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Україна - фаворит цьогорічного Євробачення, - букмекери

калуш

Шанси України перемогти на цьогорічному Євробаченні букмекери оцінюють у 45%. У найближчих конкурентів з Італії та Швеції - лише 13% та 12% відповідно.

Інформація про це розміщена на сайті Євробачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

На другому місці представники Італії Mahmood та Blanco, які виступатимуть із піснею "Brividi". Їхні шанси - 13%.

Третя у рейтингу - шведська учасниця Корнелія Джейкобс, яка співатиме пісню "Hold Me Closer" (12%).

Далі йдуть представники Великої Британії (6%), Іспанії (4%), Греції (3%), Норвегії (2%) та Польщі (2%). Перемогу решти учасників оцінюють у 1% або менше.

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Цьогорічний пісенний конкурс відбудеться 10-14 травня в італійському місті Турин. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Він розпочне свою участь у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Автор: 

букмекери (94) Євробачення (607) конкурс (1292)


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Топ коментарі
+11
Алеша Ступин ))
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07.05.2022 11:35 Відповісти
+5
Пуйляндию отшвырнули от евровидения лет на 500. Посмотрим наконец,что такое честное голосование.
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07.05.2022 11:46 Відповісти
+3
по букмекерам шанси (odds )так ми перші але по опросу (Poll)на том ж сайті евробачення від людей лідируе Італія, Швеція, Іспанія, а ми на 4 місці так що не все так однозначно https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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07.05.2022 12:03 Відповісти
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Алеша Ступин ))
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07.05.2022 11:35 Відповісти
Пропоную нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
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10.05.2022 18:09 Відповісти
Пуйляндию отшвырнули от евровидения лет на 500. Посмотрим наконец,что такое честное голосование.
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07.05.2022 11:46 Відповісти
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07.05.2022 11:54 Відповісти
по букмекерам шанси (odds )так ми перші але по опросу (Poll)на том ж сайті евробачення від людей лідируе Італія, Швеція, Іспанія, а ми на 4 місці так що не все так однозначно https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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07.05.2022 12:03 Відповісти
Було б цікаво якби виграла Італія, другий рік поспіль - такого, здається, ще не було.
Минулий рік був сильніший по конкурсантах, Україна має шанс на 1 місце.
Шкода, що Go-A приймали участь в минулому році, в цьому вони б точно перемогли!
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07.05.2022 13:57 Відповісти
честно говоря по музыке слабовато - не хотел бы что бы дали первое место только из жалости
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07.05.2022 12:23 Відповісти
Нафиг это педо-гавно надо вообще, и в военное время в частности?
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07.05.2022 12:58 Відповісти
Вважаю, що цього року будь-який український гурт повинен виступати на Євробаченні, але ПОЗА конкурсом. Це було б справедливо...
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07.05.2022 13:47 Відповісти
Пропоную нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
показати весь коментар
10.05.2022 18:08 Відповісти
 
 