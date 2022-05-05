Между Украиной и Польшей больше не будет границ, - Дуда. ВИДЕО

Границы между Польшей и Украиной фактически не будет заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соцсети, такое заявление сделал президент Польши в обращении к своим гражданам.

"Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал Президент Польши.

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