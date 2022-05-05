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Між Україною та Польщею більше не буде кордонів, - Дуда. ВIДЕО

Кордону між Польщею та Україною фактично не буде заявив президент Польщі Анджей Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на соцмережі, таку заяву зробив президент Польщі у зверненні до своїх громадян.

"Між нашими країнами — Польщею та Україною — не буде більше за кордон. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відображати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу", - сказав Президент Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда в Освенцимі порівняв злочини росіян в Україні до подій Голокосту

Автор: 

Польща (8620) Дуда Анджей (783)


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Топ коментарі
+107
Завтра на кацапських каналах: "А-а-а, полякі сабіраюцца присоєдініть к сєбє Украіну!"
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05.05.2022 22:21 Відповісти
+95
Оце то хід. Дякую, пане Президент!
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05.05.2022 22:19 Відповісти
+64
Спасибо, Братья
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05.05.2022 22:21 Відповісти
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«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну, - заявил депутат. - Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции». (с)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

в своем Telegram-канале 4.05.2022 г.

Т.е. по логике этого кретина Украина, уступающая практически ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ военной мощи РФ... собиралась НАПАСТЬ на неё... И это без учёта того фактора, что РФ есть ЯДЕРНЫМ государством...

Мол, подстрекаемая НАТО и США, отмороженная "киевская хунта" собиралась сжечь себя и собственную странут в огне войны с противником намного превосходящим её по мощи... лишь для того, что бы понравится Западу...

Я сейчас не буду углубляться в разбор этой откровенно-дебильной ереси и логики мышления самого господина Володина... Это явно - предмет исследования психиатора...

Просто попытаемся понять...

зачем это туловище выдаёт именно сейчас "на гора" вот этот откровенный бред?

почему, господин Володин, не взирая на очевидную опасность сказаться законченным психом или дебилом, не дрогнувшей рукой стучить в своей "телеге" запредельно идиотские тексты...?

1. Украина с "советскими запасами" вооружения это совсем не та Украина, которая с "продукцией западного военторга"... Одно дело, когда вы якобы сражаетесь просто с "националистическими батальонами" (которые, впрочем, и так навешивают вам ******), а другое дело, когда эти самые батальоны разрастаются до размеров "всего агрессивного блока НАТО"... Уровень престижа собственно ******, в обеих случаях просто не сравним...

2. Когда придёт время отвечать за немотивированную агрессию против соседнего мирного государства... лучше всего, впасть в "сумашествие" и косить на то, что ... вы сами "ужасно боялись агрессии" со стороны этого самого соседнего государства. Авось, вас сочтут за конченного дебила... и сильно не накажут

3. Очевидно, что в том состоянии, в котором пребывает нынче РФ и её армия, выиграть обычную конвенциональную войну в Украине она просто не в состоянии. Но если вам "критически важно" именно победить, то надо что-то менять. Необходима некая мобилизация, не просто людей, но и всего остального, что потребно для войны - ресурсов, финансов, технологий... Другими словами, страну необходимо перевести на военное положение... Но просто так, одним указом по "своему хотению" этого не сделать. В конце концов, на дворе не 17-й век... Нужны хоть какие-то, пускай даже формальные, основания... Превентивная война с "ужасно агрессивной" Украиной, подстрекаемой "зловещей НАТО-й"... в этом отношении - самое то... Тогда можно, не только массово "забривать в солдаты" весь подчинённый скот, но и всяко-разно... мобилизировать в казну - бизнеса, транспорт, вклады и прочие материально-технические и финансовые ценности... "Всё для фронта, всё для победы!!!"... Очень, *****, удобно... ибо в реальности супротив всей военно-технической и фиансовой мощи Запада всё равно не выстоять, но зато под "раскаты войны" можно сделать ******* мощный последний хапок и попытаться затерятся в нетрях...

Ну и я могу ещё долго перечислять причины по которым ведущие чиновники нынешнего Кремлёвского режима, не смотря вполне реальную перспективу заработать себе реноме идиотов и дебилов, начинают задвигать такого рода пассажи... как давеча это сделал месье Володин...

На это можно ответить лишь одним...

"Мы их всех убьём..." - хоть умных, хоть дебилов...
Машовец
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05.05.2022 22:54 Відповісти
Границы в головах.И в головах тех,кто их устанавливает.Свободе не нужны границы.И тем кто этого этого не поймёт,не понял,или дурак просто...Ему просто стоит не отсвечивать в новом мире
Armin Van Buuren - Our Origin / Live at Tomorrowland 2018
https://youtu.be/rD-kAtoIeYI https://youtu.be/rD-kAtoIeYI
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05.05.2022 22:55 Відповісти
Короче Armin Van Buuren - Our Origin / Live at Tomorrowland https://youtu.be/rD-kAtoIeYI
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05.05.2022 22:58 Відповісти
Б Е З М О С К О В І Я

Бензоколонко іржава,

яка з тебе НАДдержава?

Як влітку зникає град -

розтануло твоє НАД!

Підробко татаро-монголів,

царі твої знову голі,

І бачить осліпший світ,

що НАД твоє стало ПІД.

