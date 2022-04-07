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Новини Війна Різня в Бучі
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Дуда назвав дії армії РФ в Україні геноцидом: Діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови

буча,ірпінь

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом. Він також зазначив, що Європа повинна поставити Путіну ультиматум.

Про це він зазначив у інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президента Польщі в інтерв'ю запитали, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом. Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися".

Він також зазначив, що головною метою вторгнення є знищення української нації. За його словами, загибель такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити",- додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон

Автор: 

геноцид (307) путін володимир (23772) росія (65002) Дуда Анджей (770) Буча (539)


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Топ коментарі
+51
надо чтобы Дуда вбил это в мозг "наивеличейшемудрейшегононеуважаемого" зеленьськага, который со штанов выскакивает, но хочет спрятать сепаратные переговоры хламидии и пепелаца с кацапами в турции...
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07.04.2022 06:24
+44
Ці слова треба донести Зеленському в голову, що нема про що з Путіним говорити, що Путіну треба ставити ультиматум, а не заглядати йому в щуріні очі.
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07.04.2022 06:25
+36
Та всі це давно зрозуміли, особливо ті що підтримують Україну зброєю. Але дехто вважає себе розумнішим за інших, прикриваючись і присвоюючи собі успіхи ЗСУ і українського народу.
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07.04.2022 06:26
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надо чтобы Дуда вбил это в мозг "наивеличейшемудрейшегононеуважаемого" зеленьськага, который со штанов выскакивает, но хочет спрятать сепаратные переговоры хламидии и пепелаца с кацапами в турции...
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07.04.2022 06:24 Відповісти
Сложно вбить если мозг отсутствует
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07.04.2022 07:58 Відповісти
Відлучіть від нього Єрмака і він заговорить по-іншому. Він не здатний на власну думку. Оце вибрали так вибрали...
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07.04.2022 14:29 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZVXT-jB2MwdXo8oRJKU3l_xlWCROYD3Qg9TeeLBqKmDVmTuBmPHN1oIqCx7-vn_rvb85eSRz31jAqCrmFK34zR6qJ04yMDOs8MIgytT-yQw_fPnJJAlnDHzxu9u1UFu8MeASjQS-9iulMhkHvU-QcXubvlHQxP2XvhgTYDfJNh13Q&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.

Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».

І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).

Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

(Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».

І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.

Carthago delenda est.
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07.04.2022 10:10 Відповісти
«Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..»

