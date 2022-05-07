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Працюємо над усуненням черг на заправках, - Зеленський

зеленський

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Як зазначається, учасники наради першочергово розглянули питання паливної безпеки країни. Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

Як розповіла перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального.

"Міністр фінансів України Сергій Марченко доповів про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану. Так, країна завершила квітень з дефіцитом у 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці становили 53 млрд грн, що перевищило очікування. На травень заплановано 57 млрд грн надходжень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Проблема дефіциту пального в Україні буде вирішена найближчими днями, – Корнієнко

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам. Тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд дол. США, з них 5 млрд дол. наша держава вже отримала.

На нараді також обговорили підготовку Плану відновлення та розвитку України після війни.

Крім того, главі держави доповіли про перебіг процесу надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

"Було приділено увагу й питанню взаємодії органів державної влади з міжнародними організаціями щодо надання громадянам, постраждалим від російської агресії, послуг медичної, психологічної та соціальної реабілітації", - резюмують у Офісі Президента.

"Нарада з членами уряду та керівництвом силових відомств. Найперше розглянули питання паливної безпеки країни. Працюємо над усуненням черг на заправках. Також обговорили виконання держбюджету в умовах воєнного стану, План відновлення та розвитку держави після війни, процес надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Автор: 

бензин (1224) бюджет (3013) дефіцит (570) Зеленський Володимир (24332) нарада (56) Марченко Сергій (583) Свириденко (331)


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Топ коментарі
+32
Зеля, раздай велосипеды. Это же твой символ президента. И прищепку от штанов продай на аукционе или своему Подоляку на губы нацепи.
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07.05.2022 15:08 Відповісти
+30
Ти припіздав, валодя. На заправках вже нема черг, бо пального нема. Передай своєму камуністу гетьманцеву і ко, що ручне регулювання цін веде де дефіциту товарів
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07.05.2022 15:16 Відповісти
+24
А то что люди гибнут, ракеты летают, ты над этим работаешь Вова? Минные поля перед вторжением разминировали в направлении Херсона, ты над этим работаешь Вова? Кто предатель выяснил? Там у тебя что, некому заниматься проблемами топлива? Президент этим должен заниматься?
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07.05.2022 15:16 Відповісти
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Зеля, раздай велосипеды. Это же твой символ президента. И прищепку от штанов продай на аукционе или своему Подоляку на губы нацепи.
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07.05.2022 15:08 Відповісти
Краще Арестовичу, бо забагато пи..дить
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07.05.2022 19:24 Відповісти
Щось подібне я вже чув ..... як там? "Вона працює"?
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07.05.2022 15:10 Відповісти
Воно бере під особистий контроль. Пихва з паливом гарантована...
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07.05.2022 15:12 Відповісти
Шоб опять по нефтебазам не прилетело. Зарывать в землю и бетонировать их что ли?
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07.05.2022 15:11 Відповісти
Правильно, працюйте, бо ігарю валєрічу бабоси потрібно швидко і без затримок.
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07.05.2022 15:13 Відповісти
А питання прискорення надання важкого озброєння ЗСУ не розглядали, ні 🤔 Що вже не актуальне🧐 Ню-ню🤪
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07.05.2022 15:13 Відповісти
Та ще ж Маріуполь ворогом не зачищено...
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07.05.2022 16:01 Відповісти
Про погоду еще интересно узнать от найвеличнішого.
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07.05.2022 15:14 Відповісти
А то что люди гибнут, ракеты летают, ты над этим работаешь Вова? Минные поля перед вторжением разминировали в направлении Херсона, ты над этим работаешь Вова? Кто предатель выяснил? Там у тебя что, некому заниматься проблемами топлива? Президент этим должен заниматься?
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07.05.2022 15:16 Відповісти
Ти припіздав, валодя. На заправках вже нема черг, бо пального нема. Передай своєму камуністу гетьманцеву і ко, що ручне регулювання цін веде де дефіциту товарів
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07.05.2022 15:16 Відповісти
Самі ж їх і створили.
Польща поможе українцям з пальним.
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07.05.2022 15:17 Відповісти
А як "красавица " не пора би віддихнути
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07.05.2022 15:17 Відповісти
Пересідайте на еко транспорт.
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07.05.2022 15:21 Відповісти
бензин по 100грн\литр? тогда точно черг не буде
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07.05.2022 15:23 Відповісти
Під Києвом вже є заправка, де по 60+ грн літр. Перевірено - черг немає!
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07.05.2022 15:27 Відповісти
А в нас і по таких цінах вже два дні - і норма 20 і черги...
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07.05.2022 16:37 Відповісти
Скажіть, йому- черг нема, бо немає пального!!!
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07.05.2022 15:24 Відповісти
Значить вже попрацював.
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07.05.2022 15:53 Відповісти
Хто ж цьому недоумку скаже, вони на заправках у чергах не стоять...
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07.05.2022 21:16 Відповісти
Як там -"весь в трудах батюшка"
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07.05.2022 15:24 Відповісти
Що з Херсоном.Там чекають,чи не на часі?
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07.05.2022 15:25 Відповісти
Если бы это сказал примьер Шмигаль, было бы понятно. Но ты тут причем?
Ты руководишь силовым блоком и МВД. Причем здесь заправки?
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07.05.2022 15:25 Відповісти
Он курирует топливо по поручению Каломойши.
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07.05.2022 16:15 Відповісти
Так сразу в Штатах проблемы с бензом начнутся.
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07.05.2022 16:35 Відповісти
Нескучный человек. Перестал говорить о каких-то переговорах с оккупантом и вдруг перешел на мирные темы как заправить авто. Видимо война изрядно надоело...
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07.05.2022 15:34 Відповісти
уж лучше пусть говорит о топливе тогда....
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07.05.2022 15:45 Відповісти
Коломойскому он отгрузил скидку на газ в 2 раза уже вчера и топливо дцмаю тоже.
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07.05.2022 15:35 Відповісти
какая приятная тема для рояля
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07.05.2022 15:36 Відповісти
«И все-то ты в трудах, батюшка, аки пчела..
А вы думаете, нам, царям, легко?»(с)
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07.05.2022 15:36 Відповісти
Вчера шмыга азявил что разрешил поднять цены на топливо чтобы побороть дефицит вова это шедевр такого дебилизма я еще не слышал
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07.05.2022 15:44 Відповісти
Якби вони свої лапи не пхали в ручне регулювання, ринок би сам відрегулював ціни попитом і пропозицією. Але ж в трускавецких бізнес школах їх за тиждень не навчили, що таке економіка.
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07.05.2022 15:50 Відповісти
Ну державне регулювання в умовах воєнного стану все-таки можливе. Так що не треба про трускавецькі школи. Ситуація надто складна і нетипова.
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07.05.2022 15:56 Відповісти
То продайте за 3 гривні те, чому собівартість 5 гривень, бо вас так змушують. Згодні?
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07.05.2022 16:02 Відповісти
Я не про це. Зазор для плюсової рентабельності звичайно має бути, але не має бути надприбутків. В цьому я вбачаю доцільність регулювання в умовах війни.
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07.05.2022 16:56 Відповісти
А що не так? Дефіцит зараз, бо заправки не хочуть торгувати в мінус. Ціни то ринкові ставити заборонено. Чи ви думаєте в тій же Польщі пальне коштує 35 грн на наші гроші?

