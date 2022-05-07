РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12414 посетителей онлайн
Новости Война
7 041 26

Призывал уничтожить украинский народ. Российскому пропагандисту Сергейцеву сообщено о подозрении

По данным следствия, российский политтехнолог в своих статьях и высказываниях публично призывал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смене конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении российскому пропагандисту по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Призывал уничтожить украинский народ. Российскому пропагандисту Сергейцеву сообщено о подозрении 01

3 апреля 2022 года на сайте российского издания "РИА НОВОСТИ" была размещена его статья под названием "Что Россия должна сделать с Украиной". Ее автором является российский политтехнолог-пропагандист Тимофей Сергейцев.

Также читайте: "Это призывы к геноциду": Денисова - о статье в "РИА Новости"

Призывал уничтожить украинский народ. Российскому пропагандисту Сергейцеву сообщено о подозрении 02

"В ней автор призывает физически уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия "Украина". Кроме того, пропагандист высказывается за включение почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав Российской Федерации с распространением на нее действия российского законодательства. .В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию, подвергать их идеологическим репрессиям и полностью переписать учебную литературу для детей по российскому образцу", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.

пропаганда (3696) СБУ (20033) подозрение (503) Офис Генпрокурора (2494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Ви не безтолковими підозрами розкидайтеся,а краще український аналог Моссаду створюйте для нейтралізації всіх цих кацапських сергєйцевих і серпідарцевих.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:17 Ответить
+18
показать весь комментарий
07.05.2022 12:22 Ответить
+14
ЭТО ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАШИЗМА И НАЦИЗМА
показать весь комментарий
07.05.2022 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не безтолковими підозрами розкидайтеся,а краще український аналог Моссаду створюйте для нейтралізації всіх цих кацапських сергєйцевих і серпідарцевих.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:17 Ответить
ЭТО ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАШИЗМА И НАЦИЗМА
показать весь комментарий
07.05.2022 12:18 Ответить
А чому ти пишеш на мові фашистів, солідарен з ним?
показать весь комментарий
07.05.2022 12:56 Ответить
Ой, та навіщо. Такий напряг бюрократичній системі. Краще якийсь нещасний випадок - і нема. А то людям лишня робота - папірці множити.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 12:22 Ответить
Давай , потворо аlexx 😠і ти займись піаром , як це зробив Юрій Луценко !!

брись су@ чара 😡
показать весь комментарий
07.05.2022 13:00 Ответить
В них є і загиблі і поранені. Отака безпека.
Не бійся. Ходи.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:41 Ответить
Судя по морде лица и по прикиду- гей, судя по высказываниям- тридварас.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:25 Ответить
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны борящейся с фашизмом на своей территории. Не вытерпел. .
показать весь комментарий
07.05.2022 12:31 Ответить
Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:00 Ответить
Да там таких более 100 млн. Всех за Урал в работников на Великий Китай, за ложку риса и 1шт. иваси.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:35 Ответить
Речи и внешность пассивного ******...
показать весь комментарий
07.05.2022 12:49 Ответить
а можно у него спросить - за что? что лично ему сделала Украина? кто из украинцев ему лично н*срал в щи? и почему он считает себя в праве рассуждать что-то о другой независимой стране, которой похер что взбзднула эта вошь.... так взвинчивать... вздрачивать себя может только полный импотент... (стрючок не оторви себе , убогий, ссать жеж будешь через трубку!!! )
показать весь комментарий
07.05.2022 12:49 Ответить
Вчора говорив зі знайомим Колишній полковник ( мєнт) Розказував - на Городнянщині коли прийшли окупанти у них добровільний прислужник з"явився - теж з "мєнтів" Заядлий браконьєр Так служив їм "не за страх а за совість" Мотався по району на броньованому автомобілі з "орками" Здав їм дорогу в об"їзд Седніва виказував патріотів АТОвців Питаю: "І де ця **** зараз Невже втік з окупантами?"
"Не встиг! Знайшли повішеним у лісі! І язик вирізаний!"
показать весь комментарий
07.05.2022 13:40 Ответить
найти и уничтожить бешеную кацапскую тварь!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:05 Ответить
Как меня ******* это слово - пидозра!!! Типа на 99,99% невиновен! Можно какой то аналог употреблять?!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:08 Ответить
Треба не підозру, а смертний вирок оголошувать, гуманісти срані.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:11 Ответить
Типова кацапська свиня. Коли різати будемо, верешати буде наче навіжений. До речі, такі як він ДУЖЕ бояться померти. Свої жирні дупи вони дуже *******.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:14 Ответить
Навіщо руки марати у всяку падаль. Мокшанський тридварас, собутильник ядерної пилюки Кис ельова закінчить як у всі мокшанці-свої, брати по крові, заріжуть.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:14 Ответить
Да вы шутите? А может, подобным тварям нужен деревянный макинтош, а не "підозра"? Сколько можно играться в законность и спускать им все с рук?
показать весь комментарий
07.05.2022 13:23 Ответить
За такие нацистские призывы правоохранители РФ должны его арестовать. То что они его не арестовывают доказывает, что власть РФ нацистская и что она согласна с этой тварью.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:14 Ответить
Отаке бидло ми в Україні вигодували!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:44 Ответить
 
 