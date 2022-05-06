Xiaomi та Lenovo непублічно відмовляються від ведення бізнесу в Росії, - WSJ
Китайські технічні гіганти як Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від ведення бізнесу з Росією з обачності не потрапити під західні санкції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише The Wall Street Journal.
Зазначається, що китайські компанії не роблять публічних заяв щодо торгівлі з агресором, який розв’язав проти України повномасштабну війну.
"Серед компаній, які непублічно припиняють поставки до Росії, є Lenovo, найбільший у світі виробник персональних комп’ютерів і другий продавець пристроїв у Росії після HP Inc. за даними минулого року. Компанія припинила поставки незабаром після початку війни в Росії та з набуттям чинності іноземних санкцій — у країні досі можуть продавати лише деякі наявні запаси продукції", - пише видання.
Xiaomi, другий в Росії продавець телефонів, також скоротив поставки в РФ. Водночас один з дистриб’юторів, що працює в регіоні, заявив виданню, що останніми тижнями не було поставок взагалі.
Експорт технологічної продукції Китаю в Росію стрімко впав у березні: поставки ноутбуків за місяць скоротилися на понад 40%, смартфонів — на понад 60%, а експорт телекомунікаційних базових станцій майже припинився і впав на 98% за останніми даними уряду Китаю. дані. Загальний експорт Китаю в Росію впав на 27% з лютого по березень.
Співрозмовники видання пояснюють, що великі виробники зі США, які постачають мікросхеми компаніям у Китаї, наполягають на дотриманні китайською стороною санкцій, аби американські напівпровідники не потрапили до Росії в порушення обмежень.
Якби китайський виробник ПК опинився відрізаним від ключового постачальника мікросхем, "це було б катастрофою", — сказав Стів Брейзер, виконавчий директор компанії Canalys з маркетингових досліджень. "Ви можете зрозуміти, чому вони вмотивовані не бути спійманими на цьому.
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власне лінійка моторола скадає більше половини всієї продукції леново. оно їм надо?
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