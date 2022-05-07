Путин пытается извратить историю для оправдания войны против Украины, - Блинкен
Путин хочет перекрутить историю Второй мировой войны для того, чтобы оправдать новую войну в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Поскольку в Европе вновь бурлит война, мы должны с большей решительностью противостоять тем, кто стремится манипулировать исторической памятью для продвижения собственных амбиций", - подчеркнул он.
По словам Блинкена, победу над нацистами следует чтить как достижение коллективного героизма.
"Президент Путин пытается перекрутить историю в попытках оправдания своей неспровоцированной и жестокой войны против Украины. Изучающие прошлое знают, что Президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух людей, победивших во время Второй мировой войны", - отметил госсекретарь США.
"Когда мы отмечаем завершение Второй мировой войны в Европе, мы имеем священную обязанность перед павшими: говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто сейчас стоит на защите свободы", - подытожил Блинкен.
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Хіба не недогляд- мовчазний дозвіл захвату територій Грузії,Молдови...
Розбудова альтернативних військових союзів - ось де поразка путіна.Цього він боїться,і війну він з Україною розпочав щоб самому створювати "союзи" з захоплених держав.