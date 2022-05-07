Членам семей погибших военных повысили пенсии, - Минсоцполитики

В апреле после пересчета пенсии членам семей погибших военнослужащих в среднем увеличились на 1,5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле произведены перерасчеты пенсий членам семей погибших военнослужащих. По результатам перерасчетов более 2,2 тысяч человек получили увеличение пенсий в среднем на 1,5 тысячи гривен", — проинформировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Следовательно, минимальная гарантия по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн - на каждого родителя и супругов, 6100 грн - на каждого ребенка.

В министерстве также отметили, что соответствующие повышенные гарантии касаются и членов семей погибших, входивших в состав добровольческих формирований территориальной громады.

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