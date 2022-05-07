Від початку війни до Польщі в’їхали понад 3,2 млн громадян України

Прикордонна служба Польщі повідомила, що від 24 лютого, коли почалося російське повномасштабне вторгнення в Україну, кордон із Польщею перетнули понад 3 мільйони 212 тисяч осіб з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Речниця головного коменданта Прикордонної служби Анна Міхальська звернула увагу, що останніми днями до Польщі в’їжджає менше людей.

"Зараз ми оформляємо, в середньому, прибуття приблизно від 20 до 24 тисяч осіб у напрямку з України до Польщі. Заодно збільшився рух з Польщі в Україну. Це пов’язано зі зростанням місцевого руху, тобто люди з України приїжджають на кілька годин до Польщі зробити покупки, придбати санітарно-гігієнічні засоби, харчі, у справах – і за кілька годин повертаються в Україну", – сказала речниця.

Міхальська додала, що рух у всіх прикордонних пунктах пропуску між Україною та Польщею відбувається безперешкодно.

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