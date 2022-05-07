Оккупанты хотят вернуть Херсонщине герб царских времен
Захватчики планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе Российской империи и предоставить жителям право на получение российского гражданства.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Захватчики тянут захваченные украинские территории в прошлое ускоренными темпами. Для "максимальной интеграции" в состав России, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства", - написала она в фейсбуке.
Также оккупанты пытаются ввести на захваченных землях расчеты в рублях. А еще – восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.
"В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные "администрации" или военные России составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО. К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов. Сейчас 500 человек находятся в застенках, обустроенных рашистами в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов", - написала Денисова.
Омбудсман подчеркнула, что эти действия оккупантов являются военным преступлением. И обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.
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Тільки не "хлопок",а результативний.....Там же є ще військові частини.....
отак рабсійська культура Толстоєвські і Чайковські зробили з них *завжди було хорошо тоді, а не зараз, і не буде, а було*
Мразь думає , що окопались на нашій землі надовго , але скоріш за все
закопаємо вас живцем в землю!!