Данілов про дефіцит пального: Не розрахували на швидке повернення населення
Дефіцит пального на українських АЗС виник через те, що компанії, які займаються його постачанням, не розрахували потенційну кількість клієнтів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Компанії, на жаль, не розрахували на такий патріотизм нашого населення, яке почало швидко повертатися в свої будинки. Люди приїхали додому, тому був попит на пальне, тому сталася така нестандартна ситуація. Думаю, що найближчим часом ситуація владнається", - пояснив він.
Топ коментарі
+24 Urs
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+23 переигравший ботокс
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+20 Чайка Київ
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Хай біженці сидять за кордоном, а ще краще не повертаються. Для влади так буде краще.
Може настав час розібратися що сталося і хто винен у закритті 8 наших нпз?
Торги прошли 27 апреля на бирже УМВБ.
Так, было реализовано 14,1 тысячи тонн по цене 28 тысяч грн за тонну на 395 млн грн.
Рыночная цена этого дня была на уровне около 50-52 тысячи гривен за тонну. По такой цене в тот же период свой газ продала госкомпания Укргаздобычи.
АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.
Из-за этого соглашения полугосударственная компания недосчиталась около 300 млн. грн.
В день аукциона группа "Приват" повысила цены на горючее на своих АЗС сверх предельного уровня, установленного правительством. Это при том, что горючее группа не импортирует, а торгует остатками продукта Кременчугского НПЗ.
https://t.me/prankota_ch
Пішли геть - дайте дорогу тим, хто зможе
Тому ніхера там не робили, окрім "шатлів" і аптечного пункта Верещучки...
Данілов на щось постійного не розраховує...
Може йому змінити рід занять?
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Потому что курс. Предельная наценка. И остальной антирыночный бред.
т.е. не война... не санкции против рашки и белорашки (где покупался бензин, дизтопливо и автогаз)....а именно возврат части беженцев...
ИЛИ БАРЫГ МАРЖА НЕ УСТРАИВАЕТ ?