11 621 60

Питання з дефіцитом палива вирішать протягом 1-2 тижнів, - Зеленський

бензин

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дефіцит палива на АЗС.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум – двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це складне завдання. Але урядовці разом із постачальниками пального, разом із трейдерами та мережами мають виконати й це завдання, хоч би як було складно. Впевнений, виконають. Маємо брати у Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян", - зазначив глава держави.

Автор: 

дефіцит (586) Зеленський Володимир (25217) паливо (898)
+39
+36
+34
Ещё раз повторяю...

не только Путин наш самый страшный враг...

а вот ещё и этот *******...

Теперь он заделался каким-то там секретарём совета по восстановлению страны. Он нам, ***, "навосстанавливает"...

Такой "левизны" в перемешку с мессианством...

ещё надо поискать

Расскажи это нашим бойцам на фронте, где больше половины на русском (не путать с "российским"!) разговаривают.
Україна випала з інфополя українського тв. На екранах предвиборний марафон однієї людини та придворних нарцисів,побєдунов,жополизів. Новин з України не узнаєш, альтернативних думок теж. Все підло обмежено, шоб недайбох... Головне, шоневтік.. Все скопійовано з пнсхідної країни...
ТВ не дивлюся зовсім.
Це правда?
Не смотрел с 24.02 телевизор. Пару дней включил. В телевизоре -одни придворные и Бенины посипаки выступают в роли "докторов околовсяческих наук". Все они и по ленд-лизу знают и по переговорам и по качеству войск росии и пр и пр.... Не смотрю опять, словесный понос с целью вывода морд в телевизор для наридного запоминания рож.
якщо паливо підскочить бодай на 10грн, буханка хліба буде вже під 50грн. А курс лишиться тим самим.
Да *****, хоть 100. Лучше пусть так и все деньги на армию, чем в концлагерь орков в Мариуполе в один конец.
Зараз хліб коштує 20, а буде 25 максимум.
З якого дива йому коштувати 50?!
У Львові зараз 400граммова буханка за 20 відпускається.
а в магазинах він по телепорту з'являється, а зерно на елеваторі росте, а борошно з крана на перкарнях сиплеться?
Ліпше трохи затягнути пасок, ніж працювати на буханку хліба в якості депортованого в Сибіру. Нехай паливо йде на армію або бути похованим в якійсь братній могилі. А я і громадським транспортом на роботу потраплю. Да і не надовго це. Бізнес зробить свою справу. Кому дуже треба будуть або їздити менше, або платити більше
Для виробництва 1 тони пшениці потрібно 25 л солярки. Це з урахуванням доставки до вас додому в виді буханки хліба. Тобто 2000 буханок хліба=25л солярки.
Як можна було,щоб такий стратегічний об'єкт був знищений. Оберігати одне і залишати без уваги друге. І якось забагато Зеленського на сьогодні. Де альтернативний варіант новин.
.
Ещё раз повторяю...

не только Путин наш самый страшный враг...

а вот ещё и этот *******...

Теперь он заделался каким-то там секретарём совета по восстановлению страны. Он нам, ***, "навосстанавливает"...

Такой "левизны" в перемешку с мессианством...

