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Новини Санкції проти Росії Війна
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Західні ЗМІ вказують на фінансову залежність Орбана від Кремля

путин,орбан

Західні ЗМІ звернули увагу на те, що Будапешт серед іншого саботує відключення від SWIFT російського "Сбербанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише словацьке видання InfoDnes.

Як з'ясувало видання, у зазначеній фінансовій установі відкрито рахунки угорських компаній, які реалізують спільні угорсько-російські проєкти.

"Йдеться про фірми: "Centrex Hungária Zrt." (входить до групи "Dunaferr", спеціалізація - торгівля газом); "TMH Hungary Invest Zrt." (Виробництво залізничних вагонів, транспортні послуги, логістика); "Rosatom Central Europe LLC", "ASE AO Magyarországi Fióktelepe" (угорське відділення "Атомбудекспорт" (РФ), "Ganz EEM Ltd", "European Power Services Ltd" (атомна енергетика); "Market Építő Zrt.", "Duna Aszfalt" Zrt." (власники — наближені до Орбана олігархи, відповідно, Іштван Ґаранчі та Ласло Сійя, спеціалізація — будівельний сектор) та низка менш значущих фірм цієї галузі. Також прем'єр-міністр Угорщини протидіє внесенню до санкційних списків ЄС двох російських олігархів з оточення Путіна: Кантора та Грефа", – зазначає видання.

При цьому, за словами Орбана, кінцева мета — це не застосувати вето проти санкцій ЄС, що готуються, а вести конструктивну співпрацю з рештою союзу.

У відповідь на таку "конструктивну співпрацю", як іронізує видання, Європарламент виступив за глибоке реформування ЄС.

Серед схвалених пропозицій фігурує скасування принципу ухвалення найважливіших рішень одноголосно. На думку євродепутатів, це часто заважає ефективній роботі ЄС, гальмує ухвалення найважливіших рішень.

Також читайте: Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою"

У Росії на ініціативу Європарламенту відреагували нервово. Зокрема, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що "європейська єдність зазнає краху". Європарламент виступив за глибоке реформування Євросоюзу. Серед схвалених рішень – скасування принципу солідарного ухвалення найважливіших рішень. Іншими словами, пропонується відмовитись від права вето членів ЄС. Думка окремих держав, отже, їхніх громадян, більше не враховуватиметься. Як показала ситуація із запровадженням антиросійських санкцій, країни Євросоюзу не мають єдності в цьому питанні", — написав він 6 травня у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: У нових санкціях ЄС буде більше банків РФ, які відключать від SWIFT, - Боррель

За словами Володіна, "якщо держави, які входять сьогодні до ЄС, хочуть зберегти суверенітет та відстоювати інтереси своїх громадян, у них залишається лише один шлях — вихід із Євросоюзу".

"Тільки ось одна справа говорити про "ядерну бомбу" (реакція Орбана на можливість запровадження нафтового ембарго проти Росії, – ред.) в угорській економіці, а інша – вийти з Євросоюзу, щоб потішити російських кураторів. Та й який сенс тоді буде Росії від такої Угорщини", – резюмує InfoDnes.

Автор: 

Угорщина (2337) росія (66021) санкції (12097) Сбербанк (339) SWIFT (159) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+21
и эти люди нам еще рассказывают о коррупции в Украине....
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07.05.2022 14:27 Відповісти
+13
та ясный перец)))
ибо чего ж бы оно так петляло и изгибалось? )))
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07.05.2022 14:27 Відповісти
+11
Мадьяр Орбан ******** газпромівське бабло, яким путлєр щедро снабжає за лояльність до рашистів , це давно всім відомо !!
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07.05.2022 14:27 Відповісти
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а тут і вказувати не треба- хто грає орбана-той і замовляє мінь*ет
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07.05.2022 14:24 Відповісти
гарна рекомендація від ватника для уйобиків:

"якщо держави, які входять сьогодні до ЄС, хочуть зберегти суверенітет та відстоювати інтереси своїх громадян, у них залишається лише один шлях - вихід із Євросоюзу".
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07.05.2022 15:41 Відповісти
ЕВРОСОЮЗУ И НАТО ПОРА ВНЕСТИ УТОЧНЕНИЯ В УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ А ИМЕННО---
2 РАЗА ПЕРДОНУЛ В СТОРОНУ ЗАЩИТЫ РАШКИ....И ВСЕ НАХ ВЫЛЕТАЕШЬ КАК ПРОБКА АНАЛЬНАЯ ИЗ ЕС И НАТО И ВОКРУГ ТВОЕЙ СТРАНЫ ЗАБОР ГРАНИЦА ТАМОЖНЯ И ВОЙСКА...И САНКЦИИ КАК ДЛЯ РАШКИ...
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07.05.2022 16:05 Відповісти
и эти люди нам еще рассказывают о коррупции в Украине....
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07.05.2022 14:27 Відповісти
Ну в Україні вона просто тотальна, на всіх рівнях. Короче - швидка і доступна корупція для всіх.
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07.05.2022 14:51 Відповісти
Президент Венгрии коррумпированное прокацпское чмо, а тотальная коррупция в Украине, интересно…
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07.05.2022 15:03 Відповісти
а украинский презедент по твоему кто? там Орбан обзавидуется
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07.05.2022 15:23 Відповісти
Прєзік України - просто хєрограй, який вийшов з дрібного бізнесу і який обраний тими, хто "втомився від війни". З давнею ненавистю до Пороха. Тим не менш - санкції вводяться, допомога вимагається та погоджується, активи рашки - заарештовується, ну а рашковани отримують п*зди.

