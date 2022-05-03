Проблема дефіциту пального в Україні буде вирішена найближчими днями, – Корнієнко

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проблему дефіциту пального в Україні буде розв’язано найближчими днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ми багато працюємо з урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива", - зазначив Корнієнко, уточнивши, що ціни будуть іншими, але можливість придбати паливо для автотранспорту з'явиться.

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