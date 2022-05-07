Запропонували перенести офіс ВООЗ з Москви до Києва, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до Києва.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі з гендиректор ВООЗ Тедросом Гебреєсусом він поінформував, що в МОЗ працюють над тим, щоб припинити членство росії у виконавчому комітеті ВООЗ.
"Офіційно запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи – Києва. Не може країна агресор однією рукою нищити та вбивати людей, а іншою керувати та приймати рішення у сфері охорони здоров’я!" - наголосив Ляшко.
Топ коментарі
+9 Женя-Женя
показати весь коментар07.05.2022 20:02 Відповісти Посилання
+7 Claudia Smith
показати весь коментар07.05.2022 20:01 Відповісти Посилання
+6 Ukraino TV
показати весь коментар07.05.2022 20:03 Відповісти Посилання
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Мало того, тот же Гебреєсус недавно заявил, что мир очень циничен. Все занимаются войной в Украине, но никто не помогает эритрее где война, и вообще - это тоже самое. Весь мир втянут в расизм потому что интересуются Украиной, потому что тут живут белые, и никто не хочет помогать неграм.
Эту тварь я бы и на порог сюда не пустил
Падаль ефіопська.
І всі промовчать ? Ніхто цьому скоту не нагадає його слова про українських біженців ?