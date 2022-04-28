Дуда в Освенцимі порівняв злочини росіян в Україні до подій Голокосту

Під час Другої світової війни німці з ненависті вбивали євреїв, а сьогодні таку ж ненависть до українців демонструють росіяни, які вбивають і здійснюють злочини в Україні. За порушення норм міжнародного права злочинці повинні нести повну відповідальність.

На цьому в День пам'яті жертв Голокосту під час Маршу живих заявив у четвер у музеї-концтаборі Аушвіц-Біркенау в Освенцимі президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час виступу глава польської держави зазначив, що злочин геноциду проти єврейського народу стався через ненависть, яку нацисти вживлювали німецькому народові. Він зауважив, що зараз таку ж ненависть до українців можна побачити з боку росіян. Її дуже добре видно, читаючи стенограми розмов, які прості росіяни ведуть зі своїми родичами-солдатами, які воюють в Україні.

"Це розмови простих людей, і ці розмови наповнені ненавистю, часто звучать заяви, що українців треба вбивати. Це важко зрозуміти і в це важко повірити, після того, що пережив єврейський народ та інші народи", – сказав Дуда.

Він підкреслив, що важко зрозуміти, чому після того, як у минулому російські лідери в цьому місці неодноразово пишалися звільненням червоною армією концтабору Аушвіц-Біркенау, зараз вони бомбардують Бабин Яр – місце, де катували українських євреїв під час Другої світової війни і де було вбито десятки тисяч людей.

"Ми сьогодні тут і тому, щоб показати: ми категорично не погоджуємося зі спробою позбавити свободи, не погоджуємося на безкарні вбивства українського народу, як це сьогодні відбувається на окупованій території України. Ми сьогодні тут, щоб показати, що кожен народ має священне право на життя, культивування своїх традицій, на розвиток. Ми голосно кричимо: ні - ненависті, ні - антисемітизму, ні - антиукраїнізму, ні - антиполонізму!", – підкреслив Дуда.

Президент РП також наголосив, що той, хто вбиває і порушує міжнародне право, той повинен нести за це повну відповідальність.

