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Новини
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Молдові нині нічого не загрожує, але ми продовжуємо пильнувати, - Санду

майя,санду

Влада Молдови продовжує уважно стежити за розвитком подій і робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.

Про це 7 травня повідомила президентка Молдови Майя Санду на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Обговорила з президентом Гітанасом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", - сказала Санду.

Президентка наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.

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"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.

Автор: 

Молдова (2087) Придністров’я (476) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+19
Пока стоит Украина, можете спать спокойно... Если совесть есть . Кровью украинцев хотите вернуть Приднестровье? Хорошо устроились ...
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07.05.2022 14:33 Відповісти
+10
Марічка, начувайся, буде пізно, кокошнік і швабру в дупі ніхто не відміняв, поїдеш на колиму...
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07.05.2022 14:27 Відповісти
+9
Санду теж хоче шашлики?
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07.05.2022 14:28 Відповісти
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Марічка, начувайся, буде пізно, кокошнік і швабру в дупі ніхто не відміняв, поїдеш на колиму...
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07.05.2022 14:27 Відповісти
В том то и дело, что хочеться по хитросделанному пропетлять между кокошником и шваброй в одном месте и одновременно получить денежки от ЕС, поконтрабандить с Украиной на очередные 3-х этажные хатынки у заинтересованных лиц и ещё толкануть свою "высокотехнологичную" продукция на Рашу, при этом ещё не заплатив за её же . Задачка конечно не для средних умов
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07.05.2022 14:34 Відповісти
В этой теме почти каждый комент тянет на разжигание межнацональной розни и куча оскорблений должностных лиц. Почему такие посты не чистит Цензор и силовые структуры??
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07.05.2022 19:47 Відповісти
Санду теж хоче шашлики?
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07.05.2022 14:28 Відповісти
Делают тоже что и всегда - ничего. Им на приднестровье вообще глубоко нап....ть
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07.05.2022 14:29 Відповісти
А в чем заключается " пильнування " Санду?
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07.05.2022 14:29 Відповісти
А як полізе сарана з-за Дністра що робитимеш?
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07.05.2022 14:31 Відповісти
Втече до Румунії Бо відстань від Тирасполю до Кишинева меньша за відстань до Одеси
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07.05.2022 14:37 Відповісти
100%
Тем более, что паспорт имеется
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07.05.2022 15:37 Відповісти
пильнуйте-пильнуйте. можно i шашлики смажити
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07.05.2022 14:31 Відповісти
Пока стоит Украина, можете спать спокойно... Если совесть есть . Кровью украинцев хотите вернуть Приднестровье? Хорошо устроились ...
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07.05.2022 14:33 Відповісти
Молдаванин - это диагноз, причем пожизненный. Один выход - объединиться с Румынией. Иначе это пожизненное паразитирование на образе "маленькой страны" ник чему хорошему не приведет.
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07.05.2022 14:42 Відповісти
диагноз это ты и смотри что-бы твоя страна еще меньше не стала -у нас румынские паспорта и нам похеру
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07.05.2022 15:42 Відповісти
у нас румынские паспорта и нам похеру
Почему то не завидую. Но искренне рад за вас. +++++++++++
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07.05.2022 16:05 Відповісти
а какая это страна стала меньше? ты что вообще охренел "паспортист"?
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07.05.2022 16:40 Відповісти
Румуни вас, молдаванів не вважають за окремий народ і націю, вашу Молдавію не вважають за окрему державу, а молдавську мову вважають "румунською, загадженою російським матом". Так що ти не дуже "пишайся" своїм румунським "аусвайсом" - найбільший ******* молдавській державності і суверенітету ломиться саме від Румунії.
Майже аналогічно москаля ставляться і до України і Українців. Але ми, принаймні воюємо за свою країну і маємо національну гідність (порийся у Вікіпедії, що то таке...). А ти і такі як ти пишаєтеся чужими паспортами країни, яка не вважає вас за народ.
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07.05.2022 18:19 Відповісти
Вы предлагаете Молдове воевать с Румынией, я правильно понял ?
Ну раз вы воюете с москалями, которые к вам относятся также, как румыны к молдованам.
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07.05.2022 18:27 Відповісти
Тут два шляхи. Перший - куди Вас веде Мая Санду і котрий ви, ймовірніше виберете - поступитися суверенітетом, державністю, національними Святинями і Цінностями Молдавана на користь Румунії і румуна. І втратити державність Молдови, перетворивши її в географічне поняття. Це шлях рабів. Частина Ваших соплемінників навіть тут на Цензорі за це агітують і пишаються своєю рабською психологією. У нас цієї вати теж вистачає...
Другий шлях набагато важчий, (незрівнянно!). А починати його треба, пройнявшись почуттям національної гідності.
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07.05.2022 18:52 Відповісти
Бессарабия которую совок отобрал у Румынии- это лишь часть Молдовы. Так что нынешняя республика Молдова это такой же бред как и Приднестровье только больше размером.
Настоящая Молдова и сейчас в составе Румынии находится, точнее ее часть которую совок не смог откромсать
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07.05.2022 18:56 Відповісти
так бессарабию румыния то оккупировала при распаде РИ ,а до этого она ей не принадлежала никогда
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07.05.2022 21:42 Відповісти
Можна звісно Санду "обливати лайном" скільки завгодно, але реальність така, що Молдова надто мала і слаба держава, щоб вистояти проти орків. Поки Україна бореться, Молдова може поки співіснувати з кацапським Придністров'ям. Якщо Україна впаде, Молдову орки швидко приєднають до Придністров'я без шансів на відродження. Єдиний спосіб - це балансувати і надіятися на стійкість України.
Санду залишається тільки спостерігати за Україною і заспокоювати своїх громадян.
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07.05.2022 14:55 Відповісти
Украина "не впаде" - троль ты тупой
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07.05.2022 16:42 Відповісти
"Баба марить,та чорт їй вірить." Приказка народна...
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07.05.2022 15:04 Відповісти
«Майя - це наша Ціханоўська», - з гордістю кажуть молдовани.
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07.05.2022 15:06 Відповісти
тоже кремлевская консерва? ну-ну успехов ..
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07.05.2022 16:43 Відповісти
Скоріше це ваша зекоманда, зі своїми єрмаками, татаровими, демченками і іншими катами Майдану і справами вагнкрівців і чваусів. Але на словах- всі за ЄС і нато
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07.05.2022 19:00 Відповісти
Еммм.... паняночко, у Вас частина території окупована понад 30 років. А так, все добре
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07.05.2022 15:12 Відповісти
У Германии часть территории оккупирована уже 77 лет

