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Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с Бородянкой

бородянка

Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва колеи оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расписании поездов на сайте Укрзализныци.

Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая. В то же время он пройдет только в одну сторону от Киева. На следующий день, 8 мая, запланированы сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.

Накануне жители Ирпеня сообщали об испытаниях восстановленной конструкции разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень.

Два месяца назад, 5 марта, российские захватчики подорвали железнодорожные пути в Киевской области. Это поставило под угрозу эвакуацию из Ирпеня, которую вместо этого осуществляли автобусами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" возобновляет регулярное курсирование Интерсити+ сообщением Киев — Днепр

Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с Бородянкой 01

Автор: 

железная дорога (1416) Укрзализныця (2761) Бородянка (66)


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