Дуда в Освенциме сравнил преступления россиян в Украине с событиями Холокоста

Во время Второй мировой войны немцы из ненависти убивали евреев, а сегодня такую же ненависть к украинцам демонстрируют россияне, которые убивают и совершают преступления в Украине. За нарушение норм международного права преступники должны понести полную ответственность.

На этом в День памяти жертв Холокоста во время Марша живых заявил в четверг в музее-концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время выступления глава польского государства отметил, что преступление геноцида против еврейского народа произошло из-за ненависти, которую нацисты вживляли немецкому народу. Он отметил, что сейчас такую ​​же ненависть к украинцам можно увидеть со стороны россиян. Ее очень хорошо видно, если прочитать стенограммы разговоров, которые простые россияне ведут со своими воюющими в Украине родственниками-солдатами.

"Это разговоры простых людей, и эти разговоры наполнены ненавистью, часто звучат заявления, что украинцев нужно убивать. Это трудно понять и в это трудно поверить, после того, что пережил еврейский народ и другие народы", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что трудно понять, почему после того, как в прошлом российские лидеры в этом месте неоднократно гордились освобождением красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, сейчас они бомбят Бабий Яр – место, где казнили украинских евреев во время Второй мировой войны и где были убиты десятки тысяч человек.

"Мы сегодня здесь и потому, чтобы показать: мы категорически не соглашаемся с попыткой лишить свободы, не соглашаемся с безнаказанными убийствами украинского народа, как это сегодня происходит на оккупированной территории Украины. Мы сегодня здесь, чтобы показать, что каждый народ имеет священное право на жизнь, культивирование своих традиций, на развитие. Мы громко кричим: нет – ненависти, нет – антисемитизму, нет – антиукраинизму, нет – антиполонизму!", – подчеркнул Дуда.

Президент РП также подчеркнул, что тот, кто убивает и нарушает международное право, должен нести за это полную ответственность.

