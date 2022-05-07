Примусово вивезених до "ЛНР" людей змушують приймати громадянство псевдореспубліки, – Денісова

У окупованому місті Сорокине Луганської області розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених РФ територій.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, яких позбавили будинків, майна і грошей, змушені погоджуватися на такі умови, адже це дає змогу отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу. Представники окупантів проводять із громадянами так звані "профілактичні бесіди", під час яких повідомляють, що у разі відмови набуття громадянства так званої ЛНР вони позбудуться будь-яких засобів для існування, і до них будуть застосовані репресивні заходи", – написала омбудсмен у фейсбуці.

Денісова наголосила, що насильницька паспортизація є незаконною і не визнається в Україні, суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.

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