Проведение массовых мероприятий запретят в Тернопольской области с 7 мая, - ОВА
На территории Тернопольской области запретили проведение массовых мероприятий, митингов, собраний с 7 мая.
Об этом сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.
"Впереди выходные, где мы будем чтить память жертв Второй мировой войны и отмечать День матери. Призываю всех отказаться от массовых мероприятий, чтобы не рисковать безопасностью людей.
Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения с 7 мая включительно", - говорится в сообщении.
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