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Новости
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Правительство выделило дополнительные средства на военную технику для ВСУ

кабмін

Правительство дополнительно направило 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня, 7 мая, Кабинет министров принял проект распоряжения "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проектом акта предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Министерству обороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения для нужд Вооруженных Сил.

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Напомним, что правительству разрешено направить в 2022 году остатки средств, источником формирования которых были поступления специального фонда государственного бюджета от взносов на регулирование, уплачиваемые субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, образованные по состоянию на 1 января 2022 года. и не использованы до 1 апреля 2022, для осуществления мероприятий в секторе обороны.

Кабмин (14034) Минфин (1556) техника (1748) ВСУ (6689)


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Лухари внедорожники смотрите не купите, а то знаем мы ваши "закупки"
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07.05.2022 19:04 Ответить
Да вовремя, этим надо было заниматься все три года, а не великим крадивництвом
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07.05.2022 19:18 Ответить
Когда можно было выделить 50 лярдов на армию то свинарчук сказал шо армии не нужно)) поздно всрались земрази
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07.05.2022 19:29 Ответить
Больше высокоточного оружия
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07.05.2022 19:28 Ответить
Але за Велике будівництво не забувайте. Дороги самі себе не побудують!
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07.05.2022 19:48 Ответить
дороги есть а города разрушены
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07.05.2022 20:28 Ответить
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07.05.2022 20:03 Ответить
 
 