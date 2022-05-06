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Новини Війна
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ЗСУ мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках, - ОП

арестович

Збройні сили України мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках.

Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках… Там ми маємо тактичний успіх і яскравий приклад звільнення нашої землі від ворога. Цей тактичний успіх за певних умов може перерости в оперативний успіх і допомогти наших військам, які борються південніше", - сказав Арестович.

Також читайте: ЗСУ відновили контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки на Харківщині, - Генштаб

Автор: 

Харківщина (6054) Арестович Олексій (382) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+52
Мер Днепра Филатов просит ОПУ заткнуть рот Арестовичу.
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06.05.2022 21:59 Відповісти
+40
люся іди *****.
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06.05.2022 21:57 Відповісти
+23
Арестович виступає? ааа..ну тоді зрозуміло..Казки на ніч для малят
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06.05.2022 21:59 Відповісти
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люся іди *****.
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06.05.2022 21:57 Відповісти
Мер Днепра Филатов просит ОПУ заткнуть рот Арестовичу.
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06.05.2022 21:59 Відповісти
не тільки він а і всі скоро будуть по голові бити..Борислав Береза: Лучший вариант для Арестовича - молчать и не говорить глупостей https://www.youtube.com/watch?v=LkhqqzyerTI&t=2293s «Еврорадио» .
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06.05.2022 22:02 Відповісти
Втік з ісраїля від армії,змінив прізвище з бляхер на береза,та розповідає дегенератами як жити.
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06.05.2022 22:31 Відповісти
між іншим, саме зараз він в окопі, можливо, і на першій лінії.
На відмінну від нас.
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06.05.2022 23:47 Відповісти
між іншим, саме зараз він в окопі, можливо
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07.05.2022 10:15 Відповісти
Ти, смердючка, тиждень, як зареєструвалась...
Дуй за карабльом...
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06.05.2022 23:55 Відповісти
Я теж.
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06.05.2022 22:33 Відповісти
Я приєднуюсь до вимоги.
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07.05.2022 00:17 Відповісти
Арестович виступає? ааа..ну тоді зрозуміло..Казки на ніч для малят
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06.05.2022 21:59 Відповісти
люську послухати себе наї..колоть. ванга бородата...
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06.05.2022 22:02 Відповісти
Залужного слушать надо
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06.05.2022 22:40 Відповісти
Явно не тех, кто призывал к шашлыкам.
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07.05.2022 00:36 Відповісти
Не ну под Харьковом наши войска сегодня таки освободили пару сёл в направлении границы .Под Херсоном не знаю,не слышал.Временами,надо признать и арестович говорит правду
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06.05.2022 22:22 Відповісти
Навіть зламаний годинник, 2 рази на добу показує правильний час.
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06.05.2022 22:34 Відповісти
Знаем но г плюс г и прочие медия ляди не пускаются в Старый Салтов
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07.05.2022 10:24 Відповісти
Уже ясно, что кацапам жопа со временем. Оружие подвозят нонстоп натовское, поэтому со временем выйдем на границы до 24.02. Вопрос в том, что будет дальше
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06.05.2022 21:59 Відповісти
А дальше будем пить пиво курить Мальборо и наблюдать как ********* кочеврыжится.
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06.05.2022 22:01 Відповісти
А далі москалям буде продовжена жопа.
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06.05.2022 22:02 Відповісти
А почему именно на эту дату, а не международно признанные?
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06.05.2022 22:09 Відповісти
Если остаться на єтих позиция опять будет война
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06.05.2022 22:40 Відповісти
Примазатись до перемоги це ваше всьо, палковнік!
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06.05.2022 22:05 Відповісти
****** полковник ..............ну вы поняли , ............****
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06.05.2022 22:14 Відповісти
атключітє гоміку мікрафон.
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06.05.2022 22:09 Відповісти
Предлагаю создать петицию о присвоении Люсе звания : *издун-герой.
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06.05.2022 22:10 Відповісти
Зараз саме час помовчати за ці два напрямки.І не давати ніяких коментарів.Хай наші ЗСУ пряцюють спокійно.Щоб одного разу раненько з ранку почути Херсон звільнили рухаємось далі ,харківська обл звільнена повністью і тепер звільняємо луганську і рухаємось далі.Дай боже нашим хлопцям наснаги здоровья і бути живими.Віримо в ЗСУ віримо в країну !
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06.05.2022 22:17 Відповісти
Вы знаете сколько там под Херсоном орки нарыли и забетонировали за то время, когда верх.гл. убрал с Николаева Генерала Марченко - очень много. Время упущено тоже много.
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06.05.2022 22:27 Відповісти
Легко ніде не буде.
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06.05.2022 22:37 Відповісти
Куда єтот мудень убрал Марченко?
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06.05.2022 22:43 Відповісти
люся месяц назад - оккупанты готовят Херсон к сдаче ЗСУ. Что значит - готовят - шо пылесосят. Вот находят же друг друга, как те - рыбак рыбака видит из далека, так и эти - звиздун звиздуна.
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06.05.2022 22:23 Відповісти
Лучше Соскина смотрите наночь https://youtu.be/u96f3jUiV_8
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06.05.2022 22:24 Відповісти
Нахер Люсю в стрічку?
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06.05.2022 22:26 Відповісти
Оце про херсонський напрямок вже мовчав би, аж нудить...живу в Херсоні, як здавали всю область за одну добу без жодного пострілу, а тепер звільняють, не звизди ото вже, ніхто тут ніхера не звільняє...
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06.05.2022 22:32 Відповісти
Вам з Херсона видно всю область? Їздите кожного дня, мабуть?
Так може це вам треба не звиздіть, бо у вас розуміння того, що там в області приблизно нульове.
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07.05.2022 01:07 Відповісти
у нас есть родственники по области, и да ездим пытаемся выехать во всех направлениях. Так что мы прекрасно знаем что где и как. И он прав нечего тут не освобождают, раньше бои еще было слышно, а сейчас тишина.
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07.05.2022 03:10 Відповісти
У мене вся рідня живе в Херсонській обл, так що розуміння того, що відбувається побільше. Ви, перш ніж когось образити особисто, поживіть і окупації та без роботи, щ дітьми, обо намагайтеся виїхати під кулями, тоді і будете мати якесь моральне право комусь відповідати
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07.05.2022 05:42 Відповісти
Навіщо Зеленський тримає біля себе уселяке лайно: Люсю ************-Дристовіч, єрмака, демченка, татарова ???
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06.05.2022 22:35 Відповісти
лайно від лайна не відділяється. Це така собі політична азеотропна суміш.
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06.05.2022 22:42 Відповісти
Потому что всегда подбирается себе подобное.
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07.05.2022 01:52 Відповісти
Вам не нравится чем и как воюет ВСУ?
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07.05.2022 10:19 Відповісти
Нравица. Эта толька парахаботам не нравица.

