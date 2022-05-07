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Украина - фаворит Евровидения, - букмекеры

калуш

Шансы Украины победить на Евровидении букмекеры оценивают в 45%. У ближайших конкурентов из Италии и Швеции – всего 13% и 12% соответственно.

Информация об этом размещена на сайте "Евровидения", сообщает Цензор.НЕТ.

На втором месте представители Италии Mahmood и Blanco, выступающие с песней "Brividi". Их шансы – 13%.

Третья в рейтинге – шведская участница Корнелия Джейкобс, которая будет петь песню "Hold Me Closer" (12%).

Далее следуют представители Великобритании (6%), Испании (4%), Греции (3%), Норвегии (2%) и Польши (2%). Победа остальных участников оценивается в 1% или менее.

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Нынешний песенный конкурс состоится 10-14 мая в итальянском городе Турин. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Он начнет свое участие в первом полуфинале под номером 6 10 мая.

Автор: 

букмекеры (66) Евровидение (780) конкурс (1143)


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Топ комментарии
+11
Алеша Ступин ))
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07.05.2022 11:35 Ответить
+5
Пуйляндию отшвырнули от евровидения лет на 500. Посмотрим наконец,что такое честное голосование.
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07.05.2022 11:46 Ответить
+3
по букмекерам шанси (odds )так ми перші але по опросу (Poll)на том ж сайті евробачення від людей лідируе Італія, Швеція, Іспанія, а ми на 4 місці так що не все так однозначно https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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07.05.2022 12:03 Ответить
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Алеша Ступин ))
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07.05.2022 11:35 Ответить
Пропоную нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
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10.05.2022 18:09 Ответить
Пуйляндию отшвырнули от евровидения лет на 500. Посмотрим наконец,что такое честное голосование.
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07.05.2022 11:46 Ответить
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07.05.2022 11:54 Ответить
по букмекерам шанси (odds )так ми перші але по опросу (Poll)на том ж сайті евробачення від людей лідируе Італія, Швеція, Іспанія, а ми на 4 місці так що не все так однозначно https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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07.05.2022 12:03 Ответить
Було б цікаво якби виграла Італія, другий рік поспіль - такого, здається, ще не було.
Минулий рік був сильніший по конкурсантах, Україна має шанс на 1 місце.
Шкода, що Go-A приймали участь в минулому році, в цьому вони б точно перемогли!
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07.05.2022 13:57 Ответить
честно говоря по музыке слабовато - не хотел бы что бы дали первое место только из жалости
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07.05.2022 12:23 Ответить
Нафиг это педо-гавно надо вообще, и в военное время в частности?
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07.05.2022 12:58 Ответить
Вважаю, що цього року будь-який український гурт повинен виступати на Євробаченні, але ПОЗА конкурсом. Це було б справедливо...
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07.05.2022 13:47 Ответить
Пропоную нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
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10.05.2022 18:08 Ответить
 
 