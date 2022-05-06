З "Азовсталі" вдалося евакуювати 50 осіб, завтра евакуаційну операцію продовжать, - Верещук

6 травня з "Азовсталі" вдалося евакуювати 50 осіб, незважаючи на постійні провокації окупантів та бої.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", - йдеться в повідомленні

За словами Верещук, якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного.

"Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті", - додала вона.

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