Списання державного боргу не буде, - Гетманцев
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Україна обслуговуватиме державний борг, його не списуватимуть.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Питання щодо держборгу має вирішувати міністр фінансів, це його рішення... У нього достатньо інформації для цього. Можу сказати одне - списуватися борг не буде", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо потенційної реструктуризації боргу.
Топ коментарі
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Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
мы в долгах по горло и экономика рф по кизде пойдет.
а с нищебродами легче разговаривать
золотые слова,во время сказанные, приятнои послушать
После войны гыдота за тебя возьмутся и не спрячищся нигде.
Земной шарик не такой уже большой.