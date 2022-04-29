Питання з дефіцитом палива вирішать протягом 1-2 тижнів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дефіцит палива на АЗС.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум – двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.
Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це складне завдання. Але урядовці разом із постачальниками пального, разом із трейдерами та мережами мають виконати й це завдання, хоч би як було складно. Впевнений, виконають. Маємо брати у Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це правда?
З якого дива йому коштувати 50?!
не только Путин наш самый страшный враг...
а вот ещё и этот *******...
Теперь он заделался каким-то там секретарём совета по восстановлению страны. Он нам, ***, "навосстанавливает"...
Такой "левизны" в перемешку с мессианством...
ещё надо поискать
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ из разрухи подняли , и Украину восстановят
1. Тратил кучу денег на дороги и экономику, а надо было на армию. Пришли орки и расхреначили эти дороги и экономику.
2. Не прикрыл пво такие стратегические нефтебазы, ведь все деньги опять же потрачены в пустую, когда могли бы наращивать пво на протяжении трех лет. Средств пво как итог, мало поэтому все нефтебазы уничтожены.
3. У Порошенко как-то получалось балансировать траты и на дороги и на экономику, зп в госсекторе были выше чем при зе, строились дороги, шли полным ходом ракетные программы. У клоуна же зп в госсекторе скатились ниже плинтуса, судебная система оказалась полностью в ауте еще до войны, состояние экономики в коме, финансирование армии урезано. Вывод: зе с командой полные клоуны во всех сферах - политической, судебной, экономической, социальной, военной. Худший през наравне с рыжим, который профукал ту160 и ту95мс с кучей крылатых ракет.
пишите что Зеленский тратил деньги на дороги и экономику .И в тоже время пишете что Зеленский угробил экономику. Так всё таки первое или второе?
Нарешті, цю новину сповістив САМ!
Після 3-5 нижніх чиновників.
Все, можно заспокоїтись і цю "радісну" новину більше повторювати не будуть?
Як плануєте вирішувати? Бикувати й звинувачувати Захід?
А якщо повісити його десь біля західної митниці, то ще швидче…
*****, цэлый генерал на передовой.
******* до 1..2...3.. поки вони опиняться в приватних руках
У поставщиков топлива огромная нехватка бензовозов. И они готовы покупать их в Европе. Но не имеют такой возможности. Т.к. с точки зрения ******** в "уряде", топливо можно перевозить только на дорогих, экологически правильных бензовозах, соответствующих норме "Евро-5". А такие бензовозы стоят дурных денег. А вот во время войны возить свою жопу на комфортном легковом авто - это пожалуйста. Это можно и на "Евро-2". Сколько дефицитного топлива скушают эти десятки тысяч завезенных легковушек?
И как же на такой "******" реагирует "уряд України"?
Думаете отменят "Евро - 5" для цистерн, грузовиков и спецтранспорта, которые остро необходимы для военной экономики Украины?
Думаете запретят ввоз легковых авто для "возить свою жопу"?
Конечно нет! Так поступило бы ГРАМОТНОЕ правительство. А клоуны из "95 квартала" тупо отменят закон 2142. У ******** есть только два варианта: Принять *****, отменить *****.
Главклоун, традиционно, не понимает сути проблемы и ляпает популистский бред. Поэтому дефицит топлива будет продолжаться и дальше.