У Украины 8 лет

Как-то так
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07.05.2022 15:27 Відповісти
германия тогда была сама виновата - Украина же нет - но мы все вернем и еще сверху насыпем ********* за преступления против человечности
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07.05.2022 16:45 Відповісти
если сейчас начинать пересматривать историю ,кто у кого что то оккупировал-то берете любую нужную вам дату и от нее пляшете.
К примеру калининград (кенигсберг )-берем к примеру 1760 год-жители присягнули российской императрице на верность (грамоты в архивах есть)-ну и какие требования у германии?
Или возьмем польские земли -от чего будем считать?От какого раздела польши?Или от первой мировой?Или от 1945 года ?(с кучей немецких земель-по типу бреслау -вроцлав?)
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07.05.2022 21:49 Відповісти
На Змеином вчера нашими был уничтожен кацапский десантный катер на подушке. Мост через лиман Днестровский под прицельными обстрелами кацапов, готовятся провокации в Молдове на 9 мая, бурлит ПМР.
Так а шо там румынская техника?, было видео как они выдвигаются к границам Молдовы.
А Санду заявляет что Молдове ничего не угрожает)) Не удивлюсь если Санду изначально кремлевский проект, уж очень знакомый стиль поведения.
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07.05.2022 15:23 Відповісти
да разводить и подкупать с потрохами кремляди умеют - достаточно глянуть что исполняет сейчас руководство грузии
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07.05.2022 16:47 Відповісти
Санду теж хоче дороги будувати, не заважайте
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07.05.2022 19:02 Відповісти
Переводы с банковских карт из Молдовы в РФ закрыты Молдовой.
Некоторые телеканалы РФ заблокированы. Европейские и Украинские работают все.
Курс рубля для продажи занижен.

Курс гривны для поддержки украинцев завышен.
Ну и по мелочи: надпись на гостинице "Нет войне", на светофорах у продавщиц флажков исчезли флаги РФ, запрет ленточки и символов V и Z, и так далее

