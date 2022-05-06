ЗСУ мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках, - ОП
Збройні сили України мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках.
Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках… Там ми маємо тактичний успіх і яскравий приклад звільнення нашої землі від ворога. Цей тактичний успіх за певних умов може перерости в оперативний успіх і допомогти наших військам, які борються південніше", - сказав Арестович.
Топ коментарі
+52 Саша Пончик
показати весь коментар06.05.2022 21:59 Відповісти Посилання
+40 саша паламарчук
показати весь коментар06.05.2022 21:57 Відповісти Посилання
+23 Bob Fayn
показати весь коментар06.05.2022 21:59 Відповісти Посилання
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На відмінну від нас.
Дуй за карабльом...
Так може це вам треба не звиздіть, бо у вас розуміння того, що там в області приблизно нульове.
кому він потрібнн зайдуть до ньооо на фб
Так що, якщо кардинально тут міняти - то потрібно забрати кнопку пульта в ЄрЗе... Тоді обидві ************ в тираж випадуть, разом з їхнім оператором. І не інакше.
ps: мне вот Зе ужасно не нравится - так я и не слушаю его глупый лепет.И оскорблять не нужно
Арестовича - он маленький простой человек как и все.
Всі спроби отримати докази що Люся - балабол майже завжди закінчуються емоціональними висєрами в стилі довбограїв із-за поребрика.