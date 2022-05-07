С начала войны в Польшу въехали более 3,2 млн граждан Украины
Пограничная служба Польши сообщила, что с 24 февраля, когда началось российское полномасштабное вторжение в Украину, границу с Польшей пересекли более 3 миллионов 212 тысяч человек из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Представитель главного коменданта Пограничной службы Анна Михальская обратила внимание, что в последние дни в Польшу въезжает меньше людей.
"Сейчас мы оформляем, в среднем, прибытие от 20 до 24 тысяч человек в направлении из Украины в Польшу. При этом увеличилось движение из Польши в Украину. Это связано с ростом местного движения, то есть люди из Украины приезжают на несколько часов в Польшу совершить покупки, приобрести санитарно-гигиенические средства, продукты, по делам – и через несколько часов возвращаются в Украину", – сказала пресс-секретарь.
Михальская добавила, что движение во всех пограничных пунктах пропуска между Украиной и Польшей происходит беспрепятственно.
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А на чужбині туга немає втоми,
А на чужбині смуток душу рве -
Коли весною птахи летять додому..."(с)
Дякую Польша, Jestemy Silny!
Сейчас просто Польша уже забита, некуда сунуться.
Едут дальше вынужденно.
И лучше дома места нет.
Только многим уже возвращаться некуда - вместо домов и сел - выжженная земля.
я кстати сейчас во Львове. Хз почему флажок Чехии выскакивает.
Стремно так казати, але поляки в будь-якому місті допомагають краще та добріше, ніж мешканці Львівської або Закарпатської областей.
В Ужгороді орендувати 1-кімнатну квартиру коштує 1500 долл (500 -за перший місяць, 500 -за останній, 500 -комісія агенту). В Польщі всі бажаючі українці отримали житло безкоштовно.