Вряд-ли это проект Кремля.
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07.05.2022 15:35 Відповісти
надо писать не "нет войне" 0 а "пошли вон из Украины рашисты гребанные"
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07.05.2022 16:49 Відповісти
В случае путлеровской хотелки,ПМРровские орки могут катком пройтись по Молдове,а у нее.."спите спокойно жители Молдовы нам никто угрозы не несет"..
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07.05.2022 15:42 Відповісти
или наивная или вина попила с левого берега дуная или то и другое..смотри памперс одень смотри на одессу и вокруг...пиу пиу
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07.05.2022 15:54 Відповісти
народный эстонский онекдот-как вкрутить лампочку в люстру стать на табуретку взять 4 шт молдвана и вращаться.. а еще ротару и киркоров дураки хоть и болгары...)
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07.05.2022 15:56 Відповісти
**** *****, вичікує за нашими спинами.
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07.05.2022 16:04 Відповісти
Не надо у********* ситуацию...
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07.05.2022 17:47 Відповісти
Кучма Молдові за "просто так" віддав вихід до моря, якого Молдова не мала.
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07.05.2022 16:14 Відповісти
молдоване кинули наших тупых или продажных дипломатов
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07.05.2022 16:50 Відповісти
Кучма Молдові

- по-перше не за просто так дав, а поміняв на рівноцінну ділянки Залізниці щоб з Одеси в Ізмаїл не перетинати два рази кордон .

- А по-друге, не вихід до моря, а 100 метрів виходу на Дунай.

Тебе що в гуглі забанили? Чи ти з цих які повторюють дурниці за усіма? А ну скажи - Барига, Апшори...
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07.05.2022 19:09 Відповісти
Ти хоч там бував і бачив? Кусок сраної дороги біля Паланки аж ніяк не може бути "рівноцінним" обміном на вихід Молдавії до моря. Це є саме вихід до моря через Дунай - Ренійський порт (кількома кілометрами нижче по Дунаю) є Ренійським торговим морським портом. І Ізмаїльський дещо нижче теж.
По дорозі Одеса-Рені в районі Паланки ми як перетинали, так і перетинаємо 2 прикордонні КПП: у нас перевіряють документи, багажники, записують скільки в машині, і на "обміняній" ділянці дороги, що проходить через молдавську територію не дозволено виходити, зупинятися (навіть поссати), брати і висаджувати пасажирів...
Ця дорога де-факто не належить Україні. А на кількастах метрах придунайського берега молдавани відгрохали потужний термінал, котрий перегружає наразі більше вантажів, ніж Ренійський порт (кількома кілометрами нижче). Ренійський торговий морський порт вважається найбільшим на Дунаї.
Вчи матчасть.
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08.05.2022 08:06 Відповісти
*** куда хохла не целуй там всюду ЖОПА вашим беженцам по 100 евро в месяц платят и помогают жильем и продуктами все уже забыто и то что украина в 1992 воевала на стороне раши
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07.05.2022 16:15 Відповісти
напомню что Приднестровье ваш нац ерой тов Котвский и ваша гордость Фрунзе отпилил для гибридной войны ещё в 1920е пока обоих не прибили по случаю свои
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07.05.2022 16:20 Відповісти
Причому отпіліл у України. Ніколи до 1924 року не було такого поняття як Придністров'я, де було молдован 30 %
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07.05.2022 19:12 Відповісти
ты свинья кацапская если бы не Украина то такой страны как молдова уже бы не было за 72 часа .. так что не пести кремлебот
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07.05.2022 16:52 Відповісти
Україна, як держава, там не воювала. Там воювали українські добровольці з УНА-УНСО, захищаючи українців Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) від молдавської поліції, націоналістів і "гайдуків" котрі взялися "наводити конституційний лад", влаштувавши криваву різню українців у Бендерах. Після того кордон повернувся по Дністру. Мабуть тобі не варто нагадувати, що Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями?
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07.05.2022 18:09 Відповісти
Видите как бывает

