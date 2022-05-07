Правительство выделило дополнительные средства на военную технику для ВСУ

Правительство дополнительно направило 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня, 7 мая, Кабинет министров принял проект распоряжения "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проектом акта предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Министерству обороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения для нужд Вооруженных Сил.

Также читайте: Война в Украине может продолжаться годами. Запад должен увеличить поставки Киеву тяжелого вооружения и готовиться к долгосрочным обязательствам, - Столтенберг

Напомним, что правительству разрешено направить в 2022 году остатки средств, источником формирования которых были поступления специального фонда государственного бюджета от взносов на регулирование, уплачиваемые субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, образованные по состоянию на 1 января 2022 года. и не использованы до 1 апреля 2022, для осуществления мероприятий в секторе обороны.