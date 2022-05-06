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Новости Война
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ВСУ имеют тактический успех на Харьковском и Херсонском направлениях, - ОП

арестович

Вооруженные силы Украины имеют тактический успех в Харьковском и Херсонском направлениях.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях… Там мы имеем тактический успех и яркий пример освобождения нашей земли от врага. Этот тактический успех при определенных условиях может перерасти в оперативный успех и помочь нашим войскам, которые борются южнее", - сказал Арестович.

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Харьковщина (5577) Арестович Алексей (335) Херсонская область (4881)


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Топ комментарии
+52
Мер Днепра Филатов просит ОПУ заткнуть рот Арестовичу.
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06.05.2022 21:59 Ответить
+40
люся іди *****.
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06.05.2022 21:57 Ответить
+23
Арестович виступає? ааа..ну тоді зрозуміло..Казки на ніч для малят
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06.05.2022 21:59 Ответить
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люся іди *****.
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06.05.2022 21:57 Ответить
Мер Днепра Филатов просит ОПУ заткнуть рот Арестовичу.
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06.05.2022 21:59 Ответить
не тільки він а і всі скоро будуть по голові бити..Борислав Береза: Лучший вариант для Арестовича - молчать и не говорить глупостей https://www.youtube.com/watch?v=LkhqqzyerTI&t=2293s «Еврорадио» .
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06.05.2022 22:02 Ответить
Втік з ісраїля від армії,змінив прізвище з бляхер на береза,та розповідає дегенератами як жити.
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06.05.2022 22:31 Ответить
між іншим, саме зараз він в окопі, можливо, і на першій лінії.
На відмінну від нас.
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06.05.2022 23:47 Ответить
між іншим, саме зараз він в окопі, можливо
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07.05.2022 10:15 Ответить
Ти, смердючка, тиждень, як зареєструвалась...
Дуй за карабльом...
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06.05.2022 23:55 Ответить
Я теж.
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06.05.2022 22:33 Ответить
Я приєднуюсь до вимоги.
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07.05.2022 00:17 Ответить
Арестович виступає? ааа..ну тоді зрозуміло..Казки на ніч для малят
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06.05.2022 21:59 Ответить
люську послухати себе наї..колоть. ванга бородата...
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06.05.2022 22:02 Ответить
Залужного слушать надо
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06.05.2022 22:40 Ответить
Явно не тех, кто призывал к шашлыкам.
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07.05.2022 00:36 Ответить
Не ну под Харьковом наши войска сегодня таки освободили пару сёл в направлении границы .Под Херсоном не знаю,не слышал.Временами,надо признать и арестович говорит правду
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06.05.2022 22:22 Ответить
Навіть зламаний годинник, 2 рази на добу показує правильний час.
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06.05.2022 22:34 Ответить
Знаем но г плюс г и прочие медия ляди не пускаются в Старый Салтов
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07.05.2022 10:24 Ответить
Уже ясно, что кацапам жопа со временем. Оружие подвозят нонстоп натовское, поэтому со временем выйдем на границы до 24.02. Вопрос в том, что будет дальше
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06.05.2022 21:59 Ответить
А дальше будем пить пиво курить Мальборо и наблюдать как ********* кочеврыжится.
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06.05.2022 22:01 Ответить
А далі москалям буде продовжена жопа.
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06.05.2022 22:02 Ответить
А почему именно на эту дату, а не международно признанные?
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06.05.2022 22:09 Ответить
Если остаться на єтих позиция опять будет война
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06.05.2022 22:40 Ответить
Примазатись до перемоги це ваше всьо, палковнік!
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06.05.2022 22:05 Ответить
****** полковник ..............ну вы поняли , ............****
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06.05.2022 22:14 Ответить
атключітє гоміку мікрафон.
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06.05.2022 22:09 Ответить
Предлагаю создать петицию о присвоении Люсе звания : *издун-герой.
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06.05.2022 22:10 Ответить
Зараз саме час помовчати за ці два напрямки.І не давати ніяких коментарів.Хай наші ЗСУ пряцюють спокійно.Щоб одного разу раненько з ранку почути Херсон звільнили рухаємось далі ,харківська обл звільнена повністью і тепер звільняємо луганську і рухаємось далі.Дай боже нашим хлопцям наснаги здоровья і бути живими.Віримо в ЗСУ віримо в країну !
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06.05.2022 22:17 Ответить
Вы знаете сколько там под Херсоном орки нарыли и забетонировали за то время, когда верх.гл. убрал с Николаева Генерала Марченко - очень много. Время упущено тоже много.
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06.05.2022 22:27 Ответить
Легко ніде не буде.
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06.05.2022 22:37 Ответить
Куда єтот мудень убрал Марченко?
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06.05.2022 22:43 Ответить
люся месяц назад - оккупанты готовят Херсон к сдаче ЗСУ. Что значит - готовят - шо пылесосят. Вот находят же друг друга, как те - рыбак рыбака видит из далека, так и эти - звиздун звиздуна.
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06.05.2022 22:23 Ответить
Лучше Соскина смотрите наночь https://youtu.be/u96f3jUiV_8
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06.05.2022 22:24 Ответить
Нахер Люсю в стрічку?
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06.05.2022 22:26 Ответить
Оце про херсонський напрямок вже мовчав би, аж нудить...живу в Херсоні, як здавали всю область за одну добу без жодного пострілу, а тепер звільняють, не звизди ото вже, ніхто тут ніхера не звільняє...
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06.05.2022 22:32 Ответить
Вам з Херсона видно всю область? Їздите кожного дня, мабуть?
Так може це вам треба не звиздіть, бо у вас розуміння того, що там в області приблизно нульове.
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07.05.2022 01:07 Ответить
у нас есть родственники по области, и да ездим пытаемся выехать во всех направлениях. Так что мы прекрасно знаем что где и как. И он прав нечего тут не освобождают, раньше бои еще было слышно, а сейчас тишина.
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07.05.2022 03:10 Ответить
У мене вся рідня живе в Херсонській обл, так що розуміння того, що відбувається побільше. Ви, перш ніж когось образити особисто, поживіть і окупації та без роботи, щ дітьми, обо намагайтеся виїхати під кулями, тоді і будете мати якесь моральне право комусь відповідати
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07.05.2022 05:42 Ответить
Навіщо Зеленський тримає біля себе уселяке лайно: Люсю ************-Дристовіч, єрмака, демченка, татарова ???
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06.05.2022 22:35 Ответить
лайно від лайна не відділяється. Це така собі політична азеотропна суміш.
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06.05.2022 22:42 Ответить
Потому что всегда подбирается себе подобное.
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07.05.2022 01:52 Ответить
Вам не нравится чем и как воюет ВСУ?
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07.05.2022 10:19 Ответить
Нравица. Эта толька парахаботам не нравица.

