Оккупанты хотят вернуть Херсонщине герб царских времен

Захватчики планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе Российской империи и предоставить жителям право на получение российского гражданства.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики тянут захваченные украинские территории в прошлое ускоренными темпами. Для "максимальной интеграции" в состав России, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства", - написала она в фейсбуке.

Также оккупанты пытаются ввести на захваченных землях расчеты в рублях. А еще – восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

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"В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные "администрации" или военные России составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО. К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов. Сейчас 500 человек находятся в застенках, обустроенных рашистами в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов", - написала Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что эти действия оккупантов являются военным преступлением. И обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

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