Запропонували перенести офіс ВООЗ з Москви до Києва, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до Києва.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з гендиректор ВООЗ Тедросом Гебреєсусом він поінформував, що в МОЗ працюють над тим, щоб припинити членство росії у виконавчому комітеті ВООЗ.

"Офіційно запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи – Києва. Не може країна агресор однією рукою нищити та вбивати людей, а іншою керувати та приймати рішення у сфері охорони здоров’я!" - наголосив Ляшко.

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