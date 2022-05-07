Молдові нині нічого не загрожує, але ми продовжуємо пильнувати, - Санду

Влада Молдови продовжує уважно стежити за розвитком подій і робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.

Про це 7 травня повідомила президентка Молдови Майя Санду на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Обговорила з президентом Гітанасом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", - сказала Санду.

Президентка наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.

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"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.