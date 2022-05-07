Закликав знищити український народ. Російському пропагандисту Сергейцеву повідомлено про підозру

За даними слідства, російський політтехнолог у своїх статтях та висловлюваннях публічно закликав до геноциду українського народу шляхом його фізичного знищення, насильницької зміни конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру російському пропагандисту за фактами публічних закликів до геноциду, вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

3 квітня 2022 року на сайті російського видання "РИА НОВОСТИ" було розміщено його статтю під назвою "Что Россия должна сделать с Украиной". ЇЇ автором є російський політтехнолог-пропагандист Тимофій Сергейцев.

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"У ній автор закликає фізично знищити частину українського народу. На його думку на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення українців, ліквідувати державність України та взагалі позбавити нашу державу назви Україна. Крім того, пропагандист висловлюється за приєднання майже всієї території України, окрім 5 західних областей, до складу Російської Федерації із поширенням на неї дії російського законодавства. У своїй публікації підозрюваний закликає судити всіх українців за їхню патріотичну позицію, піддати їх ідеологічним репресіям та повністю переписати навчальну літературу для дітей за російським зразком", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Службою безпеки України.