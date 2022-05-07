Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с Бородянкой

Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва колеи оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расписании поездов на сайте Укрзализныци.

Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая. В то же время он пройдет только в одну сторону от Киева. На следующий день, 8 мая, запланированы сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.

Накануне жители Ирпеня сообщали об испытаниях восстановленной конструкции разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень.

Два месяца назад, 5 марта, российские захватчики подорвали железнодорожные пути в Киевской области. Это поставило под угрозу эвакуацию из Ирпеня, которую вместо этого осуществляли автобусами.

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