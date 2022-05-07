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Новости Война
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С начала войны в Польшу въехали более 3,2 млн граждан Украины

польща

Пограничная служба Польши сообщила, что с 24 февраля, когда началось российское полномасштабное вторжение в Украину, границу с Польшей пересекли более 3 миллионов 212 тысяч человек из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Представитель главного коменданта Пограничной службы Анна Михальская обратила внимание, что в последние дни в Польшу въезжает меньше людей.

"Сейчас мы оформляем, в среднем, прибытие от 20 до 24 тысяч человек в направлении из Украины в Польшу. При этом увеличилось движение из Польши в Украину. Это связано с ростом местного движения, то есть люди из Украины приезжают на несколько часов в Польшу совершить покупки, приобрести санитарно-гигиенические средства, продукты, по делам – и через несколько часов возвращаются в Украину", – сказала пресс-секретарь.

Михальская добавила, что движение во всех пограничных пунктах пропуска между Украиной и Польшей происходит беспрепятственно.

Смотрите: Между Украиной и Польшей больше не будет границ, - Дуда. ВИДЕО

граница (5304) Польша (8508) украинцы (3873) эвакуация (2102)


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Топ комментарии
+11
Дякуємо Польщі за підтримку, турботу та допомогу. Дякуємо.
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07.05.2022 17:28 Ответить
+10
Щира подяка справжньому найдружнішому Польскому Народу за всебічну допомогу, за Те що Стали нашим Тилом в цій війні, робить максимально все для нашої країни і народу, забувши про всі розбіжності і чвари які роздирали нашу дружбу! Народ який виріс в своїх очах, очах Європи, і наших очах в Лідера Східної Європи, і підтримує в найтяжчий час. Слов'янське коріння, очищене від національних вад, завдяки звитязі і розуму, завдяки бажанню жити в справедливому суспільстві.
Дякую Польша, Jestemy Silny!
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07.05.2022 17:48 Ответить
+8
Так, поляки дійсно роблять усе для нас. Не знаю, що там відбувалось на самому початку війни, але у квітні я була у Варшаві і одразу на кордоні побачила усе, що необхідно біженцям. Все безкоштовно: дитяче харчування, памперси, бутерброди, кава/чай, намети з допомогою та консультаціями, навіть дитячі іграшки були. Роумінг для нас безкоштовний, платні автодороги теж. У Варшаві українську мову чутно майже скрізь. Зрозуміло, що коли війна закінчиться, то не всі там залишаться та й умови перебування зміняться, але те, що поляки зробили для нас у саму жахливу годину нашої історії - це дійсно викликає велику подяку та повагу до польських сусідів.
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07.05.2022 18:29 Ответить
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Дякуємо Польщі за підтримку, турботу та допомогу. Дякуємо.
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07.05.2022 17:28 Ответить
дякую - Dziękuję - thank you...звучить практично однаково.
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07.05.2022 17:37 Ответить
danke
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07.05.2022 17:45 Ответить
******
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07.05.2022 18:11 Ответить
Якби рашисти взяли Київ за 3 дні, як на це розраховували дерьмак, дємченко, татаров та інші рашистські колаборанти із ze-каманди, то в травні вже половина польщі була б знищена рашистськими ракетами, і всякі шольци й далі розповідали, що з москалям треба миритися. А так, завдяки героїзму української армії, смертям тисяч наших захисників, польща може почуватися у безпеці. Тому обов'язок поляків надати притулок дітям тих, хто зараз в Україні захищає мир у польщі в тому числі.
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07.05.2022 17:34 Ответить
Польща. З Великої букви.
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07.05.2022 17:36 Ответить
Поляни...
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07.05.2022 17:39 Ответить
Щира подяка! Три дні тому сестра з дочкою виїхала з півночі Чернігівської області. Зрозуміло , що зараз там відносно тихо, але оркі подекуди хреначать із мінометів. Дуже дякували волонтерам з Пшемисля! Нагодували і допомогли безкоштовно добратися до місця призначення!
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07.05.2022 17:38 Ответить
Немає ніякого пшемисля в українській мові. Є старовинне українське місто на території польщі - Перемишль
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07.05.2022 18:14 Ответить
Так само, як немає в польщі жешува. Українською це місто називається - Ряшів.
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07.05.2022 18:17 Ответить
надо писать так как его произносят поляки.. и на оборот
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08.05.2022 00:23 Ответить
"А на чужбині сонце не таке,

