ЗСУ мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках, - ОП

Збройні сили України мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках.

Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках… Там ми маємо тактичний успіх і яскравий приклад звільнення нашої землі від ворога. Цей тактичний успіх за певних умов може перерости в оперативний успіх і допомогти наших військам, які борються південніше", - сказав Арестович.

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