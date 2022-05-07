Путін намагається перекрутити історію для виправдання війни проти України, - Блінкен

Путін хоче викривити історію Другої світової війни для того, щоб виправдати нову війну в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні з більшою рішучістю протистояти тим, хто прагне маніпулювати історичною пам’яттю задля просування власних амбіцій", - наголосив він.

За словами Блінкена, перемогу над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму.

"Президент Путін намагається перекрутити історію у спробах виправдання своєї неспровокованої й жорстокої війни проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що Президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух людей, які перемогли під час Другої світової війни", - зазначив держсекретар США.

"Коли ми відзначаємо завершення Другої світової війни в Європі, ми маємо священний обов’язок перед полеглими: говорити правду про минуле й підтримувати всіх, хто зараз стоїть на захисті свободи", - підсумував Блінкен.

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