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Новости Война
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Работаем над устранением очередей на заправках, - Зеленский

зеленський

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, участники совещания в первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

Как рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине "зеленого коридора" в портах Восточной Европы, являющейся главным узким местом в логистике поставки горючего в страну.

Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко доложил о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения. В частности, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд грн поступлений", - говорится в сообщении.

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По словам министра, ежемесячный дефицит планируется погашать благодаря международным грантам и кредитам. Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд дол. США, из них 5 млрд дол. наше государство уже получило.

На совещании обсудили подготовку Плана восстановления и развития Украины после войны.

Кроме того, главе государства доложили о ходе процесса предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

"Было уделено внимание и вопросу взаимодействия органов государственной власти с международными организациями по предоставлению гражданам, пострадавшим от российской агрессии, услуг медицинской, психологической и социальной реабилитации", - резюмируют в Офисе резидента.

"Совещание с членами правительства и руководством силовых ведомств. В первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Работаем над устранением очередей на заправках. Также обсудили выполнение госбюджета в условиях военного положения, План восстановления и развития государства после войны, процесс предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – отметил Зеленский в своем телеграмм-канале.

Автор: 

бензин (294) бюджет (4838) дефицит (305) Зеленский Владимир (20849) совещание (81) Марченко Сергей (300) Свириденко Юлия (137)


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Топ комментарии
+32
Зеля, раздай велосипеды. Это же твой символ президента. И прищепку от штанов продай на аукционе или своему Подоляку на губы нацепи.
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07.05.2022 15:08 Ответить
+30
Ти припіздав, валодя. На заправках вже нема черг, бо пального нема. Передай своєму камуністу гетьманцеву і ко, що ручне регулювання цін веде де дефіциту товарів
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07.05.2022 15:16 Ответить
+24
А то что люди гибнут, ракеты летают, ты над этим работаешь Вова? Минные поля перед вторжением разминировали в направлении Херсона, ты над этим работаешь Вова? Кто предатель выяснил? Там у тебя что, некому заниматься проблемами топлива? Президент этим должен заниматься?
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07.05.2022 15:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зеля, раздай велосипеды. Это же твой символ президента. И прищепку от штанов продай на аукционе или своему Подоляку на губы нацепи.
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07.05.2022 15:08 Ответить
Краще Арестовичу, бо забагато пи..дить
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07.05.2022 19:24 Ответить
Щось подібне я вже чув ..... як там? "Вона працює"?
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07.05.2022 15:10 Ответить
Воно бере під особистий контроль. Пихва з паливом гарантована...
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07.05.2022 15:12 Ответить
Шоб опять по нефтебазам не прилетело. Зарывать в землю и бетонировать их что ли?
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07.05.2022 15:11 Ответить
Правильно, працюйте, бо ігарю валєрічу бабоси потрібно швидко і без затримок.
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07.05.2022 15:13 Ответить
А питання прискорення надання важкого озброєння ЗСУ не розглядали, ні 🤔 Що вже не актуальне🧐 Ню-ню🤪
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07.05.2022 15:13 Ответить
Та ще ж Маріуполь ворогом не зачищено...
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07.05.2022 16:01 Ответить
Про погоду еще интересно узнать от найвеличнішого.
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07.05.2022 15:14 Ответить
А то что люди гибнут, ракеты летают, ты над этим работаешь Вова? Минные поля перед вторжением разминировали в направлении Херсона, ты над этим работаешь Вова? Кто предатель выяснил? Там у тебя что, некому заниматься проблемами топлива? Президент этим должен заниматься?
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07.05.2022 15:16 Ответить
Ти припіздав, валодя. На заправках вже нема черг, бо пального нема. Передай своєму камуністу гетьманцеву і ко, що ручне регулювання цін веде де дефіциту товарів
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07.05.2022 15:16 Ответить
Самі ж їх і створили.
Польща поможе українцям з пальним.
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07.05.2022 15:17 Ответить
А як "красавица " не пора би віддихнути
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07.05.2022 15:17 Ответить
Пересідайте на еко транспорт.
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07.05.2022 15:21 Ответить
бензин по 100грн\литр? тогда точно черг не буде
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07.05.2022 15:23 Ответить
Під Києвом вже є заправка, де по 60+ грн літр. Перевірено - черг немає!
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07.05.2022 15:27 Ответить
А в нас і по таких цінах вже два дні - і норма 20 і черги...
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07.05.2022 16:37 Ответить
Скажіть, йому- черг нема, бо немає пального!!!
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07.05.2022 15:24 Ответить
Значить вже попрацював.
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07.05.2022 15:53 Ответить
Хто ж цьому недоумку скаже, вони на заправках у чергах не стоять...
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07.05.2022 21:16 Ответить
Як там -"весь в трудах батюшка"
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07.05.2022 15:24 Ответить
Що з Херсоном.Там чекають,чи не на часі?
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07.05.2022 15:25 Ответить
Если бы это сказал примьер Шмигаль, было бы понятно. Но ты тут причем?
Ты руководишь силовым блоком и МВД. Причем здесь заправки?
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07.05.2022 15:25 Ответить
Он курирует топливо по поручению Каломойши.
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07.05.2022 16:15 Ответить
Так сразу в Штатах проблемы с бензом начнутся.
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07.05.2022 16:35 Ответить
Нескучный человек. Перестал говорить о каких-то переговорах с оккупантом и вдруг перешел на мирные темы как заправить авто. Видимо война изрядно надоело...
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07.05.2022 15:34 Ответить
уж лучше пусть говорит о топливе тогда....
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07.05.2022 15:45 Ответить
Коломойскому он отгрузил скидку на газ в 2 раза уже вчера и топливо дцмаю тоже.
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07.05.2022 15:35 Ответить
какая приятная тема для рояля
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07.05.2022 15:36 Ответить
«И все-то ты в трудах, батюшка, аки пчела..
А вы думаете, нам, царям, легко?»(с)
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07.05.2022 15:36 Ответить
Вчера шмыга азявил что разрешил поднять цены на топливо чтобы побороть дефицит вова это шедевр такого дебилизма я еще не слышал
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07.05.2022 15:44 Ответить
Якби вони свої лапи не пхали в ручне регулювання, ринок би сам відрегулював ціни попитом і пропозицією. Але ж в трускавецких бізнес школах їх за тиждень не навчили, що таке економіка.
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07.05.2022 15:50 Ответить
Ну державне регулювання в умовах воєнного стану все-таки можливе. Так що не треба про трускавецькі школи. Ситуація надто складна і нетипова.
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07.05.2022 15:56 Ответить
То продайте за 3 гривні те, чому собівартість 5 гривень, бо вас так змушують. Згодні?
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07.05.2022 16:02 Ответить
Я не про це. Зазор для плюсової рентабельності звичайно має бути, але не має бути надприбутків. В цьому я вбачаю доцільність регулювання в умовах війни.
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07.05.2022 16:56 Ответить
А що не так? Дефіцит зараз, бо заправки не хочуть торгувати в мінус. Ціни то ринкові ставити заборонено. Чи ви думаєте в тій же Польщі пальне коштує 35 грн на наші гроші?

