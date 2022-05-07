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Новини Війна
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Запропонували перенести офіс ВООЗ з Москви до Києва, - Ляшко

ляшко,гебреєсус

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до Києва.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з гендиректор ВООЗ Тедросом Гебреєсусом він поінформував, що в МОЗ працюють над тим, щоб припинити членство росії у виконавчому комітеті ВООЗ.

"Офіційно запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи – Києва. Не може країна агресор однією рукою нищити та вбивати людей, а іншою керувати та приймати рішення у сфері охорони здоров’я!" - наголосив Ляшко.

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Автор: 

ВООЗ (770) Київ (19662) москва (1264) росія (66060) Ляшко Віктор (1517) Гебреєсус Тедроса Адханом (166)


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Топ коментарі
+9
Сс*кливое ВООЗ во главе Гебреєсусом, который вообще-то сидеть должен за историю с короновирусом и 15 млн смертей, никогда не это не согласится.
Мало того, тот же Гебреєсус недавно заявил, что мир очень циничен. Все занимаются войной в Украине, но никто не помогает эритрее где война, и вообще - это тоже самое. Весь мир втянут в расизм потому что интересуются Украиной, потому что тут живут белые, и никто не хочет помогать неграм.
Эту тварь я бы и на порог сюда не пустил
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07.05.2022 20:02 Відповісти
+7
Ляшко, коли уже тебе перенесе на лаву підсудних?
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07.05.2022 20:01 Відповісти
+6
🔴⚫ Лучше уж глобаГЛИСТИ пусть уничтожают парашку, а не Украину. Не хватало еще и этой кацапской заразы. 🔴⚫
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07.05.2022 20:03 Відповісти
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А мне уже надо от ковида инфицироваться? Или тест пройти? Или другвю прививку сделать? Канабис уже есть в свободной продаже?
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07.05.2022 20:00 Відповісти
Ляшко, коли уже тебе перенесе на лаву підсудних?
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07.05.2022 20:01 Відповісти
Сс*кливое ВООЗ во главе Гебреєсусом, который вообще-то сидеть должен за историю с короновирусом и 15 млн смертей, никогда не это не согласится.
Мало того, тот же Гебреєсус недавно заявил, что мир очень циничен. Все занимаются войной в Украине, но никто не помогает эритрее где война, и вообще - это тоже самое. Весь мир втянут в расизм потому что интересуются Украиной, потому что тут живут белые, и никто не хочет помогать неграм.
Эту тварь я бы и на порог сюда не пустил
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07.05.2022 20:02 Відповісти
ти неправий. він зараз щось отримав і все буде патякати як треба. Бо то ще та "нецинічна" курва.
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07.05.2022 22:20 Відповісти
От, чому лайно на видатних людей з-за кордону ллється переважно з ворожих йазиків? Жєня, ти знаєш, скільки ВООЗ тільки в Україну ввезла ШВЛів, побудувала і облаштувала кисневих цистерн для міських, обласних та районних лікарень, скільки вакцин постачила і провела високоспеціалізованих тренінгів для наших лікарів, скільки ввезла, на прохання МоЗу, медичних матеріалів та дефіцитних інструментів, разом із ліками?.. І на чиї гроші ведуться найпередовіші дослідження у світі з того ж ковіду та інших хвороб... Подивись в Інтернеті, і нехай тобі стане, москалику, соромно, за те, що офіс у твоїй Є...бєнє закривають, а у нас - працюють і далі...
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17.05.2022 15:57 Відповісти
🔴⚫ Лучше уж глобаГЛИСТИ пусть уничтожают парашку, а не Украину. Не хватало еще и этой кацапской заразы. 🔴⚫
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07.05.2022 20:03 Відповісти
Что то у вас троллей проросийских в треде развелось. А ковид к сожалению слишком "мягким" оказался.
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07.05.2022 20:14 Відповісти
Він виявився черговим вірусом. Той же варіант з юліними фуфлопіґулками тамі(чи тера)флю