Работаем над устранением очередей на заправках, - Зеленский

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, участники совещания в первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

Как рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине "зеленого коридора" в портах Восточной Европы, являющейся главным узким местом в логистике поставки горючего в страну.

Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко доложил о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения. В частности, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд грн поступлений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, – Корниенко

По словам министра, ежемесячный дефицит планируется погашать благодаря международным грантам и кредитам. Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд дол. США, из них 5 млрд дол. наше государство уже получило.

На совещании обсудили подготовку Плана восстановления и развития Украины после войны.

Кроме того, главе государства доложили о ходе процесса предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

"Было уделено внимание и вопросу взаимодействия органов государственной власти с международными организациями по предоставлению гражданам, пострадавшим от российской агрессии, услуг медицинской, психологической и социальной реабилитации", - резюмируют в Офисе резидента.

"Совещание с членами правительства и руководством силовых ведомств. В первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Работаем над устранением очередей на заправках. Также обсудили выполнение госбюджета в условиях военного положения, План восстановления и развития государства после войны, процесс предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – отметил Зеленский в своем телеграмм-канале.