ВСУ имеют тактический успех на Харьковском и Херсонском направлениях, - ОП
Вооруженные силы Украины имеют тактический успех в Харьковском и Херсонском направлениях.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях… Там мы имеем тактический успех и яркий пример освобождения нашей земли от врага. Этот тактический успех при определенных условиях может перерасти в оперативный успех и помочь нашим войскам, которые борются южнее", - сказал Арестович.
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+52 Саша Пончик
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+40 саша паламарчук
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+23 Bob Fayn
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На відмінну від нас.
Дуй за карабльом...
Так може це вам треба не звиздіть, бо у вас розуміння того, що там в області приблизно нульове.
кому він потрібнн зайдуть до ньооо на фб
Так що, якщо кардинально тут міняти - то потрібно забрати кнопку пульта в ЄрЗе... Тоді обидві ************ в тираж випадуть, разом з їхнім оператором. І не інакше.
ps: мне вот Зе ужасно не нравится - так я и не слушаю его глупый лепет.И оскорблять не нужно
Арестовича - он маленький простой человек как и все.
Всі спроби отримати докази що Люся - балабол майже завжди закінчуються емоціональними висєрами в стилі довбограїв із-за поребрика.