Між Україною та Польщею більше не буде кордонів, - Дуда. ВIДЕО
Кордону між Польщею та Україною фактично не буде заявив президент Польщі Анджей Дуда
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на соцмережі, таку заяву зробив президент Польщі у зверненні до своїх громадян.
"Між нашими країнами — Польщею та Україною — не буде більше за кордон. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відображати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу", - сказав Президент Польщі.
Топ коментарі
+107 Имярек
показати весь коментар05.05.2022 22:21 Відповісти Посилання
+95 Чайка Київ
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+64 littwa
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале 4.05.2022 г.
Т.е. по логике этого кретина Украина, уступающая практически ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ военной мощи РФ... собиралась НАПАСТЬ на неё... И это без учёта того фактора, что РФ есть ЯДЕРНЫМ государством...
Мол, подстрекаемая НАТО и США, отмороженная "киевская хунта" собиралась сжечь себя и собственную странут в огне войны с противником намного превосходящим её по мощи... лишь для того, что бы понравится Западу...
Я сейчас не буду углубляться в разбор этой откровенно-дебильной ереси и логики мышления самого господина Володина... Это явно - предмет исследования психиатора...
Просто попытаемся понять...
зачем это туловище выдаёт именно сейчас "на гора" вот этот откровенный бред?
почему, господин Володин, не взирая на очевидную опасность сказаться законченным психом или дебилом, не дрогнувшей рукой стучить в своей "телеге" запредельно идиотские тексты...?
1. Украина с "советскими запасами" вооружения это совсем не та Украина, которая с "продукцией западного военторга"... Одно дело, когда вы якобы сражаетесь просто с "националистическими батальонами" (которые, впрочем, и так навешивают вам ******), а другое дело, когда эти самые батальоны разрастаются до размеров "всего агрессивного блока НАТО"... Уровень престижа собственно ******, в обеих случаях просто не сравним...
2. Когда придёт время отвечать за немотивированную агрессию против соседнего мирного государства... лучше всего, впасть в "сумашествие" и косить на то, что ... вы сами "ужасно боялись агрессии" со стороны этого самого соседнего государства. Авось, вас сочтут за конченного дебила... и сильно не накажут
3. Очевидно, что в том состоянии, в котором пребывает нынче РФ и её армия, выиграть обычную конвенциональную войну в Украине она просто не в состоянии. Но если вам "критически важно" именно победить, то надо что-то менять. Необходима некая мобилизация, не просто людей, но и всего остального, что потребно для войны - ресурсов, финансов, технологий... Другими словами, страну необходимо перевести на военное положение... Но просто так, одним указом по "своему хотению" этого не сделать. В конце концов, на дворе не 17-й век... Нужны хоть какие-то, пускай даже формальные, основания... Превентивная война с "ужасно агрессивной" Украиной, подстрекаемой "зловещей НАТО-й"... в этом отношении - самое то... Тогда можно, не только массово "забривать в солдаты" весь подчинённый скот, но и всяко-разно... мобилизировать в казну - бизнеса, транспорт, вклады и прочие материально-технические и финансовые ценности... "Всё для фронта, всё для победы!!!"... Очень, *****, удобно... ибо в реальности супротив всей военно-технической и фиансовой мощи Запада всё равно не выстоять, но зато под "раскаты войны" можно сделать ******* мощный последний хапок и попытаться затерятся в нетрях...
Ну и я могу ещё долго перечислять причины по которым ведущие чиновники нынешнего Кремлёвского режима, не смотря вполне реальную перспективу заработать себе реноме идиотов и дебилов, начинают задвигать такого рода пассажи... как давеча это сделал месье Володин...
На это можно ответить лишь одним...
"Мы их всех убьём..." - хоть умных, хоть дебилов...
Машовец
Armin Van Buuren - Our Origin / Live at Tomorrowland 2018
https://youtu.be/rD-kAtoIeYI https://youtu.be/rD-kAtoIeYI
Бензоколонко іржава,
яка з тебе НАДдержава?
Як влітку зникає град -
розтануло твоє НАД!
Підробко татаро-монголів,
царі твої знову голі,
І бачить осліпший світ,
що НАД твоє стало ПІД.
ПІДступна і безрозсудна,
ти станеш тепер ПІДсудна,
Як звір без зубів і жала -
Підкошена ПІДдержава!
ПІДбурена і озлоблена,
ти будеш колись роздроблена,
Дарма під хутрами овечими
ховаєш свою приреченість.
ПІДлеглою, ПІДсанкційною
не зватись тобі росією,
З кривавих глибин історії
повернеться - ПІДмосковія!
Укрита навік ПІДозрою,
ти станеш метаморфозою,
А час завершить процес,
і ПІД перетвориться в БЕЗ
Автор - Олександр Висоцький
кіт iз хати на схід - мишовня в пляс і іноді ***** роблять президентом України..
Приблизно за таких самих обставин руський шляхтич Адам Кисіль на сеймі 1641 року виголосив свій "маніфест": "Ми приєдналися до нашої спільної Вітчизни не як до країни, але з країною, не до релігії, але з релігією, не до титулів і почестей, але з титулами й почестями".
Це був проєкт Речі Посполитої як нової тричленної федерації, створений нащадками тих, хто писав собі привілей на Люблінському сеймі 1569-го.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/06/8/159640/
Поляки справді нам браття!
Низкий поклон ВАМ, Поляки, эту доброту и людянiсть будет помнить не одно наше поколение!