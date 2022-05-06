ВСУ имеют тактический успех на Харьковском и Херсонском направлениях, - ОП

Вооруженные силы Украины имеют тактический успех в Харьковском и Херсонском направлениях.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях… Там мы имеем тактический успех и яркий пример освобождения нашей земли от врага. Этот тактический успех при определенных условиях может перерасти в оперативный успех и помочь нашим войскам, которые борются южнее", - сказал Арестович.

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