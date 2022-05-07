РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12426 посетителей онлайн
Новости
3 869 69

Молдове сейчас ничего не угрожает, но мы продолжаем следить, - Санду

майя,санду

Власти Молдовы продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом 7 мая сообщила президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который прибыл в Кишинев с официальным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"Обсудила с президентом Гитанасом Науседой сложившуюся в Молдове ситуацию. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями", - сказала Санду.

Президент подчеркнула, что приоритетом власти является сохранение мира.

Читайте также: У Молдовы есть планы на случай "пессимистических" сценариев из-за войны в Украине, - Санду

"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.

Автор: 

Молдова (1886) Приднестровье (657) Мая Санду (217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Пока стоит Украина, можете спать спокойно... Если совесть есть . Кровью украинцев хотите вернуть Приднестровье? Хорошо устроились ...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:33 Ответить
+10
Марічка, начувайся, буде пізно, кокошнік і швабру в дупі ніхто не відміняв, поїдеш на колиму...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:27 Ответить
+9
Санду теж хоче шашлики?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марічка, начувайся, буде пізно, кокошнік і швабру в дупі ніхто не відміняв, поїдеш на колиму...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:27 Ответить
В том то и дело, что хочеться по хитросделанному пропетлять между кокошником и шваброй в одном месте и одновременно получить денежки от ЕС, поконтрабандить с Украиной на очередные 3-х этажные хатынки у заинтересованных лиц и ещё толкануть свою "высокотехнологичную" продукция на Рашу, при этом ещё не заплатив за её же . Задачка конечно не для средних умов
показать весь комментарий
07.05.2022 14:34 Ответить
В этой теме почти каждый комент тянет на разжигание межнацональной розни и куча оскорблений должностных лиц. Почему такие посты не чистит Цензор и силовые структуры??
показать весь комментарий
07.05.2022 19:47 Ответить
Санду теж хоче шашлики?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:28 Ответить
Делают тоже что и всегда - ничего. Им на приднестровье вообще глубоко нап....ть
показать весь комментарий
07.05.2022 14:29 Ответить
А в чем заключается " пильнування " Санду?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:29 Ответить
А як полізе сарана з-за Дністра що робитимеш?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:31 Ответить
Втече до Румунії Бо відстань від Тирасполю до Кишинева меньша за відстань до Одеси
показать весь комментарий
07.05.2022 14:37 Ответить
100%
Тем более, что паспорт имеется
показать весь комментарий
07.05.2022 15:37 Ответить
пильнуйте-пильнуйте. можно i шашлики смажити
показать весь комментарий
07.05.2022 14:31 Ответить
Пока стоит Украина, можете спать спокойно... Если совесть есть . Кровью украинцев хотите вернуть Приднестровье? Хорошо устроились ...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:33 Ответить
Молдаванин - это диагноз, причем пожизненный. Один выход - объединиться с Румынией. Иначе это пожизненное паразитирование на образе "маленькой страны" ник чему хорошему не приведет.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:42 Ответить
диагноз это ты и смотри что-бы твоя страна еще меньше не стала -у нас румынские паспорта и нам похеру
показать весь комментарий
07.05.2022 15:42 Ответить
у нас румынские паспорта и нам похеру
Почему то не завидую. Но искренне рад за вас. +++++++++++
показать весь комментарий
07.05.2022 16:05 Ответить
а какая это страна стала меньше? ты что вообще охренел "паспортист"?
показать весь комментарий
07.05.2022 16:40 Ответить
Румуни вас, молдаванів не вважають за окремий народ і націю, вашу Молдавію не вважають за окрему державу, а молдавську мову вважають "румунською, загадженою російським матом". Так що ти не дуже "пишайся" своїм румунським "аусвайсом" - найбільший ******* молдавській державності і суверенітету ломиться саме від Румунії.
Майже аналогічно москаля ставляться і до України і Українців. Але ми, принаймні воюємо за свою країну і маємо національну гідність (порийся у Вікіпедії, що то таке...). А ти і такі як ти пишаєтеся чужими паспортами країни, яка не вважає вас за народ.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:19 Ответить
Вы предлагаете Молдове воевать с Румынией, я правильно понял ?
Ну раз вы воюете с москалями, которые к вам относятся также, как румыны к молдованам.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:27 Ответить
Тут два шляхи. Перший - куди Вас веде Мая Санду і котрий ви, ймовірніше виберете - поступитися суверенітетом, державністю, національними Святинями і Цінностями Молдавана на користь Румунії і румуна. І втратити державність Молдови, перетворивши її в географічне поняття. Це шлях рабів. Частина Ваших соплемінників навіть тут на Цензорі за це агітують і пишаються своєю рабською психологією. У нас цієї вати теж вистачає...
Другий шлях набагато важчий, (незрівнянно!). А починати його треба, пройнявшись почуттям національної гідності.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:52 Ответить
Бессарабия которую совок отобрал у Румынии- это лишь часть Молдовы. Так что нынешняя республика Молдова это такой же бред как и Приднестровье только больше размером.
Настоящая Молдова и сейчас в составе Румынии находится, точнее ее часть которую совок не смог откромсать
показать весь комментарий
07.05.2022 18:56 Ответить
так бессарабию румыния то оккупировала при распаде РИ ,а до этого она ей не принадлежала никогда
показать весь комментарий
07.05.2022 21:42 Ответить
Можна звісно Санду "обливати лайном" скільки завгодно, але реальність така, що Молдова надто мала і слаба держава, щоб вистояти проти орків. Поки Україна бореться, Молдова може поки співіснувати з кацапським Придністров'ям. Якщо Україна впаде, Молдову орки швидко приєднають до Придністров'я без шансів на відродження. Єдиний спосіб - це балансувати і надіятися на стійкість України.
Санду залишається тільки спостерігати за Україною і заспокоювати своїх громадян.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:55 Ответить
Украина "не впаде" - троль ты тупой
показать весь комментарий
07.05.2022 16:42 Ответить
"Баба марить,та чорт їй вірить." Приказка народна...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:04 Ответить
«Майя - це наша Ціханоўська», - з гордістю кажуть молдовани.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:06 Ответить
тоже кремлевская консерва? ну-ну успехов ..
показать весь комментарий
07.05.2022 16:43 Ответить
Скоріше це ваша зекоманда, зі своїми єрмаками, татаровими, демченками і іншими катами Майдану і справами вагнкрівців і чваусів. Але на словах- всі за ЄС і нато
показать весь комментарий
07.05.2022 19:00 Ответить
Еммм.... паняночко, у Вас частина території окупована понад 30 років. А так, все добре
показать весь комментарий
07.05.2022 15:12 Ответить
У Германии часть территории оккупирована уже 77 лет