Молдавские националисты плохие, а украинские хорошие
Наводить конституционный порядок в Молдове оказывается плохо, а на Донбассе очень даже хорошо.
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07.05.2022 18:33 Відповісти
А молдавские националисты не забыли где проходили границы княжества Молдова? Отож
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07.05.2022 19:14 Відповісти
можна вспомнить где еще границы Царской Скифии проходили ,а не только какого то марионеточного Княжества Молдавского
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07.05.2022 21:53 Відповісти
Приймаю.
Я добре знаю проблеми українських націоналістів і українського націоналізму. Проблем більше, ніж досягнень: Українська Політична Нація на етапі формування. Кремль не дає їй цього досягнути, знаючи, що це кінець московщині і її цивілізаційним основам, що грунтуються на дутому краденому "русскому міру". Як, доречі, румуни - на своєму "Романія Марє".
Я вітав би таке формування Молдавської Політичної Нації, відмінної від румунської.
Знаєте в чому тоді (1992) була причина спалаху Придністрянської проблеми? Не в молдавській поліції з націоналістами, не в 14 Армії і не в УНА-УНСО. А в загрозі румунізації Лівобережжя з переважним українським населенням. Іншими словами - українці і Буковини, і т.з. Трансністрії і всюди, куди заходили румуни, надто добре пам"ятають наслідки румунської окупації і поведінку румунів по відношенню до українців (у народі - "румунську нагайку")
Ми вважаємо, що молдавани - то окрема Нація, культурна, зі славною і давньої історією, зі своїми національними святинями, цінностями і героями. І цим не можна поступатися перед румунами, котрі так не вважають. Те, що їх у силу географічного положення "вступили" в ЄС і НАТО - ще не робить румунів .... культурними і цивілізованими у порівнянні з молдаванами. Це не лише не так, але й навпаки.
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07.05.2022 19:44 Відповісти
Дэ жа вю....
Шо то такое уже было....
"На шашлычки......"?
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07.05.2022 16:16 Відповісти
А шо їй може угрожать - армії практично немає, Придністров'я також, - тільки й залишається, що прікриццо вєтош'ю і слєдіть, нєотсвєчівая... Чи таким чином пані Санду натякає, що розбиратися з Придністров'ям треба тим, кому воно може загрожувати? Мабуть треба ще у Бухареста спитать, чи дуже воно йому потрібне, те Придністров'я.
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07.05.2022 16:57 Відповісти
Где то я уже слышал подобное перед самым нападением от одного президента.
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07.05.2022 17:19 Відповісти
Та як ви смієте, в нас зараз національна єдність. Не росхитуйте човен найвеличнішого
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07.05.2022 19:16 Відповісти
Вот я прожив 71 рік,і не можу поняти звідки така тупість у цих політиків,потім буде пізно
окупують не тільки молдову но і йхню мамалигу.
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07.05.2022 17:21 Відповісти
Бо совкові "політики" і їх "демократичні" дітки- це все одно наслідки совкової селекції. Тих хто міг думати і хотів щось робити хороше, совок нищив
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07.05.2022 19:18 Відповісти
******* Молдова - то витвір таваріща Катовскава ,який відшматував шматок України і утворив на ній так звану "Малдавскую АССР"(теперішнє Придністров"я ) ,і таваріща Сталіна ,який відшматував шматок Румунії і утворив так звану "Малдавскую ССР ",ось така історія ,яку чомусь не хоче знати президентша Молдавії( саме Молдавії ,бо Молдова - то назва одного із історичних країв Румунії . А що стосується Чернівецької області і Буджаку (південна частина Одеської області ) то ці території планувались до приєднання до України ще за часів УНР в 1918-19 роках . Таким чином після війни ПридністровЇя має повернутись до України ,а Молдавія до Румунії.
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07.05.2022 17:50 Відповісти
В старые времена нынешняя Молдова называлась Молдавия
Это я про те времена, когда государства под названием Румыния ещё не существовало.
Можно посмотреть старые европейские (подчёркиваю это) карты, чтобы не принять данную информацию за москальскую пропаганду
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07.05.2022 18:42 Відповісти
Так вы и посмотрите на карты.
Тогда увидите что нынешняя Молдова которая в Бессарабии- это лишь часть того самого "княжества Молдавия" которое существовало еще до обьединения с Трансильванией и Валахией в государство Румыния.
Но совок отобрал у Румынии лишь Часть Молдавии! Бессарабскую часть. И назвал ее Молдовой. Поэтому их теперь две- одна независима, а другая так и живет в составе Румынии
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07.05.2022 19:25 Відповісти
Пам"ятаю євромастурбаторську ейфорію молдаванів після обрання Санду у Президенти: "Мая прийде - до Європи поведе, Мая корупцію ліквідує, Мая додонів і плахотнюків прожене, Мая Придністрянщину поверне"...
Так і пригадується старий анекдот : "Со, нє дисісь? А как дисала?..."
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07.05.2022 17:55 Відповісти
майя санду- це вам не бджілка майя
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07.05.2022 18:01 Відповісти
Единственное, что может сделать Молдова- просить Румынию ввести войска, провести референдум ( как в раше за час на туалетной бумаге с 97 процентами согласных ) получить супер автономию и предоставить( и всячески способствовать местным путлеровцам ) переселение на Дальний Восток и Сибирь ( в Москве и Питере они и нахер не нужны). В противном случае они войдут в состав братского Приднестровья и будут ,, братьями,, раши.
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07.05.2022 19:46 Відповісти
Також готуєтесь до шашликів?
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07.05.2022 21:46 Відповісти
 
 