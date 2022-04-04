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"Це заклики до геноциду": Денісова - про статтю в "РИА Новости"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

денисова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, коментуючи статтю на сайті "РИА Новости" під назвою "Що Росія має зробити з Україною", зазначила, що РФ, оприлюднюючи на своїх держсайтах заклики до здійснення відкритого геноциду українців, відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців.

Про це вона поінформувала у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, коли українці та весь світ оплакують жертв масових розстрілів на Київщині, на російському державному сайті РИА "Новости" вийшла стаття "Що росія має зробити з Україною".

"Оприлюднюючи на російських державних сайтах відкриті заклики до здійснення відкритого геноциду українців, російська федерація відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців, а ненависть до кожного українця стала національною ідеєю - знищення України та її населення", - уточнила український омбудсман.

За її даними, у цій публікації відкрито доводиться та виправдовується необхідність етноциду українського народу, розкриваються справжні прагнення рф у війні проти України і, навіть - післявоєнний план із насадження у нашій країні своєї ідеології.

Омбудсман зазначила, що наратив про "денацифікацію" змінився "деукраїнізацією", бо автор статті відкрито оголошує весь український народ неправильним, пропагуючи необхідність знищення українців, української мови та культури за допомогою масових репресій.

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Денісова переконана, що, закликаючи до етноциду українського народу, країна-загарбник легалізує в очах росіян воєнні дії на території України та створює основу для злочинів на ґрунті ненависті. "А через жорсткі обмеження свободи слова на території рф ефект від поширення публікацій, які розпалюють ненависть до українців, багаторазово посилюється", - уточнила вона.

За її словами, світове співтовариство, міжнародне право і гуманістична мораль рішуче засуджують будь-які прояви етноциду і розглядають його як злочин проти людства.

На її думку, це - чергове після вторгнення росії в Україну порушення Статуту ООН.

Читайте також: РИА "Новости" опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації" та знищення нашої нацсвідомості. СКРІНШОТ

Нагадаємо, сьогодні в російському ЗМІ "Риа-Новости" вийшла стаття з назвою "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації", знищення всієї еліти країни та тих, хто має українську ідентичність, а також знищення національної сівдомості українців.
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Топ коментарі
+17
Це не заклики, це "Руковдство к дєйствію".
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04.04.2022 20:09
+17
Завтра на засіданні ООН обов'язково зачитайте. Може в когось ще залишились сумніви з яким плем'ям людожерів вони будували стосунки.
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04.04.2022 20:13
+15
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04.04.2022 20:21
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А що, були сумніви?
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04.04.2022 20:07 Відповісти
Це не заклики, це "Руковдство к дєйствію".
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04.04.2022 20:09 Відповісти
підпадає під кацапські ж статті 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» и ст. 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» - цікаво як будуть викручуватися
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04.04.2022 21:21 Відповісти
😁
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04.04.2022 21:24 Відповісти
Вторая попытка РФ созвать Совбез ООН по украинской Буче снова не увенчалась успехо, пожаловался Сергей Лавров.
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04.04.2022 20:09 Відповісти
расейський конь идинахуй
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04.04.2022 20:36 Відповісти
Надо чтобы об этом узнали главы всех членов ЕС и НАТО. Может намного больше будут помогать нам оружием, а может и войсками.
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Загадка. Страна где в тюрьмах элита а на фронте воюют бандиты.
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04.04.2022 20:11 Відповісти
Завтра на засіданні ООН обов'язково зачитайте. Може в когось ще залишились сумніви з яким плем'ям людожерів вони будували стосунки.
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04.04.2022 20:13 Відповісти
Геноцид нескорених народів, це основа релігії рабсійської імперії.
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04.04.2022 20:14 Відповісти
А чому тільки нескорених? Скорених рашка геноцидить в першу чергу. Про деякі народи вже забули, а їхні нащадки стали "расєянами".
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04.04.2022 20:19 Відповісти
чого не відкрити кримінальну справу на все оте ріа
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04.04.2022 20:14 Відповісти
Нарешті, Денісова каже розумні речі. А статтю я читав - мерзотне створіння великоросійського шовінізму.
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04.04.2022 20:15 Відповісти
статья отражает большинство рашки... они необразованные, агресивные, нищие и поэтому им импонирует роль старшего брата-цивилизатора хоть и нищего зато сильного, и младшего брата предателя фашиста и тд... пропаганда у кацапов всегда хорошо работала, незря Геббельс у неё учился
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04.04.2022 20:23 Відповісти
Яка логіка може все це поєднати? Це ж маячня тяжкохворого!
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04.04.2022 20:38 Відповісти
а на думку головного союзника Буча це лише "військовий злочин"
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04.04.2022 20:16 Відповісти
Надо нормально перевести, художественно верно и чтобы отражало всю суть каждого слова, и зачитать на совбезе ООН
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04.04.2022 20:17 Відповісти
Да пусть пишут! Может какой генерал зачитается на передовой, а наш снайпер башню ему и разнесет!
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04.04.2022 20:18 Відповісти
Стаття не для генералів. Генерали орків взагалі не читачі. Ця стаття для "унутрєннєго употрєблєнія" рашкиного населення, щоб виправдати агресію і військові злочини армії орків і спонукати на більш бадьору мобілізацію до цієї армії.
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04.04.2022 20:26 Відповісти
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04.04.2022 20:21 Відповісти
Да фигня, на стремление известного персонажа к переговорам и заключение "мира", под гарантии этих самых преступников, это никак не отразится. Вон уже лелеет планы на Велике крадівництво 2. И эта война в его голове, похоже, закончилась.
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04.04.2022 20:23 Відповісти
после этого желание включить кацапонацисткую страну в перечень гарантов безопасности Украины просто смешное.

не исключено, что этот "майн кампф эрэфийский" вброшен для срыва переговоров. Украине остается только победить кацапонацистов. либо мы, либо они - третьего варианта нет. даже если и заключать некое мирное соглашение это будет только пауза перед следующей войной.
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04.04.2022 20:31 Відповісти
Це не заклики. Це - Програма!
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04.04.2022 20:46 Відповісти
Как раз сейчас в своем стриме Олег Насобин говорил , что автор этой статьи Тимофей Сергейцев является членом совета директоров в Интерпайп Виктора Пинчука, и просто его ближайшим корешем. А также руководителем избирательной кампании Пинчука, Кучмы и Яценюка. Консультантом бизнеспроектов Пинчука, другом семьи Кучмы, и тд
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04.04.2022 21:51 Відповісти
І вони що ще надіються, що їх будуть любити і поважати у всьому світі ? Це нагла і підла країна, в основу ідеології якої лежить психологія рабів, великодержавний російський шовінізм, нацизм, фашизм, брехня, боягузтво відповідати за вчинені злочини. Диву дивуєшся, чому весь світ мириться з цим, чому тільки ми одні українці протистоїмо цій чумі 21 століття ?
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04.04.2022 21:57 Відповісти
А що з цього приводу скаже пан Пінчук ?
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Після цього нам просто "нада перестать стрелять", да зелені?
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04.04.2022 21:59 Відповісти
 
 