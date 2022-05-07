Молдові нині нічого не загрожує, але ми продовжуємо пильнувати, - Санду
Влада Молдови продовжує уважно стежити за розвитком подій і робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.
Про це 7 травня повідомила президентка Молдови Майя Санду на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.
"Обговорила з президентом Гітанасом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", - сказала Санду.
Президентка наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.
"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.
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Тем более, что паспорт имеется
Почему то не завидую. Но искренне рад за вас. +++++++++++
Майже аналогічно москаля ставляться і до України і Українців. Але ми, принаймні воюємо за свою країну і маємо національну гідність (порийся у Вікіпедії, що то таке...). А ти і такі як ти пишаєтеся чужими паспортами країни, яка не вважає вас за народ.
Ну раз вы воюете с москалями, которые к вам относятся также, как румыны к молдованам.
Другий шлях набагато важчий, (незрівнянно!). А починати його треба, пройнявшись почуттям національної гідності.
Настоящая Молдова и сейчас в составе Румынии находится, точнее ее часть которую совок не смог откромсать
Санду залишається тільки спостерігати за Україною і заспокоювати своїх громадян.
У Украины 8 лет
Как-то так
К примеру калининград (кенигсберг )-берем к примеру 1760 год-жители присягнули российской императрице на верность (грамоты в архивах есть)-ну и какие требования у германии?
Или возьмем польские земли -от чего будем считать?От какого раздела польши?Или от первой мировой?Или от 1945 года ?(с кучей немецких земель-по типу бреслау -вроцлав?)
Так а шо там румынская техника?, было видео как они выдвигаются к границам Молдовы.
А Санду заявляет что Молдове ничего не угрожает)) Не удивлюсь если Санду изначально кремлевский проект, уж очень знакомый стиль поведения.
Некоторые телеканалы РФ заблокированы. Европейские и Украинские работают все.
Курс рубля для продажи занижен.
Курс гривны для поддержки украинцев завышен.
Ну и по мелочи: надпись на гостинице "Нет войне", на светофорах у продавщиц флажков исчезли флаги РФ, запрет ленточки и символов V и Z, и так далее
Вряд-ли это проект Кремля.
- по-перше не за просто так дав, а поміняв на рівноцінну ділянки Залізниці щоб з Одеси в Ізмаїл не перетинати два рази кордон .
- А по-друге, не вихід до моря, а 100 метрів виходу на Дунай.
Тебе що в гуглі забанили? Чи ти з цих які повторюють дурниці за усіма? А ну скажи - Барига, Апшори...
По дорозі Одеса-Рені в районі Паланки ми як перетинали, так і перетинаємо 2 прикордонні КПП: у нас перевіряють документи, багажники, записують скільки в машині, і на "обміняній" ділянці дороги, що проходить через молдавську територію не дозволено виходити, зупинятися (навіть поссати), брати і висаджувати пасажирів...
Ця дорога де-факто не належить Україні. А на кількастах метрах придунайського берега молдавани відгрохали потужний термінал, котрий перегружає наразі більше вантажів, ніж Ренійський порт (кількома кілометрами нижче). Ренійський торговий морський порт вважається найбільшим на Дунаї.
Вчи матчасть.
Молдавские националисты плохие, а украинские хорошие
Наводить конституционный порядок в Молдове оказывается плохо, а на Донбассе очень даже хорошо.
Я добре знаю проблеми українських націоналістів і українського націоналізму. Проблем більше, ніж досягнень: Українська Політична Нація на етапі формування. Кремль не дає їй цього досягнути, знаючи, що це кінець московщині і її цивілізаційним основам, що грунтуються на дутому краденому "русскому міру". Як, доречі, румуни - на своєму "Романія Марє".
Я вітав би таке формування Молдавської Політичної Нації, відмінної від румунської.
Знаєте в чому тоді (1992) була причина спалаху Придністрянської проблеми? Не в молдавській поліції з націоналістами, не в 14 Армії і не в УНА-УНСО. А в загрозі румунізації Лівобережжя з переважним українським населенням. Іншими словами - українці і Буковини, і т.з. Трансністрії і всюди, куди заходили румуни, надто добре пам"ятають наслідки румунської окупації і поведінку румунів по відношенню до українців (у народі - "румунську нагайку")
Ми вважаємо, що молдавани - то окрема Нація, культурна, зі славною і давньої історією, зі своїми національними святинями, цінностями і героями. І цим не можна поступатися перед румунами, котрі так не вважають. Те, що їх у силу географічного положення "вступили" в ЄС і НАТО - ще не робить румунів .... культурними і цивілізованими у порівнянні з молдаванами. Це не лише не так, але й навпаки.
Шо то такое уже было....
"На шашлычки......"?
окупують не тільки молдову но і йхню мамалигу.
Это я про те времена, когда государства под названием Румыния ещё не существовало.
Можно посмотреть старые европейские (подчёркиваю это) карты, чтобы не принять данную информацию за москальскую пропаганду
Тогда увидите что нынешняя Молдова которая в Бессарабии- это лишь часть того самого "княжества Молдавия" которое существовало еще до обьединения с Трансильванией и Валахией в государство Румыния.
Но совок отобрал у Румынии лишь Часть Молдавии! Бессарабскую часть. И назвал ее Молдовой. Поэтому их теперь две- одна независима, а другая так и живет в составе Румынии
Так і пригадується старий анекдот : "Со, нє дисісь? А как дисала?..."