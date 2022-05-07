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Новости Война
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Путин пытается извратить историю для оправдания войны против Украины, - Блинкен

путін

Путин хочет перекрутить историю Второй мировой войны для того, чтобы оправдать новую войну в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Поскольку в Европе вновь бурлит война, мы должны с большей решительностью противостоять тем, кто стремится манипулировать исторической памятью для продвижения собственных амбиций", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, победу над нацистами следует чтить как достижение коллективного героизма.

"Президент Путин пытается перекрутить историю в попытках оправдания своей неспровоцированной и жестокой войны против Украины. Изучающие прошлое знают, что Президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух людей, победивших во время Второй мировой войны", - отметил госсекретарь США.

"Когда мы отмечаем завершение Второй мировой войны в Европе, мы имеем священную обязанность перед павшими: говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто сейчас стоит на защите свободы", - подытожил Блинкен.

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путин владимир (31551) россия (96157) США (27118) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
Ото зараз пригорить у русні, Тому що Українці, а не москальня перемогли зі сторони СРСР... йойойойойойой шо буде
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07.05.2022 18:10 Ответить
+8
А як ця падаль перекруте. Бучу, Ірпень,Херсон, й тисячі сіл пограбованих, згвалтуваних й знищених.
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07.05.2022 18:17 Ответить
+6
Вона й так перекривлена з часу існування кацапів: https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg Повстань, народе мій! - ОРИГІНАЛ пісні "Вставай, страна огромная!"
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07.05.2022 18:11 Ответить
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Ото зараз пригорить у русні, Тому що Українці, а не москальня перемогли зі сторони СРСР... йойойойойойой шо буде
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07.05.2022 18:10 Ответить
****** очка путлера видрати і заставити йогно з'їсти!
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07.05.2022 19:20 Ответить
Вона й так перекривлена з часу існування кацапів: https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg Повстань, народе мій! - ОРИГІНАЛ пісні "Вставай, страна огромная!"
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07.05.2022 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Hws8BZX_3pc Це насправді УКРАЇНСЬКА пісня! - Ой, мороз, мороз
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07.05.2022 18:12 Ответить
А як ця падаль перекруте. Бучу, Ірпень,Херсон, й тисячі сіл пограбованих, згвалтуваних й знищених.
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07.05.2022 18:17 Ответить
Скаже що то все нацисти. І щоб Ви не сумнівалися там є упороті які в це вірять.
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07.05.2022 19:53 Ответить
Безперечно, що Україна переможе. Чи сама, чи за допомогою світу, але переможе Але треба виходити з того, що всі агресії Росії, включаючи війну в Україні, це лише метастази. Метастази можна перемогти, але це тимчасові рішення. Щоб усунути постійну загрозу, треба перемогти не наслідки, а причини. А причина це сама Росія. Це ракова пухлина, яку треба ліквідувати. І не говоріть, що це неможливо. Свого часу Німеччину, як постійну загрозу миру, ліквідували. Німеччина залишилася, а погрози від неї вже нема. Є просто мирна та розвинена країна, яка сама живе спокійно і не має претензій до миру та до своїх сусідів.
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07.05.2022 18:31 Ответить
Путін поставив нові питання перед сплячими організаціями Запада.Треба переглядати можливості путінських проплачених накладати вето,треба чітки положення при прояві агресора в Світі,переглянути реакцію НАТО на захист мирних держав,навіть якщо вони не в союзі НАТО.
Хіба не недогляд- мовчазний дозвіл захвату територій Грузії,Молдови...
Розбудова альтернативних військових союзів - ось де поразка путіна.Цього він боїться,і війну він з Україною розпочав щоб самому створювати "союзи" з захоплених держав.
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07.05.2022 18:36 Ответить
путин *****
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07.05.2022 18:51 Ответить
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07.05.2022 18:55 Ответить
Эх, перекрутил бы кто-то шею плешивому гидроцефалу...
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07.05.2022 19:38 Ответить
 
 