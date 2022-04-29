Питання з дефіцитом палива вирішать протягом 1-2 тижнів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дефіцит палива на АЗС.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум – двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це складне завдання. Але урядовці разом із постачальниками пального, разом із трейдерами та мережами мають виконати й це завдання, хоч би як було складно. Впевнений, виконають. Маємо брати у Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян", - зазначив глава держави.