ПІДступна і безрозсудна,

ти станеш тепер ПІДсудна,

Як звір без зубів і жала -

Підкошена ПІДдержава!

ПІДбурена і озлоблена,

ти будеш колись роздроблена,

Дарма під хутрами овечими

ховаєш свою приреченість.

ПІДлеглою, ПІДсанкційною

не зватись тобі росією,

З кривавих глибин історії

повернеться - ПІДмосковія!

Укрита навік ПІДозрою,

ти станеш метаморфозою,

А час завершить процес,

і ПІД перетвориться в БЕЗ

Автор - Олександр Висоцький
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05.05.2022 23:00 Відповісти
Гадаю краще хай у Вас не буде кордону з Білорусью.І тоді буде все Польща.
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05.05.2022 23:05 Відповісти
А якщо більш детально?
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05.05.2022 23:24 Відповісти
Дякую, Друже!
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05.05.2022 23:08 Відповісти
Вой на раисе обеспечен
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05.05.2022 23:13 Відповісти
Поляки молодці. З перших днів зробили неймовірне почавши приймати біженців навіть без паспортів!
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05.05.2022 23:16 Відповісти
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05.05.2022 23:18 Відповісти
Trzeba traktować to w formie przenośni. Historia była różna była i rzeź Wołyńska na Polakach i było złe traktowanie Kozaków przez polskie elity i mordy i wyzysk choć nie zawsze przez polską szlachtę a właśnie rusińską. Tak było trzeba o tym mówić. Ale teraz jest jeden wróg Moskwa. Pomysł odtworzenia Rzeczpospolitej 3 narodów jest wspaniały ale raczej w formie pewnego projektu gospodarczo polityczno militarnego. Ja sie bardzo cieszę.
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05.05.2022 23:27 Відповісти
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05.05.2022 23:28 Відповісти
*****, цензорята! досить послуговуватися машперекладом... ваша непрофесійність просто вражає!!!
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05.05.2022 23:29 Відповісти
"Не буде більше за кордон", "відображати небезпеку" - згоден, це дійсно суцільне борошно таке читати
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06.05.2022 05:40 Відповісти
знайомо...
кіт iз хати на схід - мишовня в пляс і іноді ***** роблять президентом України..
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06.05.2022 05:51 Відповісти
На середину XVII ст. українська шляхта виробила ідеальну модель себе як окремої спільноти в межах свого політичного стану. Вона була певна, що їхній "народ Руський" разом із "Польським" і "Литовським" народами утворили в минулому Річ Посполиту на підставі добровільного договору.

Приблизно за таких самих обставин руський шляхтич Адам Кисіль на сеймі 1641 року виголосив свій "маніфест": "Ми приєдналися до нашої спільної Вітчизни не як до країни, але з країною, не до релігії, але з релігією, не до титулів і почестей, але з титулами й почестями".

Це був проєкт Речі Посполитої як нової тричленної федерації, створений нащадками тих, хто писав собі привілей на Люблінському сеймі 1569-го.

https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/06/8/159640/
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05.05.2022 23:31 Відповісти
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05.05.2022 23:37 Відповісти
Это опять к вступлению Украины в ЕС. В Евросоюзе между странами-членами граница только формальная. Разуметься конечно что при длительным пребыванием в другой стране ЕС - как работать или жить - человек оформляет все необходимые формальности. А так можно спокойно ехать с одного конца ЕС на другой и обратно. Паспорт в кармане иметь конечно надо.
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05.05.2022 23:42 Відповісти
Дуже логічно і розумно . Кордони у вільному світі це ознака пещерності , що уповільнює розвиток цивілізації . Світ має бути вільним , відкритим , глобальним і гарантувати свободу пересування . Кордони і візи - ознака закритого , недорозвиненого , тоталітарного і дрімучого світу .
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05.05.2022 23:46 Відповісти
Лучше пускай тоталитарная власть на ********** рухнет.
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06.05.2022 00:40 Відповісти
Большая благодарность братскому польскому народу!!! 🇵🇱♥️🇺🇦
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06.05.2022 01:20 Відповісти
Розумію, що це буде не завтра, але це неймовірно!
Поляки справді нам браття!
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06.05.2022 07:35 Відповісти
До конца не понятно, но то, что защитит, подставит плечо и накормит с дороги,- это точно.
Низкий поклон ВАМ, Поляки, эту доброту и людянiсть будет помнить не одно наше поколение!
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06.05.2022 09:07 Відповісти
Велика подяка братам полякам та польському уряду і особисто Анжею Дуді...
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06.05.2022 09:31 Відповісти
головне щоб кацапи як в 2 світову вбивали Поляків під виглядом Українців, і Українців передягнуті в Поляків , після чого розпочалась братовбивча війна .
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06.05.2022 09:47 Відповісти
przyjaciel w potrzebie jest znany. Pokazałeś, że jesteście naszymi prawdziwymi przyjaciółmi! dziękuję
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06.05.2022 10:26 Відповісти
Полякам большое спасибо за человечность и мужество!
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06.05.2022 16:35 Відповісти
...но сначала надо выловить всю кацапскую нечисть
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06.05.2022 22:52 Відповісти
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