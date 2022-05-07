РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13174 посетителя онлайн
Новости
5 524 2

Членам семей погибших военных повысили пенсии, - Минсоцполитики

пенсия,зарплата,военные

В апреле после пересчета пенсии членам семей погибших военнослужащих в среднем увеличились на 1,5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле произведены перерасчеты пенсий членам семей погибших военнослужащих. По результатам перерасчетов более 2,2 тысяч человек получили увеличение пенсий в среднем на 1,5 тысячи гривен", — проинформировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Следовательно, минимальная гарантия по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн - на каждого родителя и супругов, 6100 грн - на каждого ребенка.

В министерстве также отметили, что соответствующие повышенные гарантии касаются и членов семей погибших, входивших в состав добровольческих формирований территориальной громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5,2 миллиарда гривень перечислено для выплат ВПЛ. Когда деньги поступят на карты?

пенсия (2161) Министерство социальной политики (882) потери (4429) Лазебная Марина (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А пятнадцать миллионов гривен будут выплачивать?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:34 Ответить
Як в параші, так і в нас, життя солдата оцінюються в копійки.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:43 Ответить
 
 