Якщо газ продають по 31 грн - то він і є на заправках. Бо рентабельний.
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07.05.2022 15:53 Відповісти
Про пдв, акциз нічого не чув, "експерте"? Тоді роззую тобі очі: при експорті з країни акциз та пдв не нараховується. А яка їх частка в вартості пального на європейских заправках ти хоч уявляєш? При цьому Україна зараз повністю відмовилась від нарахування акцизів і суттево знизила пдв на пальне. Ось тут данні по акцизу в Європі на 2015 (зараз це ще більше), тоді чому в нас має бути ціна палива схожа на Європейську, якщо в них більша її частина - то акциз?
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07.05.2022 18:56 Відповісти
Скажет, что працюет - зрада. Скажет что не працюет - всё равно зрада.
********* не угодишь.
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07.05.2022 15:45 Відповісти
Нем автомобиля нет проблем. А зачем вам машина если дорог бензина нет? 😁😁😁😁
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07.05.2022 15:50 Відповісти
вава молодец, вава знает, что если правильно торговать ******, идиоты выберут ваву, будет где ваве харчеваться следующие пять лет
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07.05.2022 16:00 Відповісти
Ми вже вирішили проблему з чергами на заправках. Нема бензину - нема черг! Facepalm
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07.05.2022 16:25 Відповісти
Ще можна кожному поліцейскоиу видати шило.... нема машин - нема проблем.
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07.05.2022 16:40 Відповісти
Влада має боротися не з усуненням черг на заправках, а з наявністю там пального. Тоді і черг не буде.
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07.05.2022 16:26 Відповісти
Срані покидьки і тут влаштовують цирк.
Бензовози "гальмує" митниця. Голову митниці призначає ДФС.

Голову ДФС призначає КабМін. Голову КабМіна призначає ВР за поданням Президента.

Тобто ми знаємо кінцевого бенефіціатора цієї "проблеми" і знаємо, як би вона мала вирішуватись.
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07.05.2022 16:27 Відповісти
Миколаїв - 70 грв за літр 95
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07.05.2022 16:37 Відповісти
Нема пального-немає черг.
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07.05.2022 16:46 Відповісти
Коли докази надаш, та перейдеш на нормальну мову. Від кацапської ще язік не болить?
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07.05.2022 17:32 Відповісти
Як це - працювати над усуненням черг? Танками будете давити?
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07.05.2022 16:58 Відповісти
Бензином треба забеспечити в першу чергу міські служби! Щоб вони могли доїхати, щоб логістика могла доставити вам хліб, а пекраі змогли його спекти. Нічого не станеться, якщо ваші драндулети постоять на на місці. Звикли свою сраку за хлібом на авто катати, а от тепер нефіг. На автобус сідаєті і їдете як всі нормальні люди. А у Львові люди вранці на роботу не можуть доїхати, на дорозі всі і вся збираються за всіх міст та сел. Заколупали вже.
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07.05.2022 17:31 Відповісти
Тебе суку треба тим бензином напоїти і у твій автобус закинути...
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07.05.2022 21:12 Відповісти
Йде війна а ботам аби зраду десь висмоктати
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07.05.2022 18:05 Відповісти
Смокчи у свого пабєданосца...
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07.05.2022 21:35 Відповісти
Вимагаю видати коломойського у США і повернути в урядові кабінети ефективних менеджерів.
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07.05.2022 18:07 Відповісти
він хоч не взяв це під свій контроль? бо якось стрьомно.
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07.05.2022 19:07 Відповісти
Просто хтось хоче сильно заробляти на війні. Підараси разом з Бєнею.
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07.05.2022 19:25 Відповісти
**** дебіл тупорилий, машини завозити можна без податків а на все інше податок, сподіваюся що цього вилупкапабєданосца...
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07.05.2022 21:08 Відповісти
Тільки не бери, ку#ва, це під свій контроль....бо знаємо що буде...
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07.05.2022 21:45 Відповісти
 
 