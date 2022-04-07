Дуда назвав дії армії РФ в Україні геноцидом: Діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови
Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом. Він також зазначив, що Європа повинна поставити Путіну ультиматум.
Про це він зазначив у інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Президента Польщі в інтерв'ю запитали, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом. Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися".
Він також зазначив, що головною метою вторгнення є знищення української нації. За його словами, загибель такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.
"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити",- додає він.
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Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.
Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.
Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».
І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).
Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.
(Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».
І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.
Carthago delenda est.
Ничего от этого не изменится, пока раша не распадется на мелкие образования.
Только удушение экономически может помочь осуществить это.
Хочется надеяться, что это именно так, иначе какой нормальный человек будет говорить с бандитом о мире.
Наскільки спокійніше стало б.
На вовочці світ клином не зійшовся
Краще б спитали, чи погоджується він з тими переговорами з окупантом, які веде Банкова, та хатєлкою Зеленського про особисту зустріч з ******
Так в чём суть ультиматума?
Геноцид - это ВЫБОРОЧНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ людей с определенными НАЦИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ (темпераментом, врожденными свойствами и способностями, с теми или иными наклонностями и поведением). Геноцид - сознательное действие (кстати не всегда "плохое" - иногда как последняя отчаянная мера) неприятное и мерзкое, но необходимое для достижение поставленной цели (это целая академическая тема в истории человечества)
Не надо бросаться НАУЧНЫМИ ТЕРМИНАМИ для придания политической "остроты", нивелируя их истинное значение и смысл!