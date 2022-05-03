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Новини
10 012 28

Проблема дефіциту пального в Україні буде вирішена найближчими днями, – Корнієнко

корнієнко

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проблему дефіциту пального в Україні буде розв’язано найближчими днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ми багато працюємо з урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива", - зазначив Корнієнко, уточнивши, що ціни будуть іншими, але можливість придбати паливо для автотранспорту з'явиться.

Також читайте: Данілов про дефіцит пального: Не розрахували на швидке повернення населення

Автор: 

дефіцит (568) паливо (895) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
Текст чкось по дєбільному написан: "перезапустити процес щодо дефіциту палива".
То паливо буде чи дефіцит?
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03.05.2022 23:50
+10
Як при совку. Всього 3 канали і на всіх промова Брєжнєва.
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03.05.2022 23:59
+9
Після того, як залишили на всю країну один телеканал, вони навіть розмовляти розучилися.
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03.05.2022 23:54
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бензин появился. но очереди километровые.
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03.05.2022 23:48 Відповісти
беня довольный
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04.05.2022 00:21 Відповісти
раньше на продажу бензин возили контрабасом в европу. теперь наоборот.
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03.05.2022 23:50 Відповісти
Текст чкось по дєбільному написан: "перезапустити процес щодо дефіциту палива".
То паливо буде чи дефіцит?
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03.05.2022 23:50 Відповісти
ну ясно ж сказано, шо буде процес.

під'їхав на заправку і милуйся процесо
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04.05.2022 08:14 Відповісти
Корнієнко треба слухати, коли він вважає, що мікрофон виключений. Тоді скаже правду, як про корабельну сосну!
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04.05.2022 09:10 Відповісти
сегодня корниенко вместо арахамии.. Хотя это ничего не меняет.
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03.05.2022 23:50 Відповісти
50 грн литр, не? 70?
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03.05.2022 23:52 Відповісти
Не подобається? Попросіть в рашки в неї дешевше буде!
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04.05.2022 10:39 Відповісти
алкаш зайнявся бінзіном.
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03.05.2022 23:53 Відповісти
Цікаво, яким чином? Черговими польотами рашистських ракет по нафтобазах, які ще залишилися? Перепрошую за сарказм, але подібні заяви чомусь діють з точністю до навпаки
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03.05.2022 23:54 Відповісти
Після того, як залишили на всю країну один телеканал, вони навіть розмовляти розучилися.
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03.05.2022 23:54 Відповісти
Як при совку. Всього 3 канали і на всіх промова Брєжнєва.
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03.05.2022 23:59 Відповісти
Эти и не умели. А тв устарело 20 лет назал
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04.05.2022 00:01 Відповісти
Вже 30 років, як українська - державна, буряте.
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04.05.2022 01:35 Відповісти
Ну не 20 конечно. 20 лет назад интернет раздавали со скоростью 56кб. И за счастье было нескол ко страниц посмотреть.
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04.05.2022 04:23 Відповісти
Оце тепер заживемо....
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04.05.2022 00:01 Відповісти
гривен по 100 за литр наверно появится в избытке?
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04.05.2022 00:04 Відповісти
беня еще не все деньги заработал, дайте ему еще грабить Украину! клоуны
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04.05.2022 00:15 Відповісти
Найближчими днями вони можуть зробити, ще більше проблем. Рагулі.
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04.05.2022 00:32 Відповісти
Що воно меле? Вони з урядом працюють. Краще з операторами та експертами паливного ринку попрацюйте. А не між собою. ОП, @лять!
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04.05.2022 00:32 Відповісти
раньше бенз и солярку у лукашенки брали по трубе, за эти деньги он во многом и усидел.
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04.05.2022 01:19 Відповісти
А может немного головой подумать надо?

Например, запретить вообще движение неэкономных сверхмощных авто, которые только ради понта тратят бензин? И посмотреть на границе, что сюда везут. Вполне могут какой-то мустанг завести с расходом под 25л на сотню и двумя пассажирскими местами.

Неужели непонятно, что Россия вполне может ударить еще под 2000 раз ракетами в любую точку Украины. Даже если это не так, то надо исходить из этого. Распределить все топливо и экономить его, до победы, до 2023-его или 2025-го года при необходимости. Иначе вариантов нет.

Мобилизация должна быть 5 млн человек. Хотя бы с программой занятия спортом, чтобы восстановить сердце после прошлых лет, а это надо многим. И нужны столько же автоматов. Кто-то верит в мир и его возможность? Мир не нужен, нужна победа.
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04.05.2022 01:35 Відповісти
5 млн человек кормить и одевать будет Байден?
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04.05.2022 04:25 Відповісти
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04.05.2022 04:37 Відповісти
Варіант - відмінити регулювання цін на паливо. Невідповідність цін до ринкових призводить до небажання возити паливо в Україну. Присутність газу на заправках при відсутності регулювання це підтверджує.
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04.05.2022 09:14 Відповісти
У ЗЕленых все через опу
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04.05.2022 08:05 Відповісти
рідкістний ідіот
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04.05.2022 09:07 Відповісти
 
 