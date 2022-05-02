Данілов про дефіцит пального: Не розрахували на швидке повернення населення

Дефіцит пального на українських АЗС виник через те, що компанії, які займаються його постачанням, не розрахували потенційну кількість клієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Компанії, на жаль, не розрахували на такий патріотизм нашого населення, яке почало швидко повертатися в свої будинки. Люди приїхали додому, тому був попит на пальне, тому сталася така нестандартна ситуація. Думаю, що найближчим часом ситуація владнається", - пояснив він.

Читайте: Питання з дефіцитом палива вирішать протягом 1-2 тижнів, - Зеленський