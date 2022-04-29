РУС
Вопрос с дефицитом топлива решат в течение 1-2 недель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о дефиците топлива на АЗС.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, снабжения и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты, поэтому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум – двух, будет обеспечена такая система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита.

После российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу это сложная задача. Но чиновники вместе с поставщиками топлива, вместе с трейдерами и сетями должны выполнить и эту задачу, как бы ни было сложно. Уверен, выполнят. Должны брать в Европейском Союзе столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - отметил глава государства.

Читайте: Россия хочет сделать территорию на Донбассе безлюдной, - Зеленский

+39
Україна випала з інфополя українського тв. На екранах предвиборний марафон однієї людини та придворних нарцисів,побєдунов,жополизів. Новин з України не узнаєш, альтернативних думок теж. Все підло обмежено, шоб недайбох... Головне, шоневтік.. Все скопійовано з пнсхідної країни...
29.04.2022 22:33 Ответить
+36
29.04.2022 22:31 Ответить
+34
Ещё раз повторяю...

не только Путин наш самый страшный враг...

а вот ещё и этот *******...

Теперь он заделался каким-то там секретарём совета по восстановлению страны. Он нам, ***, "навосстанавливает"...

Такой "левизны" в перемешку с мессианством...

ещё надо поискать

29.04.2022 22:38 Ответить
29.04.2022 22:31 Ответить
Расскажи это нашим бойцам на фронте, где больше половины на русском (не путать с "российским"!) разговаривают.
30.04.2022 08:28 Ответить
Україна випала з інфополя українського тв. На екранах предвиборний марафон однієї людини та придворних нарцисів,побєдунов,жополизів. Новин з України не узнаєш, альтернативних думок теж. Все підло обмежено, шоб недайбох... Головне, шоневтік.. Все скопійовано з пнсхідної країни...
29.04.2022 22:33 Ответить
ТВ не дивлюся зовсім.
Це правда?
29.04.2022 22:50 Ответить
Не смотрел с 24.02 телевизор. Пару дней включил. В телевизоре -одни придворные и Бенины посипаки выступают в роли "докторов околовсяческих наук". Все они и по ленд-лизу знают и по переговорам и по качеству войск росии и пр и пр.... Не смотрю опять, словесный понос с целью вывода морд в телевизор для наридного запоминания рож.
29.04.2022 22:52 Ответить
якщо паливо підскочить бодай на 10грн, буханка хліба буде вже під 50грн. А курс лишиться тим самим.
29.04.2022 22:35 Ответить
Да *****, хоть 100. Лучше пусть так и все деньги на армию, чем в концлагерь орков в Мариуполе в один конец.
29.04.2022 22:37 Ответить
Зараз хліб коштує 20, а буде 25 максимум.
З якого дива йому коштувати 50?!
29.04.2022 22:52 Ответить
У Львові зараз 400граммова буханка за 20 відпускається.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:45 Ответить
а в магазинах він по телепорту з'являється, а зерно на елеваторі росте, а борошно з крана на перкарнях сиплеться?
30.04.2022 08:56 Ответить
Ліпше трохи затягнути пасок, ніж працювати на буханку хліба в якості депортованого в Сибіру. Нехай паливо йде на армію або бути похованим в якійсь братній могилі. А я і громадським транспортом на роботу потраплю. Да і не надовго це. Бізнес зробить свою справу. Кому дуже треба будуть або їздити менше, або платити більше
29.04.2022 23:34 Ответить
Для виробництва 1 тони пшениці потрібно 25 л солярки. Це з урахуванням доставки до вас додому в виді буханки хліба. Тобто 2000 буханок хліба=25л солярки.
30.04.2022 08:01 Ответить
Як можна було,щоб такий стратегічний об'єкт був знищений. Оберігати одне і залишати без уваги друге. І якось забагато Зеленського на сьогодні. Де альтернативний варіант новин.
29.04.2022 22:36 Ответить
.
29.04.2022 22:38 Ответить
29.04.2022 23:37 Ответить
Ещё раз повторяю...

не только Путин наш самый страшный враг...

а вот ещё и этот *******...

Теперь он заделался каким-то там секретарём совета по восстановлению страны. Он нам, ***, "навосстанавливает"...

Такой "левизны" в перемешку с мессианством...

