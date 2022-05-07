С начала войны в Польшу въехали более 3,2 млн граждан Украины

Пограничная служба Польши сообщила, что с 24 февраля, когда началось российское полномасштабное вторжение в Украину, границу с Польшей пересекли более 3 миллионов 212 тысяч человек из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Представитель главного коменданта Пограничной службы Анна Михальская обратила внимание, что в последние дни в Польшу въезжает меньше людей.

"Сейчас мы оформляем, в среднем, прибытие от 20 до 24 тысяч человек в направлении из Украины в Польшу. При этом увеличилось движение из Польши в Украину. Это связано с ростом местного движения, то есть люди из Украины приезжают на несколько часов в Польшу совершить покупки, приобрести санитарно-гигиенические средства, продукты, по делам – и через несколько часов возвращаются в Украину", – сказала пресс-секретарь.

Михальская добавила, что движение во всех пограничных пунктах пропуска между Украиной и Польшей происходит беспрепятственно.

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