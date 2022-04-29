Вопрос с дефицитом топлива решат в течение 1-2 недель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о дефиците топлива на АЗС.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, снабжения и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты, поэтому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум – двух, будет обеспечена такая система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита.

После российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу это сложная задача. Но чиновники вместе с поставщиками топлива, вместе с трейдерами и сетями должны выполнить и эту задачу, как бы ни было сложно. Уверен, выполнят. Должны брать в Европейском Союзе столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - отметил глава государства.

