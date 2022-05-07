РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13324 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 935 34

Оккупанты хотят вернуть Херсонщине герб царских времен

херсонщина,область,херсонська

Захватчики планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе Российской империи и предоставить жителям право на получение российского гражданства.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики тянут захваченные украинские территории в прошлое ускоренными темпами. Для "максимальной интеграции" в состав России, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства", - написала она в фейсбуке.

Также оккупанты пытаются ввести на захваченных землях расчеты в рублях. А еще – восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

Читайте: Россия вводит политику террора на оккупированных территориях Запорожской области, - Денисова

"В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные "администрации" или военные России составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО. К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов. Сейчас 500 человек находятся в застенках, обустроенных рашистами в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов", - написала Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что эти действия оккупантов являются военным преступлением. И обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты депортировали в РФ около 1 млн граждан Украины, из которых 182 тысяч - дети, - Денисова

герб (117) Денисова Людмила (996) оккупация (10194) Херсонская область (4886)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
От зняли з язика просто...мешкаю я в окупованому Херсоні, дивлюся на це б....во, вибачте і офігеваю...нахера мені ця інфа про герби, референдуми, рублі...ви, сволочі, Херсон здали за сутки, вивели звідси, армію, зброю, не підірвали жодного мосту...ви що експерименти над херсонцями ставите? Роботи два місяці немає, ціни офігенні, орки лазять, як вдома... Око вже сіпається, якби не діти, заради яких тримаєшся, вже би плакала, мабуть, день і ніч...а ви мені плани окупантів розказуєте... слів немає...
показать весь комментарий
07.05.2022 18:08 Ответить
+22
показать весь комментарий
07.05.2022 17:50 Ответить
+21
Конечные наркоманы, то памятник членину ставят, то царский герб, ущербные твари
показать весь комментарий
07.05.2022 17:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечные наркоманы, то памятник членину ставят, то царский герб, ущербные твари
показать весь комментарий
07.05.2022 17:46 Ответить
Взагалі окуєли.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:47 Ответить
Які ж вони іпонуті. На що вони розраховують. Поневолити 42 мільйонний народ не можливо. Тимчасово окупувати так, але втримати вільних українців в своєму гребанному узькому мірі, ніколи.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:47 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 18:29 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 17:50 Ответить
Герб Херсона 1803 года.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:51 Ответить
Герб Херсона 1878 года.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:52 Ответить
Герб Херсона 1978 года.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:53 Ответить
Герб Херсона 2005 года.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:54 Ответить
Речь идёт про этот скорей всего. К гадалки не ходи. Тут всё для их пропаганды существует- типа труженики (пшеница), типа православие (крест), типа красная лента (сссровская скрепа).
показать весь комментарий
07.05.2022 18:01 Ответить
(второй сверху).
показать весь комментарий
07.05.2022 18:05 Ответить
Вилки в очке не хватает.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:52 Ответить
То що у нього в лапі, багет?
показать весь комментарий
07.05.2022 17:59 Ответить
Не поверишь - это ... пламя.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:02 Ответить
А я думала, що це цукерка-льодяник. Типу півника на палочці.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:22 Ответить
не, сдвоенная гамняшка....
показать весь комментарий
07.05.2022 20:51 Ответить
Це що,Україна ще 8 років буде констатувати факти на цей раз з окупованого Херсона?
показать весь комментарий
07.05.2022 17:51 Ответить
Нет не будем. На этот раз у нас будет достаточно военной силы для того что бы выбить агрессорра
показать весь комментарий
07.05.2022 17:55 Ответить
От зняли з язика просто...мешкаю я в окупованому Херсоні, дивлюся на це б....во, вибачте і офігеваю...нахера мені ця інфа про герби, референдуми, рублі...ви, сволочі, Херсон здали за сутки, вивели звідси, армію, зброю, не підірвали жодного мосту...ви що експерименти над херсонцями ставите? Роботи два місяці немає, ціни офігенні, орки лазять, як вдома... Око вже сіпається, якби не діти, заради яких тримаєшся, вже би плакала, мабуть, день і ніч...а ви мені плани окупантів розказуєте... слів немає...
показать весь комментарий
07.05.2022 18:08 Ответить
то для тих, хто на підконтрольних територіях України, щоб люди знали правду, що на тимчасово окупованих територіях людям непереливки.
показать весь комментарий
07.05.2022 22:05 Ответить
Схоже на те... взагалі якесь дежавю, після 2014 і Ордло
показать весь комментарий
07.05.2022 20:35 Ответить
Ідіоти! Одним словом, орки...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:58 Ответить
Біснуються... Після завтра шабаш...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:58 Ответить
А чому б не нанести 9 травня удар по території росії?
Тільки не "хлопок",а результативний.....Там же є ще військові частини.....
показать весь комментарий
07.05.2022 17:58 Ответить
*Верньом всьо взад* цим телепням за допомогою Гардемаринів всілях і Бідних Насть(непоганий серіал взагалі) намалювали поручиків ржевських гусар і бали, і що там круто було, а те що там вони всі були б не панами а крєпостнимі з тривалістю життя в 30 років максимум
отак рабсійська культура Толстоєвські і Чайковські зробили з них *завжди було хорошо тоді, а не зараз, і не буде, а було*
показать весь комментарий
07.05.2022 17:59 Ответить
Дебилы, ***..(с)
показать весь комментарий
07.05.2022 18:02 Ответить
Кацапи вміють тільки руйнувати і засирати а все що кацапи можуть створити це памятники Члєніну
показать весь комментарий
07.05.2022 18:03 Ответить
Ті орки не знають кому молитись, чи то царю-батюшці, чи ідолу-лєніну, а може тирану-сталіну, або копіювати гітлера, в голові один шлак !
показать весь комментарий
07.05.2022 18:05 Ответить
явна шизофренія: Ленін та царські герби.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:12 Ответить
Дебільна логіка - коктейль з Леніна, православія і царського герба
показать весь комментарий
07.05.2022 18:43 Ответить
Все вірно: самодержавство (царський герб), православ'я (хрест), народність (лєнін). Формула державної ідеології рашкоімперії на новий манер.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:30 Ответить
Московітські ІДІОТИ , краще подумайте , куди і якими дорогами тікати будете із Херсона 😠
Мразь думає , що окопались на нашій землі надовго , але скоріш за все
закопаємо вас живцем в землю!!
показать весь комментарий
07.05.2022 19:19 Ответить
ОНИ ***** ЧЕГО ХОТЯТ,ПУСТЬ ИГРАЮТСЯ .ОСВОБОДЯТ ХЕРСОН ЭТИ ХЕРБЫ ИЗ МЕТАЛА ОДЕНИМ ФАШИСТАМ НА ГОЛОВЫ И ПУСТИМ В МОРЕ .
показать весь комментарий
07.05.2022 19:51 Ответить
ДЕ ЗАКЛИКИ ВЛАДИ ДО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗНИЩУВАТИ ЗРАДНИКІВ У БУДЬ-ЯКИЙ ЗАСІБ??? ЧИ ЦЕ «НЄЗАКОННО І НЕ НА ЧАСІ»?
показать весь комментарий
07.05.2022 22:28 Ответить
 
 