ещё надо поискать

Так. Він -- патентований самовпевнений совок. Лайно, що раптом відчуло свою безкарність.
падажжите.... там еще герус затихарился. Но к мильярдам выползет.
‼️‼️Считаю , что фонд по восстановлению Украины надо делать в Брюсселе , все деньги аккумулировать там , проекты создавать и прорабатывать там , потом нанимать исполнителей и платить с тех счетов
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ из разрухи подняли , и Украину восстановят
Он уже примелькался на Тв , в этом тв марафоне. Рассказывает народу об энергетике.
значит, по логике происходящего, на Тв к началу дерибана западных трАншей- маншей должен появиться неубиенный шефир, который будет рассказывать про культур-мультурную необходимость обновлённого 95-го квартал-мортала.
Чомусь фсб-ешні діячі ********** московський діалект.
Кстати Гетьманцев был долгое время помощником у депутата- регионала , значит ему тоже нельзя избираться депутатом. Вот бы приняли этот закон.
Ти в слові "*****" зробив чотири помилки.
тиждень-два - то забагато для воєнного положення
Вся проблема ЗЕ в том, что он принимал стабильно 3 года неправильные решения, которые привели к закономерному итогу:
1. Тратил кучу денег на дороги и экономику, а надо было на армию. Пришли орки и расхреначили эти дороги и экономику.
2. Не прикрыл пво такие стратегические нефтебазы, ведь все деньги опять же потрачены в пустую, когда могли бы наращивать пво на протяжении трех лет. Средств пво как итог, мало поэтому все нефтебазы уничтожены.
3. У Порошенко как-то получалось балансировать траты и на дороги и на экономику, зп в госсекторе были выше чем при зе, строились дороги, шли полным ходом ракетные программы. У клоуна же зп в госсекторе скатились ниже плинтуса, судебная система оказалась полностью в ауте еще до войны, состояние экономики в коме, финансирование армии урезано. Вывод: зе с командой полные клоуны во всех сферах - политической, судебной, экономической, социальной, военной. Худший през наравне с рыжим, который профукал ту160 и ту95мс с кучей крылатых ракет.
Вы противоречите сами себе .Вы
пишите что Зеленский тратил деньги на дороги и экономику .И в тоже время пишете что Зеленский угробил экономику. Так всё таки первое или второе?
Замечательный вопрос - из двух зол выбираем оба.
Про паливо докладно туто https://www.youtube.com/watch?v=N7w5Czi1AtA
НАРЕШТІ!!!
Нарешті, цю новину сповістив САМ!
Після 3-5 нижніх чиновників.
Все, можно заспокоїтись і цю "радісну" новину більше повторювати не будуть?
ну пздц. теперь точно топлива не будет
Чим ви займались весь цей час? Чекали поки закінчаться запаси? Писали відосіки?
Як плануєте вирішувати? Бикувати й звинувачувати Захід?
Якщо повісити гетьманцева, то вийде швидше.
А якщо повісити його десь біля західної митниці, то ще швидче…
в стране война а им на машинах ну обязательно надо. Дача, рыбалка, в магазин за хлебом и все такое. И при чём тут зила? Вы где то нефтяные скважины видели в Украине. Весь бензин и соляра из рашки, и не только в Украине, вся европа в заложниках у рашки из за газа и нефти. Зила не волшебник, если кто то ждёт от него чуда. (дурдом какой то )
Румынское топливо хорошего качества - почему не завозят ? Все ищут маржу повыгоднее ?
А хіба перукарі, таксисти, шоумени не керують країною?
раздули панику, народ начал запасаться, а тут еще и дефицит
"не допускати дефіциту" это хорошо, но будут ли адекватные цены? если бензин сделать по 50-100грн за литр дефицита не будет точно, все мы перейдем на гужевой транспорт.
Просто в спам кину, ничо? Ато прошол пять заправок пешкодралом, очередей риально никаких нет - так и топлива ни гугу
Силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

*****, цэлый генерал на передовой.
Если тупо в магазин ездить, то можно и пешочком пройтись. Пора отвыкать. У нас война, а не новогодний утренник. Для государства бы оставили лучше.
серйозно?То продукти по магазинах,ліки по аптеках,пошту можна на трамваях розвозити?
Маск передав Україні системи збереження енергії Tesla Powerwall
******* до 1..2...3.. поки вони опиняться в приватних руках

Вони тільки помітили що у нас війна з рашкою і білорусь припинила поставки?Барани!Це результат вашого держрегулювання цін на паливо!З Європи везти виходить дорожче але ви ж це минулого року встановили граничні межі цін на паливо.І ось результат!Хто б міг подумати?Дибіли!
Нынешний "уряд України" дебилами были, дебилами и остались.

У поставщиков топлива огромная нехватка бензовозов. И они готовы покупать их в Европе. Но не имеют такой возможности. Т.к. с точки зрения ******** в "уряде", топливо можно перевозить только на дорогих, экологически правильных бензовозах, соответствующих норме "Евро-5". А такие бензовозы стоят дурных денег. А вот во время войны возить свою жопу на комфортном легковом авто - это пожалуйста. Это можно и на "Евро-2". Сколько дефицитного топлива скушают эти десятки тысяч завезенных легковушек?

И как же на такой "******" реагирует "уряд України"?
Думаете отменят "Евро - 5" для цистерн, грузовиков и спецтранспорта, которые остро необходимы для военной экономики Украины?
Думаете запретят ввоз легковых авто для "возить свою жопу"?

Конечно нет! Так поступило бы ГРАМОТНОЕ правительство. А клоуны из "95 квартала" тупо отменят закон 2142. У ******** есть только два варианта: Принять *****, отменить *****.
Главклоун, традиционно, не понимает сути проблемы и ляпает популистский бред. Поэтому дефицит топлива будет продолжаться и дальше.
Угу, зебіли ліквідують своє чергову корупційне джерело - хто не вірить, той коригувальник
