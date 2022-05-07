Украина - фаворит Евровидения, - букмекеры
Шансы Украины победить на Евровидении букмекеры оценивают в 45%. У ближайших конкурентов из Италии и Швеции – всего 13% и 12% соответственно.
Информация об этом размещена на сайте "Евровидения", сообщает Цензор.НЕТ.
На втором месте представители Италии Mahmood и Blanco, выступающие с песней "Brividi". Их шансы – 13%.
Третья в рейтинге – шведская участница Корнелия Джейкобс, которая будет петь песню "Hold Me Closer" (12%).
Далее следуют представители Великобритании (6%), Испании (4%), Греции (3%), Норвегии (2%) и Польши (2%). Победа остальных участников оценивается в 1% или менее.
Нынешний песенный конкурс состоится 10-14 мая в итальянском городе Турин. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Он начнет свое участие в первом полуфинале под номером 6 10 мая.
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Минулий рік був сильніший по конкурсантах, Україна має шанс на 1 місце.
Шкода, що Go-A приймали участь в минулому році, в цьому вони б точно перемогли!