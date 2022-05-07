Западные СМИ указывают на финансовую зависимость Орбана от Кремля

Западные СМИ обратили внимание на то, что Будапешт среди прочего саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое издание InfoDnes.

Как выяснило издание, в указанном финансовом учреждении открыты счета венгерских компаний, реализующих совместные венгерско-российские проекты.

"Речь идет о фирмах: "Centrex Hungária Zrt." (входит в группу "Dunaferr", специализация - торговля газом); "TMH Hungary Invest Zrt." (производство железнодорожных вагонов, транспортные услуги, логистика); "Rosatom Central Europe LLC", "ASE AO Magyarországi Fióktelepe" (венгерское отделение "Атомстройэкспорт" (РФ), "Ganz EEM Ltd", "European Power Services Ltd" (атомная энергетика); "Market Építő Zrt.", "Duna Aszfalt" Zrt." (владельцы - приближенные к Орбану олигархи, соответственно, Иштван Гаранчи и Ласло Сийя, специализация — строительный сектор) и ряд менее значимых фирм этой отрасли. Также премьер-министр Венгрии противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина - Кантора и Грефа", – отмечает издание.

При этом, по словам Орбана, конечная цель — это не применить вето против готовящихся санкций ЕС, а вести конструктивное сотрудничество с остальным союзом.

В ответ на такое "конструктивное сотрудничество", как иронизирует издание, Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС.

Среди одобренных предложений фигурирует отмена принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это часто мешает эффективной работе ЕС, тормозит принятие важнейших решений.

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В России на инициативу Европарламента отреагировали нервно. В частности, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубочайшее реформирование Евросоюза. Среди принятых решений – отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Другими словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, следовательно - их граждан больше не будет учитываться. Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе", — написал он 6 мая в своем телеграм-канале.

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По словам Володина, "если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается только один путь - выход из Евросоюза".

"Только вот одно дело говорить о "ядерной бомбе" (реакция Орбана на возможность введения нефтяного эмбарго против России, – ред.) в венгерской экономике, а другое – выйти из Евросоюза, чтобы порадовать российских кураторов. Да и какой смысл тогда будет России от такой Венгрии?", – резюмирует InfoDnes.