У Украины 8 лет

Как-то так
показать весь комментарий
07.05.2022 15:27 Ответить
германия тогда была сама виновата - Украина же нет - но мы все вернем и еще сверху насыпем ********* за преступления против человечности
показать весь комментарий
07.05.2022 16:45 Ответить
если сейчас начинать пересматривать историю ,кто у кого что то оккупировал-то берете любую нужную вам дату и от нее пляшете.
К примеру калининград (кенигсберг )-берем к примеру 1760 год-жители присягнули российской императрице на верность (грамоты в архивах есть)-ну и какие требования у германии?
Или возьмем польские земли -от чего будем считать?От какого раздела польши?Или от первой мировой?Или от 1945 года ?(с кучей немецких земель-по типу бреслау -вроцлав?)
показать весь комментарий
07.05.2022 21:49 Ответить
На Змеином вчера нашими был уничтожен кацапский десантный катер на подушке. Мост через лиман Днестровский под прицельными обстрелами кацапов, готовятся провокации в Молдове на 9 мая, бурлит ПМР.
Так а шо там румынская техника?, было видео как они выдвигаются к границам Молдовы.
А Санду заявляет что Молдове ничего не угрожает)) Не удивлюсь если Санду изначально кремлевский проект, уж очень знакомый стиль поведения.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:23 Ответить
да разводить и подкупать с потрохами кремляди умеют - достаточно глянуть что исполняет сейчас руководство грузии
показать весь комментарий
07.05.2022 16:47 Ответить
Санду теж хоче дороги будувати, не заважайте
показать весь комментарий
07.05.2022 19:02 Ответить
Переводы с банковских карт из Молдовы в РФ закрыты Молдовой.
Некоторые телеканалы РФ заблокированы. Европейские и Украинские работают все.
Курс рубля для продажи занижен.

