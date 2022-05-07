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Новини Війна
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Примусово вивезених до "ЛНР" людей змушують приймати громадянство псевдореспубліки, – Денісова

паспорт

У окупованому місті Сорокине Луганської області розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених РФ територій.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, яких позбавили будинків, майна і грошей, змушені погоджуватися на такі умови, адже це дає змогу отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу. Представники окупантів проводять із громадянами так звані "профілактичні бесіди", під час яких повідомляють, що у разі відмови набуття громадянства так званої ЛНР вони позбудуться будь-яких засобів для існування, і до них будуть застосовані репресивні заходи", – написала омбудсмен у фейсбуці.

Денісова наголосила, що насильницька паспортизація є незаконною і не визнається в Україні, суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.

Також читайте: Окупанти депортували до РФ близько 1 млн громадян України, з яких 182 тисячі – діти, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (730) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+5
нічого дивного, гарматне м'ясо ***** потрібне. А хто цього не усвідомлював після початку війни ще в 2014-му?
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07.05.2022 17:59 Відповісти
+4
Голосовал за совок? Плати
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07.05.2022 17:48 Відповісти
+3
Откуда вывезли? Только из районоа где кпсс победило на выборах. Как украинский налогоплательщик я снимаю с себя ответсвенность зп их судьбу
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07.05.2022 18:18 Відповісти
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Голосовал за совок? Плати
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07.05.2022 17:48 Відповісти
а что, те кто там с 14 года - те мечтали чтобы Россия их освободила от Украины? Вы реально верите путину и роспропаганде?
а вы в курсе, что в Раше уже вовсю крутят видосы про то, как якобы жители Херсонщины умоляют Россиюматушку принять Херсонщину в состав РФ?
Воистину, Украина - страна дебилов. На этот раз пуганых. И снова и снова на те же грабли.
Кто там еще следующий "звали Путина - держите"? Николаевщина? Мелитополь? Бердянск? Мариуполь?
идиотыматьвашу.
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07.05.2022 18:17 Відповісти
Откуда вывезли? Только из районоа где кпсс победило на выборах. Как украинский налогоплательщик я снимаю с себя ответсвенность зп их судьбу
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07.05.2022 18:18 Відповісти
Щоб не було загрози життю, погоджуйтесь. Буде можливість, тікайте з цих поки недорозвинутих територій. Після нашої Перемоги все з'ясується, хто це зробив, щоб облизати дупу узькому міру, а хто з примусу.
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07.05.2022 17:51 Відповісти
нічого дивного, гарматне м'ясо ***** потрібне. А хто цього не усвідомлював після початку війни ще в 2014-му?
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07.05.2022 17:59 Відповісти
взять бумажку дыынэр - то же самое,что записать свои данные в ветеринарный паспорт..
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07.05.2022 18:28 Відповісти
НУЖНО ОБЪЯВИТЬ ,ТАК ЧТО БЫ СЛЫШАЛИ И ФАШИСТЫ,ЧТО ЗАЛОЖНИКИ МОГУТ ПОДПИСЫВАТЬ ЧТО УГОДНО ,ЭТОЛ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА ДЛЯ НАС .ПРИДЕМ ПОВЕСИМ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ТЕХ КТО ЗАСТАВЛЯЛ,А ПАСПОРТА И ПРОЧИИ БУМАЖКИ,ЗАСУНИМ ИМ В ЗАДНИЦЫ
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07.05.2022 19:47 Відповісти
 
 