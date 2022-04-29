Вопрос с дефицитом топлива решат в течение 1-2 недель, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о дефиците топлива на АЗС.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, снабжения и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты, поэтому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум – двух, будет обеспечена такая система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита.
После российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу это сложная задача. Но чиновники вместе с поставщиками топлива, вместе с трейдерами и сетями должны выполнить и эту задачу, как бы ни было сложно. Уверен, выполнят. Должны брать в Европейском Союзе столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - отметил глава государства.
Це правда?
З якого дива йому коштувати 50?!
не только Путин наш самый страшный враг...
а вот ещё и этот *******...
Теперь он заделался каким-то там секретарём совета по восстановлению страны. Он нам, ***, "навосстанавливает"...
Такой "левизны" в перемешку с мессианством...
ещё надо поискать
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ из разрухи подняли , и Украину восстановят
1. Тратил кучу денег на дороги и экономику, а надо было на армию. Пришли орки и расхреначили эти дороги и экономику.
2. Не прикрыл пво такие стратегические нефтебазы, ведь все деньги опять же потрачены в пустую, когда могли бы наращивать пво на протяжении трех лет. Средств пво как итог, мало поэтому все нефтебазы уничтожены.
3. У Порошенко как-то получалось балансировать траты и на дороги и на экономику, зп в госсекторе были выше чем при зе, строились дороги, шли полным ходом ракетные программы. У клоуна же зп в госсекторе скатились ниже плинтуса, судебная система оказалась полностью в ауте еще до войны, состояние экономики в коме, финансирование армии урезано. Вывод: зе с командой полные клоуны во всех сферах - политической, судебной, экономической, социальной, военной. Худший през наравне с рыжим, который профукал ту160 и ту95мс с кучей крылатых ракет.
пишите что Зеленский тратил деньги на дороги и экономику .И в тоже время пишете что Зеленский угробил экономику. Так всё таки первое или второе?
Нарешті, цю новину сповістив САМ!
Після 3-5 нижніх чиновників.
Все, можно заспокоїтись і цю "радісну" новину більше повторювати не будуть?
Як плануєте вирішувати? Бикувати й звинувачувати Захід?
А якщо повісити його десь біля західної митниці, то ще швидче…
*****, цэлый генерал на передовой.
******* до 1..2...3.. поки вони опиняться в приватних руках
У поставщиков топлива огромная нехватка бензовозов. И они готовы покупать их в Европе. Но не имеют такой возможности. Т.к. с точки зрения ******** в "уряде", топливо можно перевозить только на дорогих, экологически правильных бензовозах, соответствующих норме "Евро-5". А такие бензовозы стоят дурных денег. А вот во время войны возить свою жопу на комфортном легковом авто - это пожалуйста. Это можно и на "Евро-2". Сколько дефицитного топлива скушают эти десятки тысяч завезенных легковушек?
И как же на такой "******" реагирует "уряд України"?
Думаете отменят "Евро - 5" для цистерн, грузовиков и спецтранспорта, которые остро необходимы для военной экономики Украины?
Думаете запретят ввоз легковых авто для "возить свою жопу"?
Конечно нет! Так поступило бы ГРАМОТНОЕ правительство. А клоуны из "95 квартала" тупо отменят закон 2142. У ******** есть только два варианта: Принять *****, отменить *****.
Главклоун, традиционно, не понимает сути проблемы и ляпает популистский бред. Поэтому дефицит топлива будет продолжаться и дальше.