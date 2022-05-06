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Новости Война
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C "Азовстали" удалось эвакуировать 50 человек, завтра эвакуационную операцию продолжат, - Верещук

евакуація

6 мая c "Азовстали" удалось эвакуировать 50 человек, невзирая на постоянные провокации оккупантов и бои.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских c Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле Азовстали. Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако сегодня нам удалось вытащить c Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", - говорится в сообщении

По словам Верещук, если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный.

"Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне c Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье. Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно выйти. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Азовстали" россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - "Азов". ВИДЕО+ФОТО

Мариуполь (5724) эвакуация (2102) Азовсталь (379) Верещук Ирина (506)


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Може відкрити аптечний пункт і відділення банку на КПВВ Чонгар?
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06.05.2022 21:40 Ответить
верещучка, я тебе тварь ватна ніколи не поважав бо ти мені нагадуєш ілю ківу, абсолютно у всьому. будеш ти сидіти в тюрьмі разом зі всією зе шоблою та своїм чоловіком рогоносцем.
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06.05.2022 21:43 Ответить
******, просто ******, просто послухайте це *********, на голову не налазе "З 30 жовтня я постійно хожу в цій формі, ми натякали людям як могли" Аааааа, просто ******, натякали ***** вони ******* просто *******
https://twitter.com/i/status/1522617717571862529
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06.05.2022 21:53 Ответить
ты ****** грехи и до смерти не замолиш !! тебе Марик будет спать не давать и на том свете !!
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06.05.2022 21:56 Ответить
Эй, херои дивана и клавиатуры, бегом марш на фронт демонстрировать, как надо воевать!
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06.05.2022 22:01 Ответить
Піздець який ти потужний в гуморі і сатирі...
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06.05.2022 22:13 Ответить
Та бот звичайний. В них методичка одна на всіх, всіх на фронт відправляють , ніби це покарання. Дуже тупі, як і їх куратори і мислення примітивне.
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06.05.2022 22:30 Ответить
Верещук пользуется тем, что большинство читателей не вникает в суть сказанного. По ее словам выходит, что ей удалось с огромным трудом "вытянуть" людей с Азовстали. Но при этом умалчивается в какое-такое Безыменное их отвезли. А ведь по сути это тоже самое, что если бы во времена ВОВ Совинформбюро вдруг сообщило: - Нам удалось вызволить из блокадного Ленинграда 100-200 человек. Сейчас они на пути к городу Кенигсбергу...
Безыменное - это оккупированное село Новоазовского р-на. Там находится фильтрационный лагерь, после которого мариупольцев угонят вглубь эрэфии. Выходит, что своими действиями Верещук пособничает врагу, поставляя ему наших людей. Либо же она вообще не при делах. И просто пиарится...
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06.05.2022 23:04 Ответить
сьогодні почув по ВВСі, що в Безіменному в фільтраційному таборі зникло 32 евакуйованих; не зрозумів з якого конвою, бо їх декілька. Як може пройти фільтрацію дружина сбушника чи офіцера ЗСУ? "Сойтісь гдє-то пасрєдінє?"
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06.05.2022 23:17 Ответить
 
 