А на чужбині туга немає втоми,

А на чужбині смуток душу рве -

Коли весною птахи летять додому..."(с)
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07.05.2022 17:47 Ответить
Щира подяка справжньому найдружнішому Польскому Народу за всебічну допомогу, за Те що Стали нашим Тилом в цій війні, робить максимально все для нашої країни і народу, забувши про всі розбіжності і чвари які роздирали нашу дружбу! Народ який виріс в своїх очах, очах Європи, і наших очах в Лідера Східної Європи, і підтримує в найтяжчий час. Слов'янське коріння, очищене від національних вад, завдяки звитязі і розуму, завдяки бажанню жити в справедливому суспільстві.
Дякую Польша, Jestemy Silny!
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07.05.2022 17:48 Ответить
Только правда в том, что 3,2 млн. только въехали через польскую границу в Польшу. И большая её часть поехала дальше. А в статье выставляется так, что одна Польша помогает всем 3,2м млн. беженцам. Манипуляция на лицо, чтоб вы понимали.
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07.05.2022 17:54 Ответить
А тобі шо не любиться? Получаєш от фріців свої 449 євро соціалки? З голоду не здихаєш? То й заткни хлєбало!
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07.05.2022 18:15 Ответить
Большая часть приехавших как раз осталась в Польше.
Сейчас просто Польша уже забита, некуда сунуться.
Едут дальше вынужденно.
И лучше дома места нет.
Только многим уже возвращаться некуда - вместо домов и сел - выжженная земля.
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07.05.2022 18:20 Ответить
Це, звичайно, є певною втратою для України, яку Україна, можливо, переживе, але й видатне демографічне надбання для Польщі та й усієї Європи.
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07.05.2022 17:55 Ответить
нет ничего хорошего в том, что из страны выезжают работоспособные граждане - женщины, дети. Наше будущее выезжает...
я кстати сейчас во Львове. Хз почему флажок Чехии выскакивает.
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07.05.2022 18:22 Ответить
потому что ты бот
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08.05.2022 00:25 Ответить
Так, поляки дійсно роблять усе для нас. Не знаю, що там відбувалось на самому початку війни, але у квітні я була у Варшаві і одразу на кордоні побачила усе, що необхідно біженцям. Все безкоштовно: дитяче харчування, памперси, бутерброди, кава/чай, намети з допомогою та консультаціями, навіть дитячі іграшки були. Роумінг для нас безкоштовний, платні автодороги теж. У Варшаві українську мову чутно майже скрізь. Зрозуміло, що коли війна закінчиться, то не всі там залишаться та й умови перебування зміняться, але те, що поляки зробили для нас у саму жахливу годину нашої історії - це дійсно викликає велику подяку та повагу до польських сусідів.
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07.05.2022 18:29 Ответить
Так, Польща допомагає біженцям.
Стремно так казати, але поляки в будь-якому місті допомагають краще та добріше, ніж мешканці Львівської або Закарпатської областей.
В Ужгороді орендувати 1-кімнатну квартиру коштує 1500 долл (500 -за перший місяць, 500 -за останній, 500 -комісія агенту). В Польщі всі бажаючі українці отримали житло безкоштовно.
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07.05.2022 20:02 Ответить
ты не сравнивай большую польшу и маленькую область - народ забил все жилье -а зеленский не платит деньги за прием беженцев - а Евросоюз полностью компенсирует затраты на жилье - никто бесплатно украинцев не принимает - там за все платит бюджет
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08.05.2022 00:30 Ответить
 
 