Призывал уничтожить украинский народ. Российскому пропагандисту Сергейцеву сообщено о подозрении
По данным следствия, российский политтехнолог в своих статьях и высказываниях публично призывал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смене конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении российскому пропагандисту по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
3 апреля 2022 года на сайте российского издания "РИА НОВОСТИ" была размещена его статья под названием "Что Россия должна сделать с Украиной". Ее автором является российский политтехнолог-пропагандист Тимофей Сергейцев.
"В ней автор призывает физически уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия "Украина". Кроме того, пропагандист высказывается за включение почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав Российской Федерации с распространением на нее действия российского законодательства. .В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию, подвергать их идеологическим репрессиям и полностью переписать учебную литературу для детей по российскому образцу", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.
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брись су@ чара 😡
Не бійся. Ходи.
- В В! Новость хотите?
- Какую? Хахлы сдаваться решили?
- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
"Не встиг! Знайшли повішеним у лісі! І язик вирізаний!"