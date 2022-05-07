Уряд виділив додаткові кошти на військову техніку для ЗСУ

Уряд додатково спрямував 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України.

Як передає Цензор. НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні, 7 травня, Кабінет міністрів прийняв проєкт розпорядження "Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проєктом акта передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів у сумі 359 млн грн Міністерству оборони за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил.

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Нагадується, що уряду дозволено спрямувати у 2022 році залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року, на здійснення заходів у секторі оборони.