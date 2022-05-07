Западные СМИ указывают на финансовую зависимость Орбана от Кремля
Западные СМИ обратили внимание на то, что Будапешт среди прочего саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое издание InfoDnes.
Как выяснило издание, в указанном финансовом учреждении открыты счета венгерских компаний, реализующих совместные венгерско-российские проекты.
"Речь идет о фирмах: "Centrex Hungária Zrt." (входит в группу "Dunaferr", специализация - торговля газом); "TMH Hungary Invest Zrt." (производство железнодорожных вагонов, транспортные услуги, логистика); "Rosatom Central Europe LLC", "ASE AO Magyarországi Fióktelepe" (венгерское отделение "Атомстройэкспорт" (РФ), "Ganz EEM Ltd", "European Power Services Ltd" (атомная энергетика); "Market Építő Zrt.", "Duna Aszfalt" Zrt." (владельцы - приближенные к Орбану олигархи, соответственно, Иштван Гаранчи и Ласло Сийя, специализация — строительный сектор) и ряд менее значимых фирм этой отрасли. Также премьер-министр Венгрии противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина - Кантора и Грефа", – отмечает издание.
При этом, по словам Орбана, конечная цель — это не применить вето против готовящихся санкций ЕС, а вести конструктивное сотрудничество с остальным союзом.
В ответ на такое "конструктивное сотрудничество", как иронизирует издание, Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС.
Среди одобренных предложений фигурирует отмена принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это часто мешает эффективной работе ЕС, тормозит принятие важнейших решений.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой"
В России на инициативу Европарламента отреагировали нервно. В частности, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубочайшее реформирование Евросоюза. Среди принятых решений – отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Другими словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, следовательно - их граждан больше не будет учитываться. Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе", — написал он 6 мая в своем телеграм-канале.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В новых санкциях ЕС будет больше банков РФ, которые отключат от SWIFT, - Боррель
По словам Володина, "если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается только один путь - выход из Евросоюза".
"Только вот одно дело говорить о "ядерной бомбе" (реакция Орбана на возможность введения нефтяного эмбарго против России, – ред.) в венгерской экономике, а другое – выйти из Евросоюза, чтобы порадовать российских кураторов. Да и какой смысл тогда будет России от такой Венгрии?", – резюмирует InfoDnes.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"якщо держави, які входять сьогодні до ЄС, хочуть зберегти суверенітет та відстоювати інтереси своїх громадян, у них залишається лише один шлях - вихід із Євросоюзу".
2 РАЗА ПЕРДОНУЛ В СТОРОНУ ЗАЩИТЫ РАШКИ....И ВСЕ НАХ ВЫЛЕТАЕШЬ КАК ПРОБКА АНАЛЬНАЯ ИЗ ЕС И НАТО И ВОКРУГ ТВОЕЙ СТРАНЫ ЗАБОР ГРАНИЦА ТАМОЖНЯ И ВОЙСКА...И САНКЦИИ КАК ДЛЯ РАШКИ...
Орбан - людина, яка 16+ років при владі, вищій. А як відомо, коли людина більше 2 п'ятирічних строків при владі - це гарантовано перетворює її на злочинця. Що ми і спостерігаємо: цей злочинець вже перетворив європейську країну на власну вотчину, де вже вся вертикаль влади просякнута кумами та рідними Орбана, де державна політика вже підкоряється бізнес-інтересам спільників Орбана, де навіть вже є державний тиск на ЗМІ - аби "правильно" висвітлювали вторгнення рашки в Україну, а сам Орбан майже у відкриту виступає на боці військового злочинця...
Та нічого простого там нема.
Драматична помилка українців.
це більше ніж коррупція, це державна зрада !
ибо чего ж бы оно так петляло и изгибалось? )))
Таке враження що більшість євробоцунів на зарплаті у кремля і основне їх завдання дескридитація України.
https://static.apostrophe.ua/uploads/image/********************************.jpg
Переклад :
Макрон :,, Привіт !
Ху@ло :,, погано чує баба , напиши "
хай угорщина виходить з єс,
буде ще один лукашенка з угорщині
"Распечатал Пухляша."
Во рамках последнего визита главы ДНР Дениса Пушилина в Москву для встречи и подписания договоров с руководством России у главы ДНР состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Пушилин и Володин общались около двух часов в приватной обстановке.
Остался ли доволен встречей Денис Пушилин не известно, а вот Володин, видимо, остался вполне удовлетворен.
Поделившись подробностями рандеву с двумя близкими по духу депутатами Госдумы и своим помощником Володин резюмировал итоги встречи словами: "В общем распечатал Пухляша."
Что именно имел ввиду Вячеслав Володин и как прошла встреча надо конечно уточнять и у Пушилина, но после встречи с Володиным "Пухляш" имел очень растерянный вид и неуверенность в походке.
Коллеги по ФСО которые обеспечивали безопасность лидеров непризнанных республик во время визита в Россию были не мало удивлены, убедившись на примере Пушилина, способностью Вячеслава Володина за столь короткое время расположить к себе и сблизиться с практически не знакомым человеком, имеющим до встречи несколько другие взгляды и ориентацию
Доклады со скандальными подробностями личной жизни Вячеслава Володина регулярно попадают на стол президенту России Владимиру Путину. Также президент обладает внушительным видеоархивом сексуальной жизни председателя Госдумы.
В рабочем кабинете Володина и в квартирах его любовников установлены камеры, которые фиксируют похождения спикера. То, что Володин гей - общеизвестно и большого секрета не составляет. В кабинете у Вячеслава хранится и всегда готов к применению большой арсенал БДСМ- аксессуаров и приспособлений.
Володин любит наряжаться в сетчатые колготы, кожаные штаны или шорты с характерными вырезами сзади и спереди, многочисленные маски и кляпы с шариками, "шарики Венеры" тоже не остаются без дела.
Любит председатель Госдумы, когда пара помощников фиксирует его наручниками за специальные скобы у него под столом, а обездвижив, его наказывают с помощью плетей и твердых кавалерийских хлыстов, а затем имитируют насилие над Володиным.
Всё это очень забавляет Владимира Путина.
Также любит президент доклады о любовных перипетиях Володина, когда они с Жириновским не могли поделить бывшего депутата, а ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Когда Дегтярев, буквально разрывался между кабинетами Жириновского и Володина, а спикер и глава ЛДПР чуть не в открытую враждовали, ревнуя Дегтярева друг к другу.
Доходило до того, что Дегтярева на авто Жириновского срочно увозили в больницу, после того как лидер ЛДПР в порыве ревности излишне жестоко наказал Дегтярева. Путин фактически спас Дегтярева, отправив губернатором в Хабаровский край.
Сейчас Вячеслав Володин погрузился в творческую среду и имеет несколько любовников среди актерской богемы, всё сплошь крепкие парни с бородами, да красивыми телосложениями, как и любит спикер.
А своему любимцу по имени Анатоль спикер купил квартиру в центре Москвы, престижный автомобиль и задаривает подарками, иногда милые ссорятся, но не надолго.
Создается впечатление, что президент России Владимир Путин держит Володина председателем Госдумы исключительно из любви к искусству. Что, впрочем, не так уж далеко от истины.