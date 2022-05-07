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Новини
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Уряд виділив додаткові кошти на військову техніку для ЗСУ

кабмін

Уряд додатково спрямував 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України.

Як передає Цензор. НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні, 7 травня, Кабінет міністрів прийняв проєкт розпорядження "Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проєктом акта передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів у сумі 359 млн грн Міністерству оборони за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил.

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Нагадується, що уряду дозволено спрямувати у 2022 році залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року, на здійснення заходів у секторі оборони.

Автор: 

Кабмін (14150) Мінфін (3661) техніка (1855) ЗСУ (7668)


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Лухари внедорожники смотрите не купите, а то знаем мы ваши "закупки"
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07.05.2022 19:04 Відповісти
Да вовремя, этим надо было заниматься все три года, а не великим крадивництвом
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07.05.2022 19:18 Відповісти
Когда можно было выделить 50 лярдов на армию то свинарчук сказал шо армии не нужно)) поздно всрались земрази
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07.05.2022 19:29 Відповісти
Больше высокоточного оружия
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07.05.2022 19:28 Відповісти
Але за Велике будівництво не забувайте. Дороги самі себе не побудують!
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07.05.2022 19:48 Відповісти
дороги есть а города разрушены
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07.05.2022 20:28 Відповісти
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07.05.2022 20:03 Відповісти
 
 