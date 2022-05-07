Предложили перенести офис ВОЗ из Москвы в Киев, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Во время встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебреесусом он проинформировал, что в Минздраве работают над тем, чтобы прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ.
"Официально предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы – Киева. Не может страна агрессор одной рукой уничтожать и убивать людей, а другой управлять и принимать решения в сфере здравоохранения !" – подчеркнул Ляшко.
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+9 Женя-Женя
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+7 Claudia Smith
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+6 Ukraino TV
показать весь комментарий07.05.2022 20:03 Ответить Ссылка
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Мало того, тот же Гебреєсус недавно заявил, что мир очень циничен. Все занимаются войной в Украине, но никто не помогает эритрее где война, и вообще - это тоже самое. Весь мир втянут в расизм потому что интересуются Украиной, потому что тут живут белые, и никто не хочет помогать неграм.
Эту тварь я бы и на порог сюда не пустил
Падаль ефіопська.
І всі промовчать ? Ніхто цьому скоту не нагадає його слова про українських біженців ?