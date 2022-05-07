Окупанти хочуть повернути Херсонщині герб царських часів

Загарбники планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі Російської імперії та надати її мешканцям право на отримання російського громадянства.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники тягнуть захоплені українські території у минуле прискореними темпами. Для "максимальної інтеграції" до складу рф, окупанти планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі російської імперії та надати її мешканцям право на отримання російського громадянства", - написала вона у фейсбуці.

Також окупанти намагаються запровадити на захоплених землях розрахунки в рублях. А ще - відновити залізничне сполучення з окупованим Кримом.

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"У Херсоні, селищі Новоолексіївка, місті Генічеську окупаційні "адміністрації" або військові рф складають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО. До них приходять додому та забирають під дулами автоматів. Наразі 500 осіб перебувають у катівнях, облаштованих рашистами в Херсонській області та піддаються жорстоким тортурам з боку окупантів", - написала Денісова.

Омбудсман наголосила, що ці дії окупантів є воєнним злочином. І звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

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