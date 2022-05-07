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Новости Война
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Принудительно вывезенных в "ЛНР" людей вынуждают принимать гражданство псевдореспублики, – Денисова

паспорт

В оккупированном городе Сорокино Луганской области начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, принудительно вывезенным из недавно захваченных РФ территорий.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это позволяет получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь. Представители оккупантов проводят с гражданами так называемые "профилактические беседы", во время которых сообщают, что в случае отказа приобретения гражданства так называемой "ЛНР" они лишатся каких-либо средств к существованию, и к ним будут применены репрессивные меры", - написала омбудсмен в фейсбуке.

Денисова подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции О защите гражданского населения во время войны.

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Денисова Людмила (996) депортация (688) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+5
нічого дивного, гарматне м'ясо ***** потрібне. А хто цього не усвідомлював після початку війни ще в 2014-му?
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07.05.2022 17:59 Ответить
+4
Голосовал за совок? Плати
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07.05.2022 17:48 Ответить
+3
Откуда вывезли? Только из районоа где кпсс победило на выборах. Как украинский налогоплательщик я снимаю с себя ответсвенность зп их судьбу
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07.05.2022 18:18 Ответить
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Голосовал за совок? Плати
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07.05.2022 17:48 Ответить
а что, те кто там с 14 года - те мечтали чтобы Россия их освободила от Украины? Вы реально верите путину и роспропаганде?
а вы в курсе, что в Раше уже вовсю крутят видосы про то, как якобы жители Херсонщины умоляют Россиюматушку принять Херсонщину в состав РФ?
Воистину, Украина - страна дебилов. На этот раз пуганых. И снова и снова на те же грабли.
Кто там еще следующий "звали Путина - держите"? Николаевщина? Мелитополь? Бердянск? Мариуполь?
идиотыматьвашу.
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07.05.2022 18:17 Ответить
Откуда вывезли? Только из районоа где кпсс победило на выборах. Как украинский налогоплательщик я снимаю с себя ответсвенность зп их судьбу
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07.05.2022 18:18 Ответить
Щоб не було загрози життю, погоджуйтесь. Буде можливість, тікайте з цих поки недорозвинутих територій. Після нашої Перемоги все з'ясується, хто це зробив, щоб облизати дупу узькому міру, а хто з примусу.
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07.05.2022 17:51 Ответить
нічого дивного, гарматне м'ясо ***** потрібне. А хто цього не усвідомлював після початку війни ще в 2014-му?
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07.05.2022 17:59 Ответить
взять бумажку дыынэр - то же самое,что записать свои данные в ветеринарный паспорт..
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07.05.2022 18:28 Ответить
НУЖНО ОБЪЯВИТЬ ,ТАК ЧТО БЫ СЛЫШАЛИ И ФАШИСТЫ,ЧТО ЗАЛОЖНИКИ МОГУТ ПОДПИСЫВАТЬ ЧТО УГОДНО ,ЭТОЛ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА ДЛЯ НАС .ПРИДЕМ ПОВЕСИМ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ТЕХ КТО ЗАСТАВЛЯЛ,А ПАСПОРТА И ПРОЧИИ БУМАЖКИ,ЗАСУНИМ ИМ В ЗАДНИЦЫ
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07.05.2022 19:47 Ответить
 
 