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07.05.2022 12:44 Відповісти
Не було ж його і знову накидують ...
кому він потрібнн зайдуть до ньооо на фб
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06.05.2022 22:36 Відповісти
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06.05.2022 22:40 Відповісти
заберіть у люськи мікрофон
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06.05.2022 22:45 Відповісти
Нічого це не дасть. Піде Люсія, появиться юлія... Ой, сталось навпаки.... та "акаяразніца".
Так що, якщо кардинально тут міняти - то потрібно забрати кнопку пульта в ЄрЗе... Тоді обидві ************ в тираж випадуть, разом з їхнім оператором. І не інакше.
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06.05.2022 23:55 Відповісти
Пусть будет.Без Арестовича останутся только нудные "эксперты". Он же не эксперт, а просто обозреватель.Дает свое видение ситуации. Не нравится - просто не слушай, переключись на другое.
ps: мне вот Зе ужасно не нравится - так я и не слушаю его глупый лепет.И оскорблять не нужно
Арестовича - он маленький простой человек как и все.
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06.05.2022 22:59 Відповісти
Весь час молюсь щоб ******* не заваджали військовим.
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07.05.2022 00:22 Відповісти
Мені от цікаво - всі оці високоінтелектуальні хейтери Люсі зможуть по пуктам пояснити де і коля Арестович ******. Я за два місяці знайшов у нього пройоб з Азовсталлю два дні назад. Поки все.

Всі спроби отримати докази що Люся - балабол майже завжди закінчуються емоціональними висєрами в стилі довбограїв із-за поребрика.
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07.05.2022 01:04 Відповісти
ох начинаем от пробко на трасах вызванных паникой которые не дали бы ЗСУ вовремя встретить кацапов про Сумы в начале вторжения русни он их сдал сразу а вышло потом как то по дурному дальше продолжать
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07.05.2022 10:28 Відповісти
про Херсонское направление ложь полная
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07.05.2022 03:06 Відповісти
Возле Николаева ВСУ лупит не по детски,тяжёлой артилерией.Разрывы,каких раньше не слышали.Звонок из Николаева.
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07.05.2022 10:17 Відповісти
 
 