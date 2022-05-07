Предложили перенести офис ВОЗ из Москвы в Киев, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебреесусом он проинформировал, что в Минздраве работают над тем, чтобы прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ.

"Официально предложил перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы – Киева. Не может страна агрессор одной рукой уничтожать и убивать людей, а другой управлять и принимать решения в сфере здравоохранения !" – подчеркнул Ляшко.

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