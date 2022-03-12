Списання державного боргу не буде, - Гетманцев

Україна обслуговуватиме державний борг, його не списуватимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Питання щодо держборгу має вирішувати міністр фінансів, це його рішення... У нього достатньо інформації для цього. Можу сказати одне - списуватися борг не буде", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо потенційної реструктуризації боргу.