Молдове сейчас ничего не угрожает, но мы продолжаем следить, - Санду

Власти Молдовы продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом 7 мая сообщила президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который прибыл в Кишинев с официальным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"Обсудила с президентом Гитанасом Науседой сложившуюся в Молдове ситуацию. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями", - сказала Санду.

Президент подчеркнула, что приоритетом власти является сохранение мира.

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"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.