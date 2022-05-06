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Новини Війна
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Xiaomi та Lenovo непублічно відмовляються від ведення бізнесу в Росії, - WSJ

рф

Китайські технічні гіганти як Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від ведення бізнесу з Росією з обачності не потрапити під західні санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що китайські компанії не роблять публічних заяв щодо торгівлі з агресором, який розв’язав проти України повномасштабну війну.

"Серед компаній, які непублічно припиняють поставки до Росії, є Lenovo, найбільший у світі виробник персональних комп’ютерів і другий продавець пристроїв у Росії після HP Inc. за даними минулого року. Компанія припинила поставки незабаром після початку війни в Росії та з набуттям чинності іноземних санкцій — у країні досі можуть продавати лише деякі наявні запаси продукції", - пише видання.

Xiaomi, другий в Росії продавець телефонів, також скоротив поставки в РФ. Водночас один з дистриб’юторів, що працює в регіоні, заявив виданню, що останніми тижнями не було поставок взагалі.

Експорт технологічної продукції Китаю в Росію стрімко впав у березні: поставки ноутбуків за місяць скоротилися на понад 40%, смартфонів — на понад 60%, а експорт телекомунікаційних базових станцій майже припинився і впав на 98% за останніми даними уряду Китаю. дані. Загальний експорт Китаю в Росію впав на 27% з лютого по березень.

Співрозмовники видання пояснюють, що великі виробники зі США, які постачають мікросхеми компаніям у Китаї, наполягають на дотриманні китайською стороною санкцій, аби американські напівпровідники не потрапили до Росії в порушення обмежень.

Якби китайський виробник ПК опинився відрізаним від ключового постачальника мікросхем, "це було б катастрофою", — сказав Стів Брейзер, виконавчий директор компанії Canalys з маркетингових досліджень. "Ви можете зрозуміти, чому вони вмотивовані не бути спійманими на цьому.

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Автор: 

Китай (4695) росія (66021) Xiaomi (43) Lenovo (18)


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Топ коментарі
+18
Скоро в России телефонные будки будут. Будут по таксофонам разговаривать! Во всем мире идет прогресс, а в россии бесконечный регресс и деградация.
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06.05.2022 22:37 Відповісти
+9
то что ненависть пагубно влияет на человека верно лиш отчасти-здоровая ненависть к рюским ********* повышает тонус организма и повышает иммунитет
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06.05.2022 22:40 Відповісти
+8
******** в каждый касапский дом.
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06.05.2022 22:40 Відповісти
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это не позиция...точнее это локте-коленная позиция..
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06.05.2022 22:36 Відповісти
тут є нюанс. леново отримує прцессори снапдрагон зі Штатів. а на них випускають 80% продукції.
власне лінійка моторола скадає більше половини всієї продукції леново. оно їм надо?
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06.05.2022 22:46 Відповісти
Скоро в России телефонные будки будут. Будут по таксофонам разговаривать! Во всем мире идет прогресс, а в россии бесконечный регресс и деградация.
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06.05.2022 22:37 Відповісти
а могли бы и продолжить но только при условии что будут делиться шпионской информацией со штатами.
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06.05.2022 22:38 Відповісти
то что ненависть пагубно влияет на человека верно лиш отчасти-здоровая ненависть к рюским ********* повышает тонус организма и повышает иммунитет
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06.05.2022 22:40 Відповісти
******** в каждый касапский дом.
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06.05.2022 22:40 Відповісти
Это тот, что по размеру, что по весу, что по форме напоминает силикатный кирпич?
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06.05.2022 22:55 Відповісти
И по виду тоже.
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06.05.2022 23:10 Відповісти
Не, них.уя. Он тоже китайский.
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07.05.2022 04:15 Відповісти
Попробую "пованговать"!
Меньше чем через пол года, в роZZийской 3,14дерации опять появятся магазины типа "Берёзка"...
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06.05.2022 22:45 Відповісти
там будуть продавати лапти з берести а ля яйко шанель
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07.05.2022 04:07 Відповісти
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06.05.2022 22:50 Відповісти
а по чем вы будете руzzким звонить, шо б они вам пиццу принесли???)))
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06.05.2022 22:52 Відповісти
пусть в бубен звонят, им ягель вместо пиццы поднесут
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06.05.2022 23:40 Відповісти
Згідно їхніх офіційних даних імпорт з Китаю до оркостану впав у березні на 27%. Далі ще будуть в нелюдів гроші закінчуватися.
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06.05.2022 23:31 Відповісти
Ахаха
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06.05.2022 23:45 Відповісти
Панове китайцы...руки прочь ли фашистов мавзолейных...,они итак еле бздят после макарова
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07.05.2022 08:36 Відповісти
 
 