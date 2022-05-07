Західні ЗМІ вказують на фінансову залежність Орбана від Кремля
Західні ЗМІ звернули увагу на те, що Будапешт серед іншого саботує відключення від SWIFT російського "Сбербанку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише словацьке видання InfoDnes.
Як з'ясувало видання, у зазначеній фінансовій установі відкрито рахунки угорських компаній, які реалізують спільні угорсько-російські проєкти.
"Йдеться про фірми: "Centrex Hungária Zrt." (входить до групи "Dunaferr", спеціалізація - торгівля газом); "TMH Hungary Invest Zrt." (Виробництво залізничних вагонів, транспортні послуги, логістика); "Rosatom Central Europe LLC", "ASE AO Magyarországi Fióktelepe" (угорське відділення "Атомбудекспорт" (РФ), "Ganz EEM Ltd", "European Power Services Ltd" (атомна енергетика); "Market Építő Zrt.", "Duna Aszfalt" Zrt." (власники — наближені до Орбана олігархи, відповідно, Іштван Ґаранчі та Ласло Сійя, спеціалізація — будівельний сектор) та низка менш значущих фірм цієї галузі. Також прем'єр-міністр Угорщини протидіє внесенню до санкційних списків ЄС двох російських олігархів з оточення Путіна: Кантора та Грефа", – зазначає видання.
При цьому, за словами Орбана, кінцева мета — це не застосувати вето проти санкцій ЄС, що готуються, а вести конструктивну співпрацю з рештою союзу.
У відповідь на таку "конструктивну співпрацю", як іронізує видання, Європарламент виступив за глибоке реформування ЄС.
Серед схвалених пропозицій фігурує скасування принципу ухвалення найважливіших рішень одноголосно. На думку євродепутатів, це часто заважає ефективній роботі ЄС, гальмує ухвалення найважливіших рішень.
У Росії на ініціативу Європарламенту відреагували нервово. Зокрема, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що "європейська єдність зазнає краху". Європарламент виступив за глибоке реформування Євросоюзу. Серед схвалених рішень – скасування принципу солідарного ухвалення найважливіших рішень. Іншими словами, пропонується відмовитись від права вето членів ЄС. Думка окремих держав, отже, їхніх громадян, більше не враховуватиметься. Як показала ситуація із запровадженням антиросійських санкцій, країни Євросоюзу не мають єдності в цьому питанні", — написав він 6 травня у своєму телеграм-каналі.
За словами Володіна, "якщо держави, які входять сьогодні до ЄС, хочуть зберегти суверенітет та відстоювати інтереси своїх громадян, у них залишається лише один шлях — вихід із Євросоюзу".
"Тільки ось одна справа говорити про "ядерну бомбу" (реакція Орбана на можливість запровадження нафтового ембарго проти Росії, – ред.) в угорській економіці, а інша – вийти з Євросоюзу, щоб потішити російських кураторів. Та й який сенс тоді буде Росії від такої Угорщини", – резюмує InfoDnes.
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"якщо держави, які входять сьогодні до ЄС, хочуть зберегти суверенітет та відстоювати інтереси своїх громадян, у них залишається лише один шлях - вихід із Євросоюзу".
2 РАЗА ПЕРДОНУЛ В СТОРОНУ ЗАЩИТЫ РАШКИ....И ВСЕ НАХ ВЫЛЕТАЕШЬ КАК ПРОБКА АНАЛЬНАЯ ИЗ ЕС И НАТО И ВОКРУГ ТВОЕЙ СТРАНЫ ЗАБОР ГРАНИЦА ТАМОЖНЯ И ВОЙСКА...И САНКЦИИ КАК ДЛЯ РАШКИ...
