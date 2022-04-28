УКР
Дуда в Освенцимі порівняв злочини росіян в Україні до подій Голокосту

Під час Другої світової війни німці з ненависті вбивали євреїв, а сьогодні таку ж ненависть до українців демонструють росіяни, які вбивають і здійснюють злочини в Україні. За порушення норм міжнародного права злочинці повинні нести повну відповідальність.

На цьому в День пам'яті жертв Голокосту під час Маршу живих заявив у четвер у музеї-концтаборі Аушвіц-Біркенау в Освенцимі президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час виступу глава польської держави зазначив, що злочин геноциду проти єврейського народу стався через ненависть, яку нацисти вживлювали німецькому народові. Він зауважив, що зараз таку ж ненависть до українців можна побачити з боку росіян. Її дуже добре видно, читаючи стенограми розмов, які прості росіяни ведуть зі своїми родичами-солдатами, які воюють в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії РФ на території України - це не війна, а тероризм, - Дуда

"Це розмови простих людей, і ці розмови наповнені ненавистю, часто звучать заяви, що українців треба вбивати. Це важко зрозуміти і в це важко повірити, після того, що пережив єврейський народ та інші народи", – сказав Дуда.

Він підкреслив, що важко зрозуміти, чому після того, як у минулому російські лідери в цьому місці неодноразово пишалися звільненням червоною армією концтабору Аушвіц-Біркенау, зараз вони бомбардують Бабин Яр – місце, де катували українських євреїв під час Другої світової війни і де було вбито десятки тисяч людей.

"Ми сьогодні тут і тому, щоб показати: ми категорично не погоджуємося зі спробою позбавити свободи, не погоджуємося на безкарні вбивства українського народу, як це сьогодні відбувається на окупованій території України. Ми сьогодні тут, щоб показати, що кожен народ має священне право на життя, культивування своїх традицій, на розвиток. Ми голосно кричимо: ні - ненависті, ні - антисемітизму, ні - антиукраїнізму, ні - антиполонізму!", – підкреслив Дуда.

Президент РП також наголосив, що той, хто вбиває і порушує міжнародне право, той повинен нести за це повну відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда назвав дії армії РФ в Україні геноцидом: Діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови

нацизм (159) Освенцим (15) Голокост (141) Дуда Анджей (804)
+20
Анджею Дуді-черговий респект...
показати весь коментар
28.04.2022 19:44 Відповісти
Главарей нацистов повесили...главарей рашистов надеюсь тоже повесят..
показати весь коментар
28.04.2022 19:51 Відповісти
"Це розмови простих людей, і ці розмови наповнені ненавистю, часто звучать заяви, що українців треба вбивати. Це важко зрозуміти і в це важко повірити, після того, що пережив єврейський народ та інші народи", в это невозможно поверить учитывая сколько выходцев и граждан Украины находится в оркостане.
показати весь коментар
28.04.2022 20:46 Відповісти
освенцим треба підготувати-там будуть здихати полонені касаби-приміщення готове-обладнання стоїть
показати весь коментар
28.04.2022 19:54 Відповісти
В 1945 оборудование Освенцима вывезено в ссср. Все, вплоть до нар. Все, шо люди видят в музее - это реплики, копии.
показати весь коментар
28.04.2022 19:57 Відповісти
дякуємо... за це порівняння....
русня злобніше і в рази злочинніше фашистів...
показати весь коментар
28.04.2022 19:58 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 19:59 Відповісти
спали Алоизыч мАскву жили бы сейчас как люди и ездили на БМВ и Мерседесах. думаю за 80 лет все бы поменялось и мир был бы другим, а не вот то что сейчас...
показати весь коментар
28.04.2022 20:04 Відповісти
русофобії - ТАК!
показати весь коментар
28.04.2022 20:01 Відповісти
Гитляр был еще нормальный мужик по сравнению с ******. У того бимбы не было и были принцыпы... а это просто *****, или в впросто народе *****
показати весь коментар
28.04.2022 20:02 Відповісти
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie!

Pamiętamy:
Za naszą i twoją wolność
показати весь коментар
28.04.2022 20:22 Відповісти
Однією з найбільших помилок людства є те, що після повалення нацистського режиму фашистської Німеччини, людство не засудило керівництво срср - товарісч Сралін і іже с нім мали бути не серед переможців, а на лаві підсудних разом із представниками німецького командування. Дії Сраліна і його оточення не було засуджено; світ закрив очі на їхні гріхи проти людяності і дозволив цій гидоті під назвою "сирисир" й надалі цвісти та кріпнути. Вже тоді треба було остаточно знищити більшовицький режим і роздробити "тюрму народів" на окремі етнічні території, бо саме її окріплі рештки сьогодні вбивають мирних українців і погрожують всьому світу.
показати весь коментар
28.04.2022 20:25 Відповісти
Это правда, что Польша покупает у России газ реверсом с Германии???
показати весь коментар
28.04.2022 20:33 Відповісти
Не столько с реверсом, сколько с дисконтом.
Увы-увы, "деньги не пахнут".
Сказано 2.000 лет, а как про сегодня.
Техника и технологии изменились с тех пор, люди не меняются.
показати весь коментар
28.04.2022 20:45 Відповісти
Да хватит уже Асвенцем ,не было такого , это все пропаганда Совка , лагерь назывался Аушвиц , как и окончание войны 8-го мая , а не 9-го . И дети у нас ездят, каждый год в Польшу , в Аушвиц .
показати весь коментар
28.04.2022 21:05 Відповісти
Дуда молоток.
показати весь коментар
28.04.2022 21:12 Відповісти
 
 