Якщо газ продають по 31 грн - то він і є на заправках. Бо рентабельний.
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07.05.2022 15:53 Ответить
Про пдв, акциз нічого не чув, "експерте"? Тоді роззую тобі очі: при експорті з країни акциз та пдв не нараховується. А яка їх частка в вартості пального на європейских заправках ти хоч уявляєш? При цьому Україна зараз повністю відмовилась від нарахування акцизів і суттево знизила пдв на пальне. Ось тут данні по акцизу в Європі на 2015 (зараз це ще більше), тоді чому в нас має бути ціна палива схожа на Європейську, якщо в них більша її частина - то акциз?
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07.05.2022 18:56 Ответить
Скажет, что працюет - зрада. Скажет что не працюет - всё равно зрада.
********* не угодишь.
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07.05.2022 15:45 Ответить
Нем автомобиля нет проблем. А зачем вам машина если дорог бензина нет? 😁😁😁😁
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07.05.2022 15:50 Ответить
вава молодец, вава знает, что если правильно торговать ******, идиоты выберут ваву, будет где ваве харчеваться следующие пять лет
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07.05.2022 16:00 Ответить
Ми вже вирішили проблему з чергами на заправках. Нема бензину - нема черг! Facepalm
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07.05.2022 16:25 Ответить
Ще можна кожному поліцейскоиу видати шило.... нема машин - нема проблем.
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07.05.2022 16:40 Ответить
Влада має боротися не з усуненням черг на заправках, а з наявністю там пального. Тоді і черг не буде.
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07.05.2022 16:26 Ответить
Срані покидьки і тут влаштовують цирк.
Бензовози "гальмує" митниця. Голову митниці призначає ДФС.

Голову ДФС призначає КабМін. Голову КабМіна призначає ВР за поданням Президента.

Тобто ми знаємо кінцевого бенефіціатора цієї "проблеми" і знаємо, як би вона мала вирішуватись.
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07.05.2022 16:27 Ответить
Миколаїв - 70 грв за літр 95
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07.05.2022 16:37 Ответить
Нема пального-немає черг.
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07.05.2022 16:46 Ответить
Коли докази надаш, та перейдеш на нормальну мову. Від кацапської ще язік не болить?
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07.05.2022 17:32 Ответить
Як це - працювати над усуненням черг? Танками будете давити?
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07.05.2022 16:58 Ответить
Бензином треба забеспечити в першу чергу міські служби! Щоб вони могли доїхати, щоб логістика могла доставити вам хліб, а пекраі змогли його спекти. Нічого не станеться, якщо ваші драндулети постоять на на місці. Звикли свою сраку за хлібом на авто катати, а от тепер нефіг. На автобус сідаєті і їдете як всі нормальні люди. А у Львові люди вранці на роботу не можуть доїхати, на дорозі всі і вся збираються за всіх міст та сел. Заколупали вже.
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07.05.2022 17:31 Ответить
Тебе суку треба тим бензином напоїти і у твій автобус закинути...
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07.05.2022 21:12 Ответить
Йде війна а ботам аби зраду десь висмоктати
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07.05.2022 18:05 Ответить
Смокчи у свого пабєданосца...
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07.05.2022 21:35 Ответить
Вимагаю видати коломойського у США і повернути в урядові кабінети ефективних менеджерів.
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07.05.2022 18:07 Ответить
він хоч не взяв це під свій контроль? бо якось стрьомно.
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07.05.2022 19:07 Ответить
Просто хтось хоче сильно заробляти на війні. Підараси разом з Бєнею.
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07.05.2022 19:25 Ответить
**** дебіл тупорилий, машини завозити можна без податків а на все інше податок, сподіваюся що цього вилупкапабєданосца...
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07.05.2022 21:08 Ответить
Тільки не бери, ку#ва, це під свій контроль....бо знаємо що буде...
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07.05.2022 21:45 Ответить
 
 