Курс гривны для поддержки украинцев завышен.
Ну и по мелочи: надпись на гостинице "Нет войне", на светофорах у продавщиц флажков исчезли флаги РФ, запрет ленточки и символов V и Z, и так далее

Вряд-ли это проект Кремля.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:35 Ответить
надо писать не "нет войне" 0 а "пошли вон из Украины рашисты гребанные"
показать весь комментарий
07.05.2022 16:49 Ответить
В случае путлеровской хотелки,ПМРровские орки могут катком пройтись по Молдове,а у нее.."спите спокойно жители Молдовы нам никто угрозы не несет"..
показать весь комментарий
07.05.2022 15:42 Ответить
или наивная или вина попила с левого берега дуная или то и другое..смотри памперс одень смотри на одессу и вокруг...пиу пиу
показать весь комментарий
07.05.2022 15:54 Ответить
народный эстонский онекдот-как вкрутить лампочку в люстру стать на табуретку взять 4 шт молдвана и вращаться.. а еще ротару и киркоров дураки хоть и болгары...)
показать весь комментарий
07.05.2022 15:56 Ответить
**** *****, вичікує за нашими спинами.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:04 Ответить
Не надо у********* ситуацию...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:47 Ответить
Кучма Молдові за "просто так" віддав вихід до моря, якого Молдова не мала.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:14 Ответить
молдоване кинули наших тупых или продажных дипломатов
показать весь комментарий
07.05.2022 16:50 Ответить
Кучма Молдові

- по-перше не за просто так дав, а поміняв на рівноцінну ділянки Залізниці щоб з Одеси в Ізмаїл не перетинати два рази кордон .

- А по-друге, не вихід до моря, а 100 метрів виходу на Дунай.

Тебе що в гуглі забанили? Чи ти з цих які повторюють дурниці за усіма? А ну скажи - Барига, Апшори...
показать весь комментарий
07.05.2022 19:09 Ответить
Ти хоч там бував і бачив? Кусок сраної дороги біля Паланки аж ніяк не може бути "рівноцінним" обміном на вихід Молдавії до моря. Це є саме вихід до моря через Дунай - Ренійський порт (кількома кілометрами нижче по Дунаю) є Ренійським торговим морським портом. І Ізмаїльський дещо нижче теж.
По дорозі Одеса-Рені в районі Паланки ми як перетинали, так і перетинаємо 2 прикордонні КПП: у нас перевіряють документи, багажники, записують скільки в машині, і на "обміняній" ділянці дороги, що проходить через молдавську територію не дозволено виходити, зупинятися (навіть поссати), брати і висаджувати пасажирів...
Ця дорога де-факто не належить Україні. А на кількастах метрах придунайського берега молдавани відгрохали потужний термінал, котрий перегружає наразі більше вантажів, ніж Ренійський порт (кількома кілометрами нижче). Ренійський торговий морський порт вважається найбільшим на Дунаї.
Вчи матчасть.
показать весь комментарий
08.05.2022 08:06 Ответить
*** куда хохла не целуй там всюду ЖОПА вашим беженцам по 100 евро в месяц платят и помогают жильем и продуктами все уже забыто и то что украина в 1992 воевала на стороне раши
показать весь комментарий
07.05.2022 16:15 Ответить
напомню что Приднестровье ваш нац ерой тов Котвский и ваша гордость Фрунзе отпилил для гибридной войны ещё в 1920е пока обоих не прибили по случаю свои
показать весь комментарий
07.05.2022 16:20 Ответить
Причому отпіліл у України. Ніколи до 1924 року не було такого поняття як Придністров'я, де було молдован 30 %
показать весь комментарий
07.05.2022 19:12 Ответить
ты свинья кацапская если бы не Украина то такой страны как молдова уже бы не было за 72 часа .. так что не пести кремлебот
показать весь комментарий
07.05.2022 16:52 Ответить
Україна, як держава, там не воювала. Там воювали українські добровольці з УНА-УНСО, захищаючи українців Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) від молдавської поліції, націоналістів і "гайдуків" котрі взялися "наводити конституційний лад", влаштувавши криваву різню українців у Бендерах. Після того кордон повернувся по Дністру. Мабуть тобі не варто нагадувати, що Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:09 Ответить
Видите как бывает

