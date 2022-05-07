Україна - фаворит цьогорічного Євробачення, - букмекери

Шанси України перемогти на цьогорічному Євробаченні букмекери оцінюють у 45%. У найближчих конкурентів з Італії та Швеції - лише 13% та 12% відповідно.

Інформація про це розміщена на сайті Євробачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

На другому місці представники Італії Mahmood та Blanco, які виступатимуть із піснею "Brividi". Їхні шанси - 13%.

Третя у рейтингу - шведська учасниця Корнелія Джейкобс, яка співатиме пісню "Hold Me Closer" (12%).

Далі йдуть представники Великої Британії (6%), Іспанії (4%), Греції (3%), Норвегії (2%) та Польщі (2%). Перемогу решти учасників оцінюють у 1% або менше.

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Цьогорічний пісенний конкурс відбудеться 10-14 травня в італійському місті Турин. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Він розпочне свою участь у першому півфіналі 10 травня під номером 6.