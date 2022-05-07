УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9629 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 041 26

Закликав знищити український народ. Російському пропагандисту Сергейцеву повідомлено про підозру

За даними слідства, російський політтехнолог у своїх статтях та висловлюваннях публічно закликав до геноциду українського народу шляхом його фізичного знищення, насильницької зміни конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру російському пропагандисту за фактами публічних закликів до геноциду, вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Закликав знищити український народ. Російському пропагандисту Сергейцеву повідомлено про підозру 01

3 квітня 2022 року на сайті російського видання "РИА НОВОСТИ" було розміщено його статтю під назвою "Что Россия должна сделать с Украиной". ЇЇ автором є російський політтехнолог-пропагандист Тимофій Сергейцев.

Також читайте: "Це заклики до геноциду": Денісова - про статтю в "РИА Новости"

Закликав знищити український народ. Російському пропагандисту Сергейцеву повідомлено про підозру 02

"У ній автор закликає фізично знищити частину українського народу. На його думку на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення українців, ліквідувати державність України та взагалі позбавити нашу державу назви Україна. Крім того, пропагандист висловлюється за приєднання майже всієї території України, окрім 5 західних областей, до складу Російської Федерації із поширенням на неї дії російського законодавства. У своїй публікації підозрюваний закликає судити всіх українців за їхню патріотичну позицію, піддати їх ідеологічним репресіям та повністю переписати навчальну літературу для дітей за російським зразком", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Службою безпеки України.

пропаганда (2822) СБУ (12964) підозра (785) Офіс Генпрокурора (3278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Ви не безтолковими підозрами розкидайтеся,а краще український аналог Моссаду створюйте для нейтралізації всіх цих кацапських сергєйцевих і серпідарцевих.
показати весь коментар
07.05.2022 12:17 Відповісти
+18
показати весь коментар
07.05.2022 12:22 Відповісти
+14
ЭТО ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАШИЗМА И НАЦИЗМА
показати весь коментар
07.05.2022 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви не безтолковими підозрами розкидайтеся,а краще український аналог Моссаду створюйте для нейтралізації всіх цих кацапських сергєйцевих і серпідарцевих.
показати весь коментар
07.05.2022 12:17 Відповісти
ЭТО ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАШИЗМА И НАЦИЗМА
показати весь коментар
07.05.2022 12:18 Відповісти
А чому ти пишеш на мові фашистів, солідарен з ним?
показати весь коментар
07.05.2022 12:56 Відповісти
Ой, та навіщо. Такий напряг бюрократичній системі. Краще якийсь нещасний випадок - і нема. А то людям лишня робота - папірці множити.
показати весь коментар
07.05.2022 12:18 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 12:22 Відповісти
Давай , потворо аlexx 😠і ти займись піаром , як це зробив Юрій Луценко !!

брись су@ чара 😡
показати весь коментар
07.05.2022 13:00 Відповісти
В них є і загиблі і поранені. Отака безпека.
Не бійся. Ходи.
показати весь коментар
07.05.2022 13:41 Відповісти
Судя по морде лица и по прикиду- гей, судя по высказываниям- тридварас.
показати весь коментар
07.05.2022 12:25 Відповісти
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны борящейся с фашизмом на своей территории. Не вытерпел. .
показати весь коментар
07.05.2022 12:31 Відповісти
Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
показати весь коментар
07.05.2022 13:00 Відповісти
Да там таких более 100 млн. Всех за Урал в работников на Великий Китай, за ложку риса и 1шт. иваси.
показати весь коментар
07.05.2022 12:35 Відповісти
Речи и внешность пассивного ******...
показати весь коментар
07.05.2022 12:49 Відповісти
а можно у него спросить - за что? что лично ему сделала Украина? кто из украинцев ему лично н*срал в щи? и почему он считает себя в праве рассуждать что-то о другой независимой стране, которой похер что взбзднула эта вошь.... так взвинчивать... вздрачивать себя может только полный импотент... (стрючок не оторви себе , убогий, ссать жеж будешь через трубку!!! )
показати весь коментар
07.05.2022 12:49 Відповісти
Вчора говорив зі знайомим Колишній полковник ( мєнт) Розказував - на Городнянщині коли прийшли окупанти у них добровільний прислужник з"явився - теж з "мєнтів" Заядлий браконьєр Так служив їм "не за страх а за совість" Мотався по району на броньованому автомобілі з "орками" Здав їм дорогу в об"їзд Седніва виказував патріотів АТОвців Питаю: "І де ця **** зараз Невже втік з окупантами?"
"Не встиг! Знайшли повішеним у лісі! І язик вирізаний!"
показати весь коментар
07.05.2022 13:40 Відповісти
найти и уничтожить бешеную кацапскую тварь!
показати весь коментар
07.05.2022 13:05 Відповісти
Как меня ******* это слово - пидозра!!! Типа на 99,99% невиновен! Можно какой то аналог употреблять?!
показати весь коментар
07.05.2022 13:08 Відповісти
Треба не підозру, а смертний вирок оголошувать, гуманісти срані.
показати весь коментар
07.05.2022 13:11 Відповісти
Типова кацапська свиня. Коли різати будемо, верешати буде наче навіжений. До речі, такі як він ДУЖЕ бояться померти. Свої жирні дупи вони дуже *******.
показати весь коментар
07.05.2022 13:14 Відповісти
Навіщо руки марати у всяку падаль. Мокшанський тридварас, собутильник ядерної пилюки Кис ельова закінчить як у всі мокшанці-свої, брати по крові, заріжуть.
показати весь коментар
07.05.2022 13:14 Відповісти
Да вы шутите? А может, подобным тварям нужен деревянный макинтош, а не "підозра"? Сколько можно играться в законность и спускать им все с рук?
показати весь коментар
07.05.2022 13:23 Відповісти
За такие нацистские призывы правоохранители РФ должны его арестовать. То что они его не арестовывают доказывает, что власть РФ нацистская и что она согласна с этой тварью.
показати весь коментар
07.05.2022 15:14 Відповісти
Отаке бидло ми в Україні вигодували!
показати весь коментар
07.05.2022 15:44 Відповісти
 
 