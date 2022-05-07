Західні ЗМІ вказують на фінансову залежність Орбана від Кремля

Західні ЗМІ звернули увагу на те, що Будапешт серед іншого саботує відключення від SWIFT російського "Сбербанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише словацьке видання InfoDnes.

Як з'ясувало видання, у зазначеній фінансовій установі відкрито рахунки угорських компаній, які реалізують спільні угорсько-російські проєкти.

"Йдеться про фірми: "Centrex Hungária Zrt." (входить до групи "Dunaferr", спеціалізація - торгівля газом); "TMH Hungary Invest Zrt." (Виробництво залізничних вагонів, транспортні послуги, логістика); "Rosatom Central Europe LLC", "ASE AO Magyarországi Fióktelepe" (угорське відділення "Атомбудекспорт" (РФ), "Ganz EEM Ltd", "European Power Services Ltd" (атомна енергетика); "Market Építő Zrt.", "Duna Aszfalt" Zrt." (власники — наближені до Орбана олігархи, відповідно, Іштван Ґаранчі та Ласло Сійя, спеціалізація — будівельний сектор) та низка менш значущих фірм цієї галузі. Також прем'єр-міністр Угорщини протидіє внесенню до санкційних списків ЄС двох російських олігархів з оточення Путіна: Кантора та Грефа", – зазначає видання.

При цьому, за словами Орбана, кінцева мета — це не застосувати вето проти санкцій ЄС, що готуються, а вести конструктивну співпрацю з рештою союзу.

У відповідь на таку "конструктивну співпрацю", як іронізує видання, Європарламент виступив за глибоке реформування ЄС.

Серед схвалених пропозицій фігурує скасування принципу ухвалення найважливіших рішень одноголосно. На думку євродепутатів, це часто заважає ефективній роботі ЄС, гальмує ухвалення найважливіших рішень.

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У Росії на ініціативу Європарламенту відреагували нервово. Зокрема, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що "європейська єдність зазнає краху". Європарламент виступив за глибоке реформування Євросоюзу. Серед схвалених рішень – скасування принципу солідарного ухвалення найважливіших рішень. Іншими словами, пропонується відмовитись від права вето членів ЄС. Думка окремих держав, отже, їхніх громадян, більше не враховуватиметься. Як показала ситуація із запровадженням антиросійських санкцій, країни Євросоюзу не мають єдності в цьому питанні", — написав він 6 травня у своєму телеграм-каналі.

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За словами Володіна, "якщо держави, які входять сьогодні до ЄС, хочуть зберегти суверенітет та відстоювати інтереси своїх громадян, у них залишається лише один шлях — вихід із Євросоюзу".

"Тільки ось одна справа говорити про "ядерну бомбу" (реакція Орбана на можливість запровадження нафтового ембарго проти Росії, – ред.) в угорській економіці, а інша – вийти з Євросоюзу, щоб потішити російських кураторів. Та й який сенс тоді буде Росії від такої Угорщини", – резюмує InfoDnes.