Молдавские националисты плохие, а украинские хорошие
Наводить конституционный порядок в Молдове оказывается плохо, а на Донбассе очень даже хорошо.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:33 Ответить
А молдавские националисты не забыли где проходили границы княжества Молдова? Отож
показать весь комментарий
07.05.2022 19:14 Ответить
можна вспомнить где еще границы Царской Скифии проходили ,а не только какого то марионеточного Княжества Молдавского
показать весь комментарий
07.05.2022 21:53 Ответить
Приймаю.
Я добре знаю проблеми українських націоналістів і українського націоналізму. Проблем більше, ніж досягнень: Українська Політична Нація на етапі формування. Кремль не дає їй цього досягнути, знаючи, що це кінець московщині і її цивілізаційним основам, що грунтуються на дутому краденому "русскому міру". Як, доречі, румуни - на своєму "Романія Марє".
Я вітав би таке формування Молдавської Політичної Нації, відмінної від румунської.
Знаєте в чому тоді (1992) була причина спалаху Придністрянської проблеми? Не в молдавській поліції з націоналістами, не в 14 Армії і не в УНА-УНСО. А в загрозі румунізації Лівобережжя з переважним українським населенням. Іншими словами - українці і Буковини, і т.з. Трансністрії і всюди, куди заходили румуни, надто добре пам"ятають наслідки румунської окупації і поведінку румунів по відношенню до українців (у народі - "румунську нагайку")
Ми вважаємо, що молдавани - то окрема Нація, культурна, зі славною і давньої історією, зі своїми національними святинями, цінностями і героями. І цим не можна поступатися перед румунами, котрі так не вважають. Те, що їх у силу географічного положення "вступили" в ЄС і НАТО - ще не робить румунів .... культурними і цивілізованими у порівнянні з молдаванами. Це не лише не так, але й навпаки.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:44 Ответить
Дэ жа вю....
Шо то такое уже было....
"На шашлычки......"?
показать весь комментарий
07.05.2022 16:16 Ответить
А шо їй може угрожать - армії практично немає, Придністров'я також, - тільки й залишається, що прікриццо вєтош'ю і слєдіть, нєотсвєчівая... Чи таким чином пані Санду натякає, що розбиратися з Придністров'ям треба тим, кому воно може загрожувати? Мабуть треба ще у Бухареста спитать, чи дуже воно йому потрібне, те Придністров'я.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:57 Ответить
Где то я уже слышал подобное перед самым нападением от одного президента.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:19 Ответить
Та як ви смієте, в нас зараз національна єдність. Не росхитуйте човен найвеличнішого
показать весь комментарий
07.05.2022 19:16 Ответить
Вот я прожив 71 рік,і не можу поняти звідки така тупість у цих політиків,потім буде пізно
окупують не тільки молдову но і йхню мамалигу.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:21 Ответить
Бо совкові "політики" і їх "демократичні" дітки- це все одно наслідки совкової селекції. Тих хто міг думати і хотів щось робити хороше, совок нищив
показать весь комментарий
07.05.2022 19:18 Ответить
******* Молдова - то витвір таваріща Катовскава ,який відшматував шматок України і утворив на ній так звану "Малдавскую АССР"(теперішнє Придністров"я ) ,і таваріща Сталіна ,який відшматував шматок Румунії і утворив так звану "Малдавскую ССР ",ось така історія ,яку чомусь не хоче знати президентша Молдавії( саме Молдавії ,бо Молдова - то назва одного із історичних країв Румунії . А що стосується Чернівецької області і Буджаку (південна частина Одеської області ) то ці території планувались до приєднання до України ще за часів УНР в 1918-19 роках . Таким чином після війни ПридністровЇя має повернутись до України ,а Молдавія до Румунії.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:50 Ответить
В старые времена нынешняя Молдова называлась Молдавия
Это я про те времена, когда государства под названием Румыния ещё не существовало.
Можно посмотреть старые европейские (подчёркиваю это) карты, чтобы не принять данную информацию за москальскую пропаганду
показать весь комментарий
07.05.2022 18:42 Ответить
Так вы и посмотрите на карты.
Тогда увидите что нынешняя Молдова которая в Бессарабии- это лишь часть того самого "княжества Молдавия" которое существовало еще до обьединения с Трансильванией и Валахией в государство Румыния.
Но совок отобрал у Румынии лишь Часть Молдавии! Бессарабскую часть. И назвал ее Молдовой. Поэтому их теперь две- одна независима, а другая так и живет в составе Румынии
показать весь комментарий
07.05.2022 19:25 Ответить
Пам"ятаю євромастурбаторську ейфорію молдаванів після обрання Санду у Президенти: "Мая прийде - до Європи поведе, Мая корупцію ліквідує, Мая додонів і плахотнюків прожене, Мая Придністрянщину поверне"...
Так і пригадується старий анекдот : "Со, нє дисісь? А как дисала?..."
показать весь комментарий
07.05.2022 17:55 Ответить
майя санду- це вам не бджілка майя
показать весь комментарий
07.05.2022 18:01 Ответить
Единственное, что может сделать Молдова- просить Румынию ввести войска, провести референдум ( как в раше за час на туалетной бумаге с 97 процентами согласных ) получить супер автономию и предоставить( и всячески способствовать местным путлеровцам ) переселение на Дальний Восток и Сибирь ( в Москве и Питере они и нахер не нужны). В противном случае они войдут в состав братского Приднестровья и будут ,, братьями,, раши.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:46 Ответить
Також готуєтесь до шашликів?
показать весь комментарий
07.05.2022 21:46 Ответить
 
 