C "Азовстали" удалось эвакуировать 50 человек, завтра эвакуационную операцию продолжат, - Верещук

6 мая c "Азовстали" удалось эвакуировать 50 человек, невзирая на постоянные провокации оккупантов и бои.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских c Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле Азовстали. Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако сегодня нам удалось вытащить c Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", - говорится в сообщении

По словам Верещук, если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный.

"Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне c Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье. Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно выйти. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – добавила она.

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