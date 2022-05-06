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Новости Война
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Xiaomi и Lenovo непублично отказываются от ведения бизнеса в России, - WSJ

рф

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с Россией из-за опасений попасть под западные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что китайские компании не делают публичных заявлений по торговле с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

"Среди компаний, непублично прекращающих поставки в Россию, есть Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и второй продавец устройств в России после HP Inc. по данным прошлого года. Компания прекратила поставки вскоре после начала войны в России и с вступлением в силу иностранных санкций - в стране до сих пор могут продавать только некоторые запасы продукции", - пишет издание.

Xiaomi, второй в России продавец телефонов, также сократил поставки в Россию. При этом один из работающих в регионе дистрибьюторов заявил WSJ, что в последние недели не было поставок вообще.

Экспорт технологической продукции Китая в Россию стремительно упал в марте: поставки ноутбуков за месяц сократились более чем на 40%, смартфонов — более чем на 60%, а экспорт телекоммуникационных базовых станций почти прекратился и упал на 98% по последним данным правительства Китая. Общий экспорт Китая в Россию упал на 27% с февраля по март.

Собеседники издания объясняют, что крупные производители из США, поставляющие микросхемы компаниям в Китае, настаивают на соблюдении китайской стороной санкций, чтобы американские полупроводники не попали в Россию в нарушение ограничений.

Если бы китайский производитель ПК оказался отрезанным от ключевого поставщика микросхем, "это было бы катастрофой", - сказал Стив Брейзер, исполнительный директор компании Canalys по маркетинговым исследованиям. - Вы можете понять, почему они мотивированы не быть пойманными на этом".

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Автор: 

Китай (3037) россия (96125) Xiaomi (6) Lenovo (1)


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Топ комментарии
+18
Скоро в России телефонные будки будут. Будут по таксофонам разговаривать! Во всем мире идет прогресс, а в россии бесконечный регресс и деградация.
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06.05.2022 22:37 Ответить
+9
то что ненависть пагубно влияет на человека верно лиш отчасти-здоровая ненависть к рюским ********* повышает тонус организма и повышает иммунитет
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06.05.2022 22:40 Ответить
+8
******** в каждый касапский дом.
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06.05.2022 22:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это не позиция...точнее это локте-коленная позиция..
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06.05.2022 22:36 Ответить
тут є нюанс. леново отримує прцессори снапдрагон зі Штатів. а на них випускають 80% продукції.
власне лінійка моторола скадає більше половини всієї продукції леново. оно їм надо?
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06.05.2022 22:46 Ответить
Скоро в России телефонные будки будут. Будут по таксофонам разговаривать! Во всем мире идет прогресс, а в россии бесконечный регресс и деградация.
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06.05.2022 22:37 Ответить
а могли бы и продолжить но только при условии что будут делиться шпионской информацией со штатами.
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06.05.2022 22:38 Ответить
то что ненависть пагубно влияет на человека верно лиш отчасти-здоровая ненависть к рюским ********* повышает тонус организма и повышает иммунитет
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06.05.2022 22:40 Ответить
******** в каждый касапский дом.
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06.05.2022 22:40 Ответить
Это тот, что по размеру, что по весу, что по форме напоминает силикатный кирпич?
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06.05.2022 22:55 Ответить
И по виду тоже.
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06.05.2022 23:10 Ответить
Не, них.уя. Он тоже китайский.
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07.05.2022 04:15 Ответить
Попробую "пованговать"!
Меньше чем через пол года, в роZZийской 3,14дерации опять появятся магазины типа "Берёзка"...
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06.05.2022 22:45 Ответить
там будуть продавати лапти з берести а ля яйко шанель
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07.05.2022 04:07 Ответить
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06.05.2022 22:50 Ответить
а по чем вы будете руzzким звонить, шо б они вам пиццу принесли???)))
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06.05.2022 22:52 Ответить
пусть в бубен звонят, им ягель вместо пиццы поднесут
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06.05.2022 23:40 Ответить
Згідно їхніх офіційних даних імпорт з Китаю до оркостану впав у березні на 27%. Далі ще будуть в нелюдів гроші закінчуватися.
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06.05.2022 23:31 Ответить
Ахаха
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06.05.2022 23:45 Ответить
Панове китайцы...руки прочь ли фашистов мавзолейных...,они итак еле бздят после макарова
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07.05.2022 08:36 Ответить
 
 