Орбан - людина, яка 16+ років при владі, вищій. А як відомо, коли людина більше 2 п'ятирічних строків при владі - це гарантовано перетворює її на злочинця. Що ми і спостерігаємо: цей злочинець вже перетворив європейську країну на власну вотчину, де вже вся вертикаль влади просякнута кумами та рідними Орбана, де державна політика вже підкоряється бізнес-інтересам спільників Орбана, де навіть вже є державний тиск на ЗМІ - аби "правильно" висвітлювали вторгнення рашки в Україну, а сам Орбан майже у відкриту виступає на боці військового злочинця...
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07.05.2022 17:57 Відповісти
Просто ?
Та нічого простого там нема.
Драматична помилка українців.
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07.05.2022 18:28 Відповісти
скільки міністрів працює на ставках грязьпрому, починаючи від шредера ?

це більше ніж коррупція, це державна зрада !
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07.05.2022 15:43 Відповісти
Мадьяр Орбан ******** газпромівське бабло, яким путлєр щедро снабжає за лояльність до рашистів , це давно всім відомо !!
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07.05.2022 14:27 Відповісти
орбан брав гроші у кацапської мафії - цим компроматом його і тримають за яйця
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07.05.2022 16:06 Відповісти
та ясный перец)))
ибо чего ж бы оно так петляло и изгибалось? )))
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07.05.2022 14:27 Відповісти
Реформы ес займут очень много времени, которого нет. Есть 7ая статья устава ЕС, по которой можно Венгрию временно исключить из Евросоюза, а так же нивелировать вето. Вопрос, пойдет ли на это Евросоюз?
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07.05.2022 14:28 Відповісти
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Article_7_of_the_Treaty_on_European_Union https://en.m.wikipedia.org/wiki/Article_7_of_the_Treaty_on_European_Union

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07.05.2022 14:30 Відповісти
Розповідати про корупцію в Україні у ЄС завжди знаходився час, а от боротися з власною - часу нема.
Таке враження що більшість євробоцунів на зарплаті у кремля і основне їх завдання дескридитація України.
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07.05.2022 14:40 Відповісти
Сказать можно просто: "Пока Беню с шестерами не вздернули и не забрали все их деньги, то никого нельзя обвинять в коррупции и продажности". Ну просто рот открывать на Австрию, Германию, мадьяр и прочих. А когда он в петле будет, вот тогда уже кое-что можно будет сказать.
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07.05.2022 15:11 Відповісти
по "шестерами" ты имеешь ввиду всю зеленую шоблу?
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07.05.2022 15:24 Відповісти
Оце так несподіванка! Просто-таки пердімонокль! 🧐😲
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07.05.2022 14:28 Відповісти
Европа трансформируется в империю. Интереснейший процесс.
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07.05.2022 14:28 Відповісти
Боже, яке кончене!
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07.05.2022 14:29 Відповісти
Два ******...
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07.05.2022 14:29 Відповісти
бере приклад із *****: мережу потішило фото "писку моди" у попа Кирила

https://static.apostrophe.ua/uploads/image/********************************.jpg
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07.05.2022 14:36 Відповісти
Сидіти за цим позорним столом - це принизливо , але Макрон вирішив приймати участь в цій , безперспективній клоунаді 😄
Переклад :
Макрон :,, Привіт !