Ничего от этого не изменится, пока раша не распадется на мелкие образования.
Только удушение экономически может помочь осуществить это.
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07.04.2022 11:11 Відповісти
вбити одного х...ла мало, це тільки зупинить, і то не факт, те що відбувається на якийсь час, там весь нарот колективне х...ло. Вони знову собі призначать такого самого, за пару років підлатаються і почнуть знову.
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07.04.2022 13:40 Відповісти
Может эти переговоры - единственная возможность тянуть время, пока враг не истощит свои ресурсы.
Хочется надеяться, что это именно так, иначе какой нормальный человек будет говорить с бандитом о мире.
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07.04.2022 11:08 Відповісти
прикиньте, будуть, бо янелох продовжує бачить "мир в глазах путена"
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07.04.2022 14:32 Відповісти
Ці слова треба донести Зеленському в голову, що нема про що з Путіним говорити, що Путіну треба ставити ультиматум, а не заглядати йому в щуріні очі.
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07.04.2022 06:25 Відповісти
Та всі це давно зрозуміли, особливо ті що підтримують Україну зброєю. Але дехто вважає себе розумнішим за інших, прикриваючись і присвоюючи собі успіхи ЗСУ і українського народу.
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07.04.2022 06:26 Відповісти
З москалями нема спільної мови тільки кров і залізо розсудять нас." Ярослав Стецько.
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07.04.2022 06:51 Відповісти
Ех, поляків би впросити, щоб віддали Дуду в президенти України до кінця війни.
Наскільки спокійніше стало б.
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07.04.2022 06:55 Відповісти
І з своїх можна вибрати
На вовочці світ клином не зійшовся
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07.04.2022 08:05 Відповісти
А дадуть?
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07.04.2022 08:34 Відповісти
Ага, тепер вибери, воно насадило любих друзів всюди. Та ще й *******...
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07.04.2022 08:39 Відповісти
Сподіваюсь Зе таки досягне своєї мєчти, загляне путіну в очі, та підпише з ним гарантії безпеки, а на зворотному шляху на Київ літак зе стане законною ціллю нашого ппо. Так буде краще всім українцям.
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07.04.2022 07:07 Відповісти
Правильно с *********** нехер общаться, но чтобы ставить ультиматум мы должны быть уверены с поддержке запада и НАТО. И не только на словах, а конкретными ресурсами
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07.04.2022 07:21 Відповісти
Тобі зброї мало задля "уверены"?
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07.04.2022 08:41 Відповісти
А кого НАТО має чи мало підтримувати? Маріонеток Коломоя, який під слідством в США? Виборці самі винуваті в цьому що сталось, буде наукой як без місків ходити на вибори.
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07.04.2022 14:36 Відповісти
***** потрібно повість, як Хусейна
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07.04.2022 07:28 Відповісти
Дуже швидка та проста смерть. Ось догори ногами можна підвісити - кров залишається в мозку, смерть досить довга і з панічними галюцинаціями
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07.04.2022 08:06 Відповісти
з фашистом беніто мусоліні так і зробили
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07.04.2022 12:22 Відповісти
запад должен это понять наконец, путлер хочет уничтожить украинцев, а *** ему.
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07.04.2022 07:30 Відповісти
Запад понимает но вот украинский президент ни как не поймет, ну очень сильно хочеться поговорить с путиным,
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07.04.2022 08:01 Відповісти
Он "пагаварить" хочет что бы выглядеть миротворцем, еще и може премию Мира отхватить, и поднять "элохторат". А жертвы, принципы, моральный долг перед мертвыми и живыми - то не его...
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07.04.2022 08:29 Відповісти
Столько грамматических ошибок.. А как вы в Германии оказались и что вы там вообще делаете?
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07.04.2022 10:02 Відповісти
А че утебя за флажок ск'ажи укрнаціки придут расталкуют все'
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07.04.2022 10:28 Відповісти
Я родился и живу там, и знаю язык этой страны, этого достаточно?
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07.04.2022 12:09 Відповісти
Саме так!!!
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07.04.2022 07:42 Відповісти
Чому Дуда розумнiший за Зе? Як тiльки пi шли страти цивiльних нiяких переговорiв!! Це ясно як божий день!
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07.04.2022 07:47 Відповісти
Пускай Дуда побудет немного нашим президентом, а то Дерьмак сейчас нашепчет зеленому про сдачу и "нада дагавариваться", и у зеленого снова "мир в глазах путина" начнет мерещиться.
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07.04.2022 08:27 Відповісти
Президент братской Польши это понимает, а Зеленский не понимает и всё пытается заглянуть ***** в очко.
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07.04.2022 08:40 Відповісти
Президента Польщі в інтерв'ю запитали, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом.

Краще б спитали, чи погоджується він з тими переговорами з окупантом, які веде Банкова, та хатєлкою Зеленського про особисту зустріч з ******
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07.04.2022 09:06 Відповісти
Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", - добавляет он.

Так в чём суть ультиматума?
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07.04.2022 09:49 Відповісти
Это просто тупое зверское массовое убийство! Убивали без разбора и смысла!

Геноцид - это ВЫБОРОЧНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ людей с определенными НАЦИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ (темпераментом, врожденными свойствами и способностями, с теми или иными наклонностями и поведением). Геноцид - сознательное действие (кстати не всегда "плохое" - иногда как последняя отчаянная мера) неприятное и мерзкое, но необходимое для достижение поставленной цели (это целая академическая тема в истории человечества)

Не надо бросаться НАУЧНЫМИ ТЕРМИНАМИ для придания политической "остроты", нивелируя их истинное значение и смысл!
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07.04.2022 09:54 Відповісти
Геноцид может быть не только по национальному или расовому признаку, но и по другим, например - по религиозному.
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07.04.2022 10:11 Відповісти
Росбот, че тіхо не сідітся в опплеваной тобой же америке. Жри и негавкай, спеціаліст по Термінам
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07.04.2022 10:25 Відповісти
ПрезИдент !
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07.04.2022 11:16 Відповісти
хоть би частину розуму Дуди нашому презу...
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07.04.2022 12:01 Відповісти
Діалог з росією немає сенсу!100%
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07.04.2022 12:18 Відповісти
Путіну потрібно поставити жорсткі умови: мило, мотузку і інструкцію по спеціальній операції самоліквідації.
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07.04.2022 12:29 Відповісти
Естественно что эта тварь нападала не для того чтобы с ней говорили! С ней говорили в течении 8 лет, и это результат разговоров с ним! Но гейропейским ЛГБТ-лидерам либо невдомёк, либо это у них такие ролевые игры!
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07.04.2022 12:45 Відповісти
у малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата другие планы на этот счет, ведь киностудии в маЦковии продолжают работать с подвязанными к ним офшорами через шефиров, майно в маЦковии и Крыму не арестовано, сваты продолжают крутить на ПИД,,,рашенских каналах и т.д...
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07.04.2022 13:44 Відповісти
 
 