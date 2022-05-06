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Новини Війна
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З "Азовсталі" вдалося евакуювати 50 осіб, завтра евакуаційну операцію продовжать, - Верещук

евакуація

6 травня з "Азовсталі" вдалося евакуювати 50 осіб, незважаючи на постійні провокації окупантів та бої.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", - йдеться в повідомленні

За словами Верещук, якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного.

"Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті", - додала вона.

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Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2342) Азовсталь (446) Верещук Ірина (685)


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Може відкрити аптечний пункт і відділення банку на КПВВ Чонгар?
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06.05.2022 21:40 Відповісти
верещучка, я тебе тварь ватна ніколи не поважав бо ти мені нагадуєш ілю ківу, абсолютно у всьому. будеш ти сидіти в тюрьмі разом зі всією зе шоблою та своїм чоловіком рогоносцем.
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06.05.2022 21:43 Відповісти
******, просто ******, просто послухайте це *********, на голову не налазе "З 30 жовтня я постійно хожу в цій формі, ми натякали людям як могли" Аааааа, просто ******, натякали ***** вони ******* просто *******
https://twitter.com/i/status/1522617717571862529
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06.05.2022 21:53 Відповісти
ты ****** грехи и до смерти не замолиш !! тебе Марик будет спать не давать и на том свете !!
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06.05.2022 21:56 Відповісти
Эй, херои дивана и клавиатуры, бегом марш на фронт демонстрировать, как надо воевать!
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06.05.2022 22:01 Відповісти
Піздець який ти потужний в гуморі і сатирі...
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06.05.2022 22:13 Відповісти
Та бот звичайний. В них методичка одна на всіх, всіх на фронт відправляють , ніби це покарання. Дуже тупі, як і їх куратори і мислення примітивне.
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06.05.2022 22:30 Відповісти
Верещук пользуется тем, что большинство читателей не вникает в суть сказанного. По ее словам выходит, что ей удалось с огромным трудом "вытянуть" людей с Азовстали. Но при этом умалчивается в какое-такое Безыменное их отвезли. А ведь по сути это тоже самое, что если бы во времена ВОВ Совинформбюро вдруг сообщило: - Нам удалось вызволить из блокадного Ленинграда 100-200 человек. Сейчас они на пути к городу Кенигсбергу...
Безыменное - это оккупированное село Новоазовского р-на. Там находится фильтрационный лагерь, после которого мариупольцев угонят вглубь эрэфии. Выходит, что своими действиями Верещук пособничает врагу, поставляя ему наших людей. Либо же она вообще не при делах. И просто пиарится...
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06.05.2022 23:04 Відповісти
сьогодні почув по ВВСі, що в Безіменному в фільтраційному таборі зникло 32 евакуйованих; не зрозумів з якого конвою, бо їх декілька. Як може пройти фільтрацію дружина сбушника чи офіцера ЗСУ? "Сойтісь гдє-то пасрєдінє?"
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06.05.2022 23:17 Відповісти
 
 