Украина - фаворит Евровидения, - букмекеры

Шансы Украины победить на Евровидении букмекеры оценивают в 45%. У ближайших конкурентов из Италии и Швеции – всего 13% и 12% соответственно.

Информация об этом размещена на сайте "Евровидения", сообщает Цензор.НЕТ.

На втором месте представители Италии Mahmood и Blanco, выступающие с песней "Brividi". Их шансы – 13%.

Третья в рейтинге – шведская участница Корнелия Джейкобс, которая будет петь песню "Hold Me Closer" (12%).

Далее следуют представители Великобритании (6%), Испании (4%), Греции (3%), Норвегии (2%) и Польши (2%). Победа остальных участников оценивается в 1% или менее.

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Нынешний песенный конкурс состоится 10-14 мая в итальянском городе Турин. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Он начнет свое участие в первом полуфинале под номером 6 10 мая.