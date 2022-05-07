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Новини Окуповані території
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Окупанти хочуть повернути Херсонщині герб царських часів

херсонщина,область,херсонська

Загарбники планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі Російської імперії та надати її мешканцям право на отримання російського громадянства.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники тягнуть захоплені українські території у минуле прискореними темпами. Для "максимальної інтеграції" до складу рф, окупанти планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі російської імперії та надати її мешканцям право на отримання російського громадянства", - написала вона у фейсбуці.

Також окупанти намагаються запровадити на захоплених землях розрахунки в рублях. А ще - відновити залізничне сполучення з окупованим Кримом.

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"У Херсоні, селищі Новоолексіївка, місті Генічеську окупаційні "адміністрації" або військові рф складають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО. До них приходять додому та забирають під дулами автоматів. Наразі 500 осіб перебувають у катівнях, облаштованих рашистами в Херсонській області та піддаються жорстоким тортурам з боку окупантів", - написала Денісова.

Омбудсман наголосила, що ці дії окупантів є воєнним злочином. І звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Також читайте: В Мелітополі окупанти чіпляють на дітей колорадські стрічки та змушують вчити віршики до 9 травня

Автор: 

герб (70) Денісова Людмила (883) окупація (6746) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+23
От зняли з язика просто...мешкаю я в окупованому Херсоні, дивлюся на це б....во, вибачте і офігеваю...нахера мені ця інфа про герби, референдуми, рублі...ви, сволочі, Херсон здали за сутки, вивели звідси, армію, зброю, не підірвали жодного мосту...ви що експерименти над херсонцями ставите? Роботи два місяці немає, ціни офігенні, орки лазять, як вдома... Око вже сіпається, якби не діти, заради яких тримаєшся, вже би плакала, мабуть, день і ніч...а ви мені плани окупантів розказуєте... слів немає...
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07.05.2022 18:08 Відповісти
+22
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07.05.2022 17:50 Відповісти
+21
Конечные наркоманы, то памятник членину ставят, то царский герб, ущербные твари
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07.05.2022 17:46 Відповісти
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Конечные наркоманы, то памятник членину ставят, то царский герб, ущербные твари
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07.05.2022 17:46 Відповісти
Взагалі окуєли.
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07.05.2022 17:47 Відповісти
Які ж вони іпонуті. На що вони розраховують. Поневолити 42 мільйонний народ не можливо. Тимчасово окупувати так, але втримати вільних українців в своєму гребанному узькому мірі, ніколи.
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07.05.2022 17:47 Відповісти
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07.05.2022 18:29 Відповісти
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07.05.2022 17:50 Відповісти
Герб Херсона 1803 года.
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07.05.2022 17:51 Відповісти
Герб Херсона 1878 года.
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07.05.2022 17:52 Відповісти
Герб Херсона 1978 года.
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07.05.2022 17:53 Відповісти
Герб Херсона 2005 года.
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07.05.2022 17:54 Відповісти
Речь идёт про этот скорей всего. К гадалки не ходи. Тут всё для их пропаганды существует- типа труженики (пшеница), типа православие (крест), типа красная лента (сссровская скрепа).
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07.05.2022 18:01 Відповісти
(второй сверху).
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07.05.2022 18:05 Відповісти
Вилки в очке не хватает.
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07.05.2022 17:52 Відповісти
То що у нього в лапі, багет?
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07.05.2022 17:59 Відповісти
Не поверишь - это ... пламя.
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07.05.2022 18:02 Відповісти
А я думала, що це цукерка-льодяник. Типу півника на палочці.
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07.05.2022 19:22 Відповісти
не, сдвоенная гамняшка....
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07.05.2022 20:51 Відповісти
Це що,Україна ще 8 років буде констатувати факти на цей раз з окупованого Херсона?
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07.05.2022 17:51 Відповісти
Нет не будем. На этот раз у нас будет достаточно военной силы для того что бы выбить агрессорра
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07.05.2022 17:55 Відповісти
От зняли з язика просто...мешкаю я в окупованому Херсоні, дивлюся на це б....во, вибачте і офігеваю...нахера мені ця інфа про герби, референдуми, рублі...ви, сволочі, Херсон здали за сутки, вивели звідси, армію, зброю, не підірвали жодного мосту...ви що експерименти над херсонцями ставите? Роботи два місяці немає, ціни офігенні, орки лазять, як вдома... Око вже сіпається, якби не діти, заради яких тримаєшся, вже би плакала, мабуть, день і ніч...а ви мені плани окупантів розказуєте... слів немає...
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07.05.2022 18:08 Відповісти
то для тих, хто на підконтрольних територіях України, щоб люди знали правду, що на тимчасово окупованих територіях людям непереливки.
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07.05.2022 22:05 Відповісти
Схоже на те... взагалі якесь дежавю, після 2014 і Ордло
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07.05.2022 20:35 Відповісти
Ідіоти! Одним словом, орки...
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07.05.2022 17:58 Відповісти
Біснуються... Після завтра шабаш...
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07.05.2022 17:58 Відповісти
А чому б не нанести 9 травня удар по території росії?
Тільки не "хлопок",а результативний.....Там же є ще військові частини.....
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07.05.2022 17:58 Відповісти
*Верньом всьо взад* цим телепням за допомогою Гардемаринів всілях і Бідних Насть(непоганий серіал взагалі) намалювали поручиків ржевських гусар і бали, і що там круто було, а те що там вони всі були б не панами а крєпостнимі з тривалістю життя в 30 років максимум
отак рабсійська культура Толстоєвські і Чайковські зробили з них *завжди було хорошо тоді, а не зараз, і не буде, а було*
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07.05.2022 17:59 Відповісти
Дебилы, ***..(с)
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07.05.2022 18:02 Відповісти
Кацапи вміють тільки руйнувати і засирати а все що кацапи можуть створити це памятники Члєніну
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07.05.2022 18:03 Відповісти
Ті орки не знають кому молитись, чи то царю-батюшці, чи ідолу-лєніну, а може тирану-сталіну, або копіювати гітлера, в голові один шлак !
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07.05.2022 18:05 Відповісти
явна шизофренія: Ленін та царські герби.
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07.05.2022 18:12 Відповісти
Дебільна логіка - коктейль з Леніна, православія і царського герба
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07.05.2022 18:43 Відповісти
Все вірно: самодержавство (царський герб), православ'я (хрест), народність (лєнін). Формула державної ідеології рашкоімперії на новий манер.
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07.05.2022 19:30 Відповісти
Московітські ІДІОТИ , краще подумайте , куди і якими дорогами тікати будете із Херсона 😠
Мразь думає , що окопались на нашій землі надовго , але скоріш за все
закопаємо вас живцем в землю!!
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07.05.2022 19:19 Відповісти
ОНИ ***** ЧЕГО ХОТЯТ,ПУСТЬ ИГРАЮТСЯ .ОСВОБОДЯТ ХЕРСОН ЭТИ ХЕРБЫ ИЗ МЕТАЛА ОДЕНИМ ФАШИСТАМ НА ГОЛОВЫ И ПУСТИМ В МОРЕ .
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07.05.2022 19:51 Відповісти
ДЕ ЗАКЛИКИ ВЛАДИ ДО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗНИЩУВАТИ ЗРАДНИКІВ У БУДЬ-ЯКИЙ ЗАСІБ??? ЧИ ЦЕ «НЄЗАКОННО І НЕ НА ЧАСІ»?
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07.05.2022 22:28 Відповісти
 
 