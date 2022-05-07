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Новини
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Швеція вводить посилений прикордонний контроль через "серйозну загрозу безпеці"

швеція

Швеція з 11 травня вводить посилений прикордонний контроль на дорогах, поромних терміналах, в аеропортах та інших пунктах в'їзду у зв'язку з "серйозною загрозою безпеці". Що є джерелом небезпеки - не повідомляється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ABC News.

Представники шведського уряду заявили, що посилений прикордонний контроль введений з вечора 7 травня і триватиме до 11 листопада. Уряд не згадав причини конкретної загрози, але заявив, що ситуація з безпекою в Європейському регіоні надзвичайно серйозна, а загальний рівень терористичної загрози у Швеції залишається підвищеним.

Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон зазначив, що встановлення прикордонного контролю створює умови для виявлення і контролю тих, хто бажає в'їхати в країну. За його словами, це також може допомогти виявити потенційних злочинців і запобігти можливим терористичним атакам.

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Автор: 

кордон (4820) Швеція (967)


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Топ коментарі
+4
Що є джерелом небезпеки - не повідомляється.

Та что там непонятного.
******** сосед поглядующий на Готланд.
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07.05.2022 03:12 Відповісти
+2
в буби навіть такої мислі не було до 24/02/2022.
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07.05.2022 03:23 Відповісти
+1
відшашликотве малька - воно все одно з тими шашликами припреться...
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07.05.2022 03:26 Відповісти
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Що є джерелом небезпеки - не повідомляється.

Та что там непонятного.
******** сосед поглядующий на Готланд.
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07.05.2022 03:12 Відповісти
в буби навіть такої мислі не було до 24/02/2022.
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07.05.2022 03:23 Відповісти
відшашликотве малька - воно все одно з тими шашликами припреться...
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07.05.2022 03:26 Відповісти
на майские проплаченные арабы эмигранты с одной стороны и ультра правые "левые" с другой ? бедная Европа до-сюсюкалась с **********
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07.05.2022 04:45 Відповісти
 
 