Проведення масових заходів заборонять на Тернопільщині з 7 травня, - ОВА
На території Тернопільської області заборонили проведення масових заходів, мітингів, зборів з 7 травня.
Про це повідомив очільник ОВА Володимир Труш, передає Цензор.НЕТ.
"Попереду вихідні, де ми вшановуватимемо пам'ять жертв Другої світової війни та відзначатимемо День матері. Закликаю усіх відмовитися від масових заходів, щоб не ризикувати безпекою людей.
Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль