Xiaomi и Lenovo непублично отказываются от ведения бизнеса в России, - WSJ

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с Россией из-за опасений попасть под западные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что китайские компании не делают публичных заявлений по торговле с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

"Среди компаний, непублично прекращающих поставки в Россию, есть Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и второй продавец устройств в России после HP Inc. по данным прошлого года. Компания прекратила поставки вскоре после начала войны в России и с вступлением в силу иностранных санкций - в стране до сих пор могут продавать только некоторые запасы продукции", - пишет издание.

Xiaomi, второй в России продавец телефонов, также сократил поставки в Россию. При этом один из работающих в регионе дистрибьюторов заявил WSJ, что в последние недели не было поставок вообще.

Экспорт технологической продукции Китая в Россию стремительно упал в марте: поставки ноутбуков за месяц сократились более чем на 40%, смартфонов — более чем на 60%, а экспорт телекоммуникационных базовых станций почти прекратился и упал на 98% по последним данным правительства Китая. Общий экспорт Китая в Россию упал на 27% с февраля по март.

Собеседники издания объясняют, что крупные производители из США, поставляющие микросхемы компаниям в Китае, настаивают на соблюдении китайской стороной санкций, чтобы американские полупроводники не попали в Россию в нарушение ограничений.

Если бы китайский производитель ПК оказался отрезанным от ключевого поставщика микросхем, "это было бы катастрофой", - сказал Стив Брейзер, исполнительный директор компании Canalys по маркетинговым исследованиям. - Вы можете понять, почему они мотивированы не быть пойманными на этом".

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