Ху@ло :,, погано чує баба , напиши "
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07.05.2022 14:40 Відповісти
да Обран уже давно хочет полезных санкций, просто он стесняется сказать об этом
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07.05.2022 14:32 Відповісти
-Короче говоря, мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование,на что Швейк заметил: -Иной мадьяр не виноват в том,что он мадьяр. -Как это не виноват?-загорячился Водичка,-Каждый из них виноват,-сказанул тоже! (с)
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07.05.2022 14:52 Відповісти
Орбан - це "пята позиція" (за Лукою Мудіщевим) в планах рузге. Сіярто вже карту показав, де вони будуть прирастати територією. Не дадукть бабла, і буде Орбан з Герою кружляти вальс бостон ( який ненависник гомосексуалів, захищає ортодоксів цієї галузі Грефа і Володіна)
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07.05.2022 15:00 Відповісти
Так виганяйте нахєр мадярських фашистів із ЄС та НАТО! Скільки можна терпіти цих виродків
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07.05.2022 15:29 Відповісти
Саме такі країни як Угорщина руйнують єдність ЕС та НАТО з середини.
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07.05.2022 15:49 Відповісти
в німеччині певно схожа схема була, мордор всіх чинуш їхнім же баблом за газ підкуплює

хай угорщина виходить з єс,
буде ще один лукашенка з угорщині
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07.05.2022 15:52 Відповісти
орбан и сяйво очень любят бывать у володина ......
"Распечатал Пухляша."



Во рамках последнего визита главы ДНР Дениса Пушилина в Москву для встречи и подписания договоров с руководством России у главы ДНР состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Пушилин и Володин общались около двух часов в приватной обстановке.

Остался ли доволен встречей Денис Пушилин не известно, а вот Володин, видимо, остался вполне удовлетворен.

Поделившись подробностями рандеву с двумя близкими по духу депутатами Госдумы и своим помощником Володин резюмировал итоги встречи словами: "В общем распечатал Пухляша."

Что именно имел ввиду Вячеслав Володин и как прошла встреча надо конечно уточнять и у Пушилина, но после встречи с Володиным "Пухляш" имел очень растерянный вид и неуверенность в походке.

Коллеги по ФСО которые обеспечивали безопасность лидеров непризнанных республик во время визита в Россию были не мало удивлены, убедившись на примере Пушилина, способностью Вячеслава Володина за столь короткое время расположить к себе и сблизиться с практически не знакомым человеком, имеющим до встречи несколько другие взгляды и ориентацию
Доклады со скандальными подробностями личной жизни Вячеслава Володина регулярно попадают на стол президенту России Владимиру Путину. Также президент обладает внушительным видеоархивом сексуальной жизни председателя Госдумы.

В рабочем кабинете Володина и в квартирах его любовников установлены камеры, которые фиксируют похождения спикера. То, что Володин гей - общеизвестно и большого секрета не составляет. В кабинете у Вячеслава хранится и всегда готов к применению большой арсенал БДСМ- аксессуаров и приспособлений.

Володин любит наряжаться в сетчатые колготы, кожаные штаны или шорты с характерными вырезами сзади и спереди, многочисленные маски и кляпы с шариками, "шарики Венеры" тоже не остаются без дела.

Любит председатель Госдумы, когда пара помощников фиксирует его наручниками за специальные скобы у него под столом, а обездвижив, его наказывают с помощью плетей и твердых кавалерийских хлыстов, а затем имитируют насилие над Володиным.

Всё это очень забавляет Владимира Путина.

Также любит президент доклады о любовных перипетиях Володина, когда они с Жириновским не могли поделить бывшего депутата, а ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Когда Дегтярев, буквально разрывался между кабинетами Жириновского и Володина, а спикер и глава ЛДПР чуть не в открытую враждовали, ревнуя Дегтярева друг к другу.

Доходило до того, что Дегтярева на авто Жириновского срочно увозили в больницу, после того как лидер ЛДПР в порыве ревности излишне жестоко наказал Дегтярева. Путин фактически спас Дегтярева, отправив губернатором в Хабаровский край.

Сейчас Вячеслав Володин погрузился в творческую среду и имеет несколько любовников среди актерской богемы, всё сплошь крепкие парни с бородами, да красивыми телосложениями, как и любит спикер.

А своему любимцу по имени Анатоль спикер купил квартиру в центре Москвы, престижный автомобиль и задаривает подарками, иногда милые ссорятся, но не надолго.

Создается впечатление, что президент России Владимир Путин держит Володина председателем Госдумы исключительно из любви к искусству. Что, впрочем, не так уж далеко от истины.
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07.05.2022 15:53 Відповісти
Мадяри, їбать їх в рот, перевчатися не хочуть на українську мову, хоча тут можна теж влаштувати флешмоб #какаяразніца#
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07.05.2022 16:08 Відповісти
Чому Євросоюз терпить в себе цю "шістку" Кремля. Гнати їх поганою мітлою. Хай Путлер годує угорців, а не Європа...
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07.05.2022 18:07 Відповісти
ЄС прокинувся нарешті. А то всякі шістки типу орбана знаходяться в ЄС тільки для того, щоб гроші звідти качати і палки в колеса вставляти. Так само треба і в НАТО, щоб всякі угорщини не могли блокувати їхні рішення.
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08.05.2022 12:59 Відповісти
 
 