Проблема дефіциту пального в Україні буде вирішена найближчими днями, – Корнієнко
Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проблему дефіциту пального в Україні буде розв’язано найближчими днями.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
"Ми багато працюємо з урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива", - зазначив Корнієнко, уточнивши, що ціни будуть іншими, але можливість придбати паливо для автотранспорту з'явиться.
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+10 Валерий Коломиец #502756
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То паливо буде чи дефіцит?
під'їхав на заправку і милуйся процесо
Например, запретить вообще движение неэкономных сверхмощных авто, которые только ради понта тратят бензин? И посмотреть на границе, что сюда везут. Вполне могут какой-то мустанг завести с расходом под 25л на сотню и двумя пассажирскими местами.
Неужели непонятно, что Россия вполне может ударить еще под 2000 раз ракетами в любую точку Украины. Даже если это не так, то надо исходить из этого. Распределить все топливо и экономить его, до победы, до 2023-его или 2025-го года при необходимости. Иначе вариантов нет.
Мобилизация должна быть 5 млн человек. Хотя бы с программой занятия спортом, чтобы восстановить сердце после прошлых лет, а это надо многим. И нужны столько же автоматов. Кто-то верит в мир и его возможность? Мир не нужен, нужна победа.