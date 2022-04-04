"Це заклики до геноциду": Денісова - про статтю в "РИА Новости"

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, коментуючи статтю на сайті "РИА Новости" під назвою "Що Росія має зробити з Україною", зазначила, що РФ, оприлюднюючи на своїх держсайтах заклики до здійснення відкритого геноциду українців, відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців.

Про це вона поінформувала у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, коли українці та весь світ оплакують жертв масових розстрілів на Київщині, на російському державному сайті РИА "Новости" вийшла стаття "Що росія має зробити з Україною".

"Оприлюднюючи на російських державних сайтах відкриті заклики до здійснення відкритого геноциду українців, російська федерація відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців, а ненависть до кожного українця стала національною ідеєю - знищення України та її населення", - уточнила український омбудсман.

За її даними, у цій публікації відкрито доводиться та виправдовується необхідність етноциду українського народу, розкриваються справжні прагнення рф у війні проти України і, навіть - післявоєнний план із насадження у нашій країні своєї ідеології.

Омбудсман зазначила, що наратив про "денацифікацію" змінився "деукраїнізацією", бо автор статті відкрито оголошує весь український народ неправильним, пропагуючи необхідність знищення українців, української мови та культури за допомогою масових репресій.

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Денісова переконана, що, закликаючи до етноциду українського народу, країна-загарбник легалізує в очах росіян воєнні дії на території України та створює основу для злочинів на ґрунті ненависті. "А через жорсткі обмеження свободи слова на території рф ефект від поширення публікацій, які розпалюють ненависть до українців, багаторазово посилюється", - уточнила вона.

За її словами, світове співтовариство, міжнародне право і гуманістична мораль рішуче засуджують будь-які прояви етноциду і розглядають його як злочин проти людства.

На її думку, це - чергове після вторгнення росії в Україну порушення Статуту ООН.

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Нагадаємо, сьогодні в російському ЗМІ "Риа-Новости" вийшла стаття з назвою "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації", знищення всієї еліти країни та тих, хто має українську ідентичність, а також знищення національної сівдомості українців.