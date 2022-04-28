РУС
Дуда в Освенциме сравнил преступления россиян в Украине с событиями Холокоста

дуда

Во время Второй мировой войны немцы из ненависти убивали евреев, а сегодня такую же ненависть к украинцам демонстрируют россияне, которые убивают и совершают преступления в Украине. За нарушение норм международного права преступники должны понести полную ответственность.

На этом в День памяти жертв Холокоста во время Марша живых заявил в четверг в музее-концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время выступления глава польского государства отметил, что преступление геноцида против еврейского народа произошло из-за ненависти, которую нацисты вживляли немецкому народу. Он отметил, что сейчас такую ​​же ненависть к украинцам можно увидеть со стороны россиян. Ее очень хорошо видно, если прочитать стенограммы разговоров, которые простые россияне ведут со своими воюющими в Украине родственниками-солдатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действия РФ на территории Украины - это не война, а терроризм, - Дуда

"Это разговоры простых людей, и эти разговоры наполнены ненавистью, часто звучат заявления, что украинцев нужно убивать. Это трудно понять и в это трудно поверить, после того, что пережил еврейский народ и другие народы", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что трудно понять, почему после того, как в прошлом российские лидеры в этом месте неоднократно гордились освобождением красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, сейчас они бомбят Бабий Яр – место, где казнили украинских евреев во время Второй мировой войны и где были убиты десятки тысяч человек.

"Мы сегодня здесь и потому, чтобы показать: мы категорически не соглашаемся с попыткой лишить свободы, не соглашаемся с безнаказанными убийствами украинского народа, как это сегодня происходит на оккупированной территории Украины. Мы сегодня здесь, чтобы показать, что каждый народ имеет священное право на жизнь, культивирование своих традиций, на развитие. Мы громко кричим: нет – ненависти, нет – антисемитизму, нет – антиукраинизму, нет – антиполонизму!", – подчеркнул Дуда.

Президент РП также подчеркнул, что тот, кто убивает и нарушает международное право, должен нести за это полную ответственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия

+20
Анджею Дуді-черговий респект...
показать весь комментарий
28.04.2022 19:44 Ответить
+17
Главарей нацистов повесили...главарей рашистов надеюсь тоже повесят..
показать весь комментарий
28.04.2022 19:51 Ответить
+12
показать весь комментарий
28.04.2022 19:59 Ответить
Анджею Дуді-черговий респект...
показать весь комментарий
28.04.2022 19:44 Ответить
Главарей нацистов повесили...главарей рашистов надеюсь тоже повесят..
показать весь комментарий
28.04.2022 19:51 Ответить
"Це розмови простих людей, і ці розмови наповнені ненавистю, часто звучать заяви, що українців треба вбивати. Це важко зрозуміти і в це важко повірити, після того, що пережив єврейський народ та інші народи", в это невозможно поверить учитывая сколько выходцев и граждан Украины находится в оркостане.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:46 Ответить
освенцим треба підготувати-там будуть здихати полонені касаби-приміщення готове-обладнання стоїть
показать весь комментарий
28.04.2022 19:54 Ответить
В 1945 оборудование Освенцима вывезено в ссср. Все, вплоть до нар. Все, шо люди видят в музее - это реплики, копии.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:57 Ответить
дякуємо... за це порівняння....
русня злобніше і в рази злочинніше фашистів...
показать весь комментарий
28.04.2022 19:58 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 19:59 Ответить
спали Алоизыч мАскву жили бы сейчас как люди и ездили на БМВ и Мерседесах. думаю за 80 лет все бы поменялось и мир был бы другим, а не вот то что сейчас...
показать весь комментарий
28.04.2022 20:04 Ответить
русофобії - ТАК!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:01 Ответить
Гитляр был еще нормальный мужик по сравнению с ******. У того бимбы не было и были принцыпы... а это просто *****, или в впросто народе *****
показать весь комментарий
28.04.2022 20:02 Ответить
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie!

Pamiętamy:
Za naszą i twoją wolność
показать весь комментарий
28.04.2022 20:22 Ответить
Однією з найбільших помилок людства є те, що після повалення нацистського режиму фашистської Німеччини, людство не засудило керівництво срср - товарісч Сралін і іже с нім мали бути не серед переможців, а на лаві підсудних разом із представниками німецького командування. Дії Сраліна і його оточення не було засуджено; світ закрив очі на їхні гріхи проти людяності і дозволив цій гидоті під назвою "сирисир" й надалі цвісти та кріпнути. Вже тоді треба було остаточно знищити більшовицький режим і роздробити "тюрму народів" на окремі етнічні території, бо саме її окріплі рештки сьогодні вбивають мирних українців і погрожують всьому світу.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:25 Ответить
Это правда, что Польша покупает у России газ реверсом с Германии???
показать весь комментарий
28.04.2022 20:33 Ответить
Не столько с реверсом, сколько с дисконтом.
Увы-увы, "деньги не пахнут".
Сказано 2.000 лет, а как про сегодня.
Техника и технологии изменились с тех пор, люди не меняются.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:45 Ответить
Да хватит уже Асвенцем ,не было такого , это все пропаганда Совка , лагерь назывался Аушвиц , как и окончание войны 8-го мая , а не 9-го . И дети у нас ездят, каждый год в Польшу , в Аушвиц .
показать весь комментарий
28.04.2022 21:05 Ответить
Дуда молоток.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:12 Ответить
 
 