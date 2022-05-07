Членам сімей загиблих військових підвищили пенсії, - Мінсоцполітики

У квітні після перерахунку пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців в середньому збільшилися на 1,5 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. За результатами перерахунків понад 2,2 тисячі людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень", — поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Відтак мінімальна гарантія щодо пенсій членам сім’ї загиблого військовослужбовця становить не менше 7800 грн - на кожного з батьків та подружжя, 6100 грн - на кожну дитину.

В міністерстві також зазначили, що відповідні підвищені гарантії стосуються і членів сімей загиблих осіб, що входили до складу добровольчих формувань територіальної громади.

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