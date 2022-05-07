Принудительно вывезенных в "ЛНР" людей вынуждают принимать гражданство псевдореспублики, – Денисова
В оккупированном городе Сорокино Луганской области начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, принудительно вывезенным из недавно захваченных РФ территорий.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это позволяет получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь. Представители оккупантов проводят с гражданами так называемые "профилактические беседы", во время которых сообщают, что в случае отказа приобретения гражданства так называемой "ЛНР" они лишатся каких-либо средств к существованию, и к ним будут применены репрессивные меры", - написала омбудсмен в фейсбуке.
Денисова подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции О защите гражданского населения во время войны.
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а вы в курсе, что в Раше уже вовсю крутят видосы про то, как якобы жители Херсонщины умоляют Россиюматушку принять Херсонщину в состав РФ?
Воистину, Украина - страна дебилов. На этот раз пуганых. И снова и снова на те же грабли.
Кто там еще следующий "звали Путина - держите"? Николаевщина? Мелитополь? Бердянск? Мариуполь?
идиотыматьвашу.