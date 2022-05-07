Призывал уничтожить украинский народ. Российскому пропагандисту Сергейцеву сообщено о подозрении

По данным следствия, российский политтехнолог в своих статьях и высказываниях публично призывал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смене конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении российскому пропагандисту по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

3 апреля 2022 года на сайте российского издания "РИА НОВОСТИ" была размещена его статья под названием "Что Россия должна сделать с Украиной". Ее автором является российский политтехнолог-пропагандист Тимофей Сергейцев.

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"В ней автор призывает физически уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия "Украина". Кроме того, пропагандист высказывается за включение почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав Российской Федерации с распространением на нее действия российского законодательства. .В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию, подвергать их идеологическим репрессиям и полностью переписать учебную литературу для детей по российскому образцу", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.