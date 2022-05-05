Між Україною та Польщею більше не буде кордонів, - Дуда. ВIДЕО

Кордону між Польщею та Україною фактично не буде заявив президент Польщі Анджей Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на соцмережі, таку заяву зробив президент Польщі у зверненні до своїх громадян.

"Між нашими країнами — Польщею та Україною — не буде більше за кордон. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відображати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу", - сказав Президент Польщі.

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