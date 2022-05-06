Проведення масових заходів заборонять на Тернопільщині з 7 травня, - ОВА

На території Тернопільської області заборонили проведення масових заходів, мітингів, зборів з 7 травня.

Про це повідомив очільник ОВА Володимир Труш, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду вихідні, де ми вшановуватимемо пам'ять жертв Другої світової війни та відзначатимемо День матері. Закликаю усіх відмовитися від масових заходів, щоб не ризикувати безпекою людей.



Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно", - йдеться в повідомленні.

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