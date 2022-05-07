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Новини Війна
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Путін намагається перекрутити історію для виправдання війни проти України, - Блінкен

путін

Путін хоче викривити історію Другої світової війни для того, щоб виправдати нову війну в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні з більшою рішучістю протистояти тим, хто прагне маніпулювати історичною пам’яттю задля просування власних амбіцій", - наголосив він.

За словами Блінкена, перемогу над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму.

"Президент Путін намагається перекрутити історію у спробах виправдання своєї неспровокованої й жорстокої війни проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що Президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух людей, які перемогли під час Другої світової війни", - зазначив держсекретар США.

"Коли ми відзначаємо завершення Другої світової війни в Європі, ми маємо священний обов’язок перед полеглими: говорити правду про минуле й підтримувати всіх, хто зараз стоїть на захисті свободи", - підсумував Блінкен.

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Автор: 

путін володимир (24120) росія (66060) США (23404) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
Ото зараз пригорить у русні, Тому що Українці, а не москальня перемогли зі сторони СРСР... йойойойойойой шо буде
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07.05.2022 18:10 Відповісти
+8
А як ця падаль перекруте. Бучу, Ірпень,Херсон, й тисячі сіл пограбованих, згвалтуваних й знищених.
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07.05.2022 18:17 Відповісти
+6
Вона й так перекривлена з часу існування кацапів: https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg Повстань, народе мій! - ОРИГІНАЛ пісні "Вставай, страна огромная!"
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07.05.2022 18:11 Відповісти
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Ото зараз пригорить у русні, Тому що Українці, а не москальня перемогли зі сторони СРСР... йойойойойойой шо буде
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07.05.2022 18:10 Відповісти
****** очка путлера видрати і заставити йогно з'їсти!
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07.05.2022 19:20 Відповісти
Вона й так перекривлена з часу існування кацапів: https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg Повстань, народе мій! - ОРИГІНАЛ пісні "Вставай, страна огромная!"
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07.05.2022 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Hws8BZX_3pc Це насправді УКРАЇНСЬКА пісня! - Ой, мороз, мороз
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07.05.2022 18:12 Відповісти
А як ця падаль перекруте. Бучу, Ірпень,Херсон, й тисячі сіл пограбованих, згвалтуваних й знищених.
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07.05.2022 18:17 Відповісти
Скаже що то все нацисти. І щоб Ви не сумнівалися там є упороті які в це вірять.
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07.05.2022 19:53 Відповісти
Безперечно, що Україна переможе. Чи сама, чи за допомогою світу, але переможе Але треба виходити з того, що всі агресії Росії, включаючи війну в Україні, це лише метастази. Метастази можна перемогти, але це тимчасові рішення. Щоб усунути постійну загрозу, треба перемогти не наслідки, а причини. А причина це сама Росія. Це ракова пухлина, яку треба ліквідувати. І не говоріть, що це неможливо. Свого часу Німеччину, як постійну загрозу миру, ліквідували. Німеччина залишилася, а погрози від неї вже нема. Є просто мирна та розвинена країна, яка сама живе спокійно і не має претензій до миру та до своїх сусідів.
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07.05.2022 18:31 Відповісти
Путін поставив нові питання перед сплячими організаціями Запада.Треба переглядати можливості путінських проплачених накладати вето,треба чітки положення при прояві агресора в Світі,переглянути реакцію НАТО на захист мирних держав,навіть якщо вони не в союзі НАТО.
Хіба не недогляд- мовчазний дозвіл захвату територій Грузії,Молдови...
Розбудова альтернативних військових союзів - ось де поразка путіна.Цього він боїться,і війну він з Україною розпочав щоб самому створювати "союзи" з захоплених держав.
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07.05.2022 18:36 Відповісти
путин *****
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07.05.2022 18:51 Відповісти
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07.05.2022 18:55 Відповісти
Эх, перекрутил бы кто-то шею плешивому гидроцефалу...
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07.05.2022 19:38 Відповісти
 
 