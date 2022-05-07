Работаем над устранением очередей на заправках, - Зеленский
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, участники совещания в первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.
Как рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине "зеленого коридора" в портах Восточной Европы, являющейся главным узким местом в логистике поставки горючего в страну.
Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.
"Министр финансов Украины Сергей Марченко доложил о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения. В частности, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд грн поступлений", - говорится в сообщении.
По словам министра, ежемесячный дефицит планируется погашать благодаря международным грантам и кредитам. Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд дол. США, из них 5 млрд дол. наше государство уже получило.
На совещании обсудили подготовку Плана восстановления и развития Украины после войны.
Кроме того, главе государства доложили о ходе процесса предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
"Было уделено внимание и вопросу взаимодействия органов государственной власти с международными организациями по предоставлению гражданам, пострадавшим от российской агрессии, услуг медицинской, психологической и социальной реабилитации", - резюмируют в Офисе резидента.
"Совещание с членами правительства и руководством силовых ведомств. В первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Работаем над устранением очередей на заправках. Также обсудили выполнение госбюджета в условиях военного положения, План восстановления и развития государства после войны, процесс предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – отметил Зеленский в своем телеграмм-канале.
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Польща поможе українцям з пальним.
Ты руководишь силовым блоком и МВД. Причем здесь заправки?
А вы думаете, нам, царям, легко?»(с)
Якщо газ продають по 31 грн - то він і є на заправках. Бо рентабельний.
********* не угодишь.
дорогбензина нет? 😁😁😁😁
Бензовози "гальмує" митниця. Голову митниці призначає ДФС.
Голову ДФС призначає КабМін. Голову КабМіна призначає ВР за поданням Президента.
Тобто ми знаємо кінцевого бенефіціатора цієї "проблеми" і знаємо, як би вона мала вирішуватись.