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07.05.2022 12:44 Ответить
Не було ж його і знову накидують ...
кому він потрібнн зайдуть до ньооо на фб
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06.05.2022 22:36 Ответить
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06.05.2022 22:40 Ответить
заберіть у люськи мікрофон
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06.05.2022 22:45 Ответить
Нічого це не дасть. Піде Люсія, появиться юлія... Ой, сталось навпаки.... та "акаяразніца".
Так що, якщо кардинально тут міняти - то потрібно забрати кнопку пульта в ЄрЗе... Тоді обидві ************ в тираж випадуть, разом з їхнім оператором. І не інакше.
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06.05.2022 23:55 Ответить
Пусть будет.Без Арестовича останутся только нудные "эксперты". Он же не эксперт, а просто обозреватель.Дает свое видение ситуации. Не нравится - просто не слушай, переключись на другое.
ps: мне вот Зе ужасно не нравится - так я и не слушаю его глупый лепет.И оскорблять не нужно
Арестовича - он маленький простой человек как и все.
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06.05.2022 22:59 Ответить
Весь час молюсь щоб ******* не заваджали військовим.
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07.05.2022 00:22 Ответить
Мені от цікаво - всі оці високоінтелектуальні хейтери Люсі зможуть по пуктам пояснити де і коля Арестович ******. Я за два місяці знайшов у нього пройоб з Азовсталлю два дні назад. Поки все.

Всі спроби отримати докази що Люся - балабол майже завжди закінчуються емоціональними висєрами в стилі довбограїв із-за поребрика.
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07.05.2022 01:04 Ответить
ох начинаем от пробко на трасах вызванных паникой которые не дали бы ЗСУ вовремя встретить кацапов про Сумы в начале вторжения русни он их сдал сразу а вышло потом как то по дурному дальше продолжать
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07.05.2022 10:28 Ответить
про Херсонское направление ложь полная
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07.05.2022 03:06 Ответить
Возле Николаева ВСУ лупит не по детски,тяжёлой артилерией.Разрывы,каких раньше не слышали.Звонок из Николаева.
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07.05.2022 10:17 Ответить
 
 