ещё надо поискать

29.04.2022 22:38 Ответить
Так. Він -- патентований самовпевнений совок. Лайно, що раптом відчуло свою безкарність.
29.04.2022 22:42 Ответить
падажжите.... там еще герус затихарился. Но к мильярдам выползет.
29.04.2022 22:52 Ответить
‼️‼️Считаю , что фонд по восстановлению Украины надо делать в Брюсселе , все деньги аккумулировать там , проекты создавать и прорабатывать там , потом нанимать исполнителей и платить с тех счетов
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ из разрухи подняли , и Украину восстановят
29.04.2022 23:18 Ответить
Он уже примелькался на Тв , в этом тв марафоне. Рассказывает народу об энергетике.
29.04.2022 23:40 Ответить
значит, по логике происходящего, на Тв к началу дерибана западных трАншей- маншей должен появиться неубиенный шефир, который будет рассказывать про культур-мультурную необходимость обновлённого 95-го квартал-мортала.
30.04.2022 15:07 Ответить
Чомусь фсб-ешні діячі ********** московський діалект.
29.04.2022 23:03 Ответить
Кстати Гетьманцев был долгое время помощником у депутата- регионала , значит ему тоже нельзя избираться депутатом. Вот бы приняли этот закон.
29.04.2022 23:38 Ответить
Ти в слові "*****" зробив чотири помилки.
30.04.2022 07:09 Ответить
тиждень-два - то забагато для воєнного положення
29.04.2022 22:42 Ответить
Вся проблема ЗЕ в том, что он принимал стабильно 3 года неправильные решения, которые привели к закономерному итогу:
1. Тратил кучу денег на дороги и экономику, а надо было на армию. Пришли орки и расхреначили эти дороги и экономику.
2. Не прикрыл пво такие стратегические нефтебазы, ведь все деньги опять же потрачены в пустую, когда могли бы наращивать пво на протяжении трех лет. Средств пво как итог, мало поэтому все нефтебазы уничтожены.
3. У Порошенко как-то получалось балансировать траты и на дороги и на экономику, зп в госсекторе были выше чем при зе, строились дороги, шли полным ходом ракетные программы. У клоуна же зп в госсекторе скатились ниже плинтуса, судебная система оказалась полностью в ауте еще до войны, состояние экономики в коме, финансирование армии урезано. Вывод: зе с командой полные клоуны во всех сферах - политической, судебной, экономической, социальной, военной. Худший през наравне с рыжим, который профукал ту160 и ту95мс с кучей крылатых ракет.
29.04.2022 22:48 Ответить
Вы противоречите сами себе .Вы
пишите что Зеленский тратил деньги на дороги и экономику .И в тоже время пишете что Зеленский угробил экономику. Так всё таки первое или второе?
29.04.2022 23:44 Ответить
Замечательный вопрос - из двух зол выбираем оба.
30.04.2022 07:39 Ответить
Про паливо докладно туто https://www.youtube.com/watch?v=N7w5Czi1AtA
29.04.2022 22:52 Ответить
НАРЕШТІ!!!
Нарешті, цю новину сповістив САМ!
Після 3-5 нижніх чиновників.
Все, можно заспокоїтись і цю "радісну" новину більше повторювати не будуть?
29.04.2022 22:56 Ответить
ну пздц. теперь точно топлива не будет
29.04.2022 23:03 Ответить
Чим ви займались весь цей час? Чекали поки закінчаться запаси? Писали відосіки?
Як плануєте вирішувати? Бикувати й звинувачувати Захід?
29.04.2022 23:11 Ответить
Якщо повісити гетьманцева, то вийде швидше.
А якщо повісити його десь біля західної митниці, то ще швидче…
29.04.2022 23:13 Ответить
в стране война а им на машинах ну обязательно надо. Дача, рыбалка, в магазин за хлебом и все такое. И при чём тут зила? Вы где то нефтяные скважины видели в Украине. Весь бензин и соляра из рашки, и не только в Украине, вся европа в заложниках у рашки из за газа и нефти. Зила не волшебник, если кто то ждёт от него чуда. (дурдом какой то )
29.04.2022 23:19 Ответить
Румынское топливо хорошего качества - почему не завозят ? Все ищут маржу повыгоднее ?
29.04.2022 23:25 Ответить
А хіба перукарі, таксисти, шоумени не керують країною?
30.04.2022 01:05 Ответить
раздули панику, народ начал запасаться, а тут еще и дефицит
29.04.2022 23:42 Ответить
"не допускати дефіциту" это хорошо, но будут ли адекватные цены? если бензин сделать по 50-100грн за литр дефицита не будет точно, все мы перейдем на гужевой транспорт.
29.04.2022 23:43 Ответить
Просто в спам кину, ничо? Ато прошол пять заправок пешкодралом, очередей риально никаких нет - так и топлива ни гугу
30.04.2022 00:44 Ответить
Силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

*****, цэлый генерал на передовой.
30.04.2022 00:42 Ответить
Если тупо в магазин ездить, то можно и пешочком пройтись. Пора отвыкать. У нас война, а не новогодний утренник. Для государства бы оставили лучше.
30.04.2022 00:47 Ответить
серйозно?То продукти по магазинах,ліки по аптеках,пошту можна на трамваях розвозити?
30.04.2022 08:43 Ответить
Маск передав Україні системи збереження енергії Tesla Powerwall
******* до 1..2...3.. поки вони опиняться в приватних руках

30.04.2022 03:34 Ответить
Вони тільки помітили що у нас війна з рашкою і білорусь припинила поставки?Барани!Це результат вашого держрегулювання цін на паливо!З Європи везти виходить дорожче але ви ж це минулого року встановили граничні межі цін на паливо.І ось результат!Хто б міг подумати?Дибіли!
30.04.2022 08:42 Ответить
Нынешний "уряд України" дебилами были, дебилами и остались.

У поставщиков топлива огромная нехватка бензовозов. И они готовы покупать их в Европе. Но не имеют такой возможности. Т.к. с точки зрения ******** в "уряде", топливо можно перевозить только на дорогих, экологически правильных бензовозах, соответствующих норме "Евро-5". А такие бензовозы стоят дурных денег. А вот во время войны возить свою жопу на комфортном легковом авто - это пожалуйста. Это можно и на "Евро-2". Сколько дефицитного топлива скушают эти десятки тысяч завезенных легковушек?

И как же на такой "******" реагирует "уряд України"?
Думаете отменят "Евро - 5" для цистерн, грузовиков и спецтранспорта, которые остро необходимы для военной экономики Украины?
Думаете запретят ввоз легковых авто для "возить свою жопу"?

Конечно нет! Так поступило бы ГРАМОТНОЕ правительство. А клоуны из "95 квартала" тупо отменят закон 2142. У ******** есть только два варианта: Принять *****, отменить *****.
Главклоун, традиционно, не понимает сути проблемы и ляпает популистский бред. Поэтому дефицит топлива будет продолжаться и дальше.
30.04.2022 08:47 Ответить
Угу, зебіли ліквідують своє чергову корупційне джерело - хто не вірить, той коригувальник
30.04.2022 09:34 Ответить
 
 