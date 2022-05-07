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Швеция вводит усиленный пограничный контроль из-за "серьезной угрозы безопасности"

швеція

Швеция с 11 мая вводит усиленный пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, аэропортах и других пунктах въезда в связи с "серьезной угрозой безопасности". Что является источником опасности – не сообщается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание ABC News.

Представители шведского правительства заявили, что усиленный пограничный контроль введен с вечера 7 мая и продлится до 11 ноября. Правительство не упомянуло причину конкретной угрозы, но заявило, что ситуация с безопасностью в Европейском регионе чрезвычайно серьезна, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отметил, что установление пограничного контроля создает условия для выявления и контроля желающих въехать в страну. По его словам, это также может помочь выявить потенциальных преступников и предотвратить возможные террористические атаки.

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Автор: 

граница (5303) Швеция (1012)


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Топ комментарии
+4
Що є джерелом небезпеки - не повідомляється.

Та что там непонятного.
******** сосед поглядующий на Готланд.
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07.05.2022 03:12 Ответить
+2
в буби навіть такої мислі не було до 24/02/2022.
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07.05.2022 03:23 Ответить
+1
відшашликотве малька - воно все одно з тими шашликами припреться...
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07.05.2022 03:26 Ответить
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Що є джерелом небезпеки - не повідомляється.

Та что там непонятного.
******** сосед поглядующий на Готланд.
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07.05.2022 03:12 Ответить
в буби навіть такої мислі не було до 24/02/2022.
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07.05.2022 03:23 Ответить
відшашликотве малька - воно все одно з тими шашликами припреться...
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07.05.2022 03:26 Ответить
на майские проплаченные арабы эмигранты с одной стороны и ультра правые "левые" с другой ? бедная Европа до-сюсюкалась с **********
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07.05.2022 04:45 Ответить
 
 