Орбан - людина, яка 16+ років при владі, вищій. А як відомо, коли людина більше 2 п'ятирічних строків при владі - це гарантовано перетворює її на злочинця. Що ми і спостерігаємо: цей злочинець вже перетворив європейську країну на власну вотчину, де вже вся вертикаль влади просякнута кумами та рідними Орбана, де державна політика вже підкоряється бізнес-інтересам спільників Орбана, де навіть вже є державний тиск на ЗМІ - аби "правильно" висвітлювали вторгнення рашки в Україну, а сам Орбан майже у відкриту виступає на боці військового злочинця...
Та нічого простого там нема.
Драматична помилка українців.
це більше ніж коррупція, це державна зрада !
ибо чего ж бы оно так петляло и изгибалось? )))
Таке враження що більшість євробоцунів на зарплаті у кремля і основне їх завдання дескридитація України.
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Переклад :
Макрон :,, Привіт !
Ху@ло :,, погано чує баба , напиши "
хай угорщина виходить з єс,
буде ще один лукашенка з угорщині
"Распечатал Пухляша."
Во рамках последнего визита главы ДНР Дениса Пушилина в Москву для встречи и подписания договоров с руководством России у главы ДНР состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Пушилин и Володин общались около двух часов в приватной обстановке.
Остался ли доволен встречей Денис Пушилин не известно, а вот Володин, видимо, остался вполне удовлетворен.
Поделившись подробностями рандеву с двумя близкими по духу депутатами Госдумы и своим помощником Володин резюмировал итоги встречи словами: "В общем распечатал Пухляша."
Что именно имел ввиду Вячеслав Володин и как прошла встреча надо конечно уточнять и у Пушилина, но после встречи с Володиным "Пухляш" имел очень растерянный вид и неуверенность в походке.
Коллеги по ФСО которые обеспечивали безопасность лидеров непризнанных республик во время визита в Россию были не мало удивлены, убедившись на примере Пушилина, способностью Вячеслава Володина за столь короткое время расположить к себе и сблизиться с практически не знакомым человеком, имеющим до встречи несколько другие взгляды и ориентацию
Доклады со скандальными подробностями личной жизни Вячеслава Володина регулярно попадают на стол президенту России Владимиру Путину. Также президент обладает внушительным видеоархивом сексуальной жизни председателя Госдумы.
В рабочем кабинете Володина и в квартирах его любовников установлены камеры, которые фиксируют похождения спикера. То, что Володин гей - общеизвестно и большого секрета не составляет. В кабинете у Вячеслава хранится и всегда готов к применению большой арсенал БДСМ- аксессуаров и приспособлений.
Володин любит наряжаться в сетчатые колготы, кожаные штаны или шорты с характерными вырезами сзади и спереди, многочисленные маски и кляпы с шариками, "шарики Венеры" тоже не остаются без дела.
Любит председатель Госдумы, когда пара помощников фиксирует его наручниками за специальные скобы у него под столом, а обездвижив, его наказывают с помощью плетей и твердых кавалерийских хлыстов, а затем имитируют насилие над Володиным.
Всё это очень забавляет Владимира Путина.
Также любит президент доклады о любовных перипетиях Володина, когда они с Жириновским не могли поделить бывшего депутата, а ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Когда Дегтярев, буквально разрывался между кабинетами Жириновского и Володина, а спикер и глава ЛДПР чуть не в открытую враждовали, ревнуя Дегтярева друг к другу.
Доходило до того, что Дегтярева на авто Жириновского срочно увозили в больницу, после того как лидер ЛДПР в порыве ревности излишне жестоко наказал Дегтярева. Путин фактически спас Дегтярева, отправив губернатором в Хабаровский край.
Сейчас Вячеслав Володин погрузился в творческую среду и имеет несколько любовников среди актерской богемы, всё сплошь крепкие парни с бородами, да красивыми телосложениями, как и любит спикер.
А своему любимцу по имени Анатоль спикер купил квартиру в центре Москвы, престижный автомобиль и задаривает подарками, иногда милые ссорятся, но не надолго.
Создается впечатление, что президент России Владимир Путин держит Володина председателем Госдумы исключительно из любви к искусству. Что, впрочем, не так уж далеко от истины.