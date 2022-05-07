Швеция вводит усиленный пограничный контроль из-за "серьезной угрозы безопасности"

Швеция с 11 мая вводит усиленный пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, аэропортах и других пунктах въезда в связи с "серьезной угрозой безопасности". Что является источником опасности – не сообщается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание ABC News.

Представители шведского правительства заявили, что усиленный пограничный контроль введен с вечера 7 мая и продлится до 11 ноября. Правительство не упомянуло причину конкретной угрозы, но заявило, что ситуация с безопасностью в Европейском регионе чрезвычайно серьезна, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отметил, что установление пограничного контроля создает условия для выявления и контроля желающих въехать в страну. По его словам, это также может помочь выявить потенциальных преступников и предотвратить возможные террористические атаки.

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