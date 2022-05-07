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Новости Война
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Предложили перенести офис ВОЗ из Москвы в Киев, - Ляшко

ляшко,гебреєсус

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебреесусом он проинформировал, что в Минздраве работают над тем, чтобы прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ.

"Официально предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы – Киева. Не может страна агрессор одной рукой уничтожать и убивать людей, а другой управлять и принимать решения в сфере здравоохранения !" – подчеркнул Ляшко.

Читайте: Система здравоохранения на востоке Украины почти разрушена, - ВОЗ призывает РФ предоставить доступ на захваченные территории

ВОЗ (777) Киев (25670) москва (3090) россия (96157) Ляшко Виктор (1365) Гебрейесус Тедрос (158)


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Топ комментарии
+9
Сс*кливое ВООЗ во главе Гебреєсусом, который вообще-то сидеть должен за историю с короновирусом и 15 млн смертей, никогда не это не согласится.
Мало того, тот же Гебреєсус недавно заявил, что мир очень циничен. Все занимаются войной в Украине, но никто не помогает эритрее где война, и вообще - это тоже самое. Весь мир втянут в расизм потому что интересуются Украиной, потому что тут живут белые, и никто не хочет помогать неграм.
Эту тварь я бы и на порог сюда не пустил
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07.05.2022 20:02 Ответить
+7
Ляшко, коли уже тебе перенесе на лаву підсудних?
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07.05.2022 20:01 Ответить
+6
🔴⚫ Лучше уж глобаГЛИСТИ пусть уничтожают парашку, а не Украину. Не хватало еще и этой кацапской заразы. 🔴⚫
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07.05.2022 20:03 Ответить
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А мне уже надо от ковида инфицироваться? Или тест пройти? Или другвю прививку сделать? Канабис уже есть в свободной продаже?
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07.05.2022 20:00 Ответить
Ляшко, коли уже тебе перенесе на лаву підсудних?
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07.05.2022 20:01 Ответить
Сс*кливое ВООЗ во главе Гебреєсусом, который вообще-то сидеть должен за историю с короновирусом и 15 млн смертей, никогда не это не согласится.
Мало того, тот же Гебреєсус недавно заявил, что мир очень циничен. Все занимаются войной в Украине, но никто не помогает эритрее где война, и вообще - это тоже самое. Весь мир втянут в расизм потому что интересуются Украиной, потому что тут живут белые, и никто не хочет помогать неграм.
Эту тварь я бы и на порог сюда не пустил
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07.05.2022 20:02 Ответить
ти неправий. він зараз щось отримав і все буде патякати як треба. Бо то ще та "нецинічна" курва.
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07.05.2022 22:20 Ответить
От, чому лайно на видатних людей з-за кордону ллється переважно з ворожих йазиків? Жєня, ти знаєш, скільки ВООЗ тільки в Україну ввезла ШВЛів, побудувала і облаштувала кисневих цистерн для міських, обласних та районних лікарень, скільки вакцин постачила і провела високоспеціалізованих тренінгів для наших лікарів, скільки ввезла, на прохання МоЗу, медичних матеріалів та дефіцитних інструментів, разом із ліками?.. І на чиї гроші ведуться найпередовіші дослідження у світі з того ж ковіду та інших хвороб... Подивись в Інтернеті, і нехай тобі стане, москалику, соромно, за те, що офіс у твоїй Є...бєнє закривають, а у нас - працюють і далі...
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17.05.2022 15:57 Ответить
🔴⚫ Лучше уж глобаГЛИСТИ пусть уничтожают парашку, а не Украину. Не хватало еще и этой кацапской заразы. 🔴⚫
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07.05.2022 20:03 Ответить
Что то у вас троллей проросийских в треде развелось. А ковид к сожалению слишком "мягким" оказался.
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07.05.2022 20:14 Ответить
Він виявився черговим вірусом. Той же варіант з юліними фуфлопіґулками тамі(чи тера)флю. А вооз разом з ляшком от туди до Африки. Там для них роботи є,айболити срані.
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07.05.2022 20:22 Ответить
Ковид оказался обычным вирусцом. А вот проблему с коцабаме провтыкали!
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07.05.2022 22:11 Ответить
...а в скверику посидіти на лавичці десь трошки , чи до крамниці без маски вже можна? Скотиняка іще одна така..падлюка....
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07.05.2022 20:14 Ответить
Це що, це расистське чмо приперлося до Києва ?

Падаль ефіопська.
І всі промовчать ? Ніхто цьому скоту не нагадає його слова про українських біженців ?
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07.05.2022 20:16 Ответить
політика ***(С)
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07.05.2022 20:51 Ответить
Нахер обое и все остальные!!
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07.05.2022 22:09 Ответить
Ляшко- нікчема, як і його боси
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08.05.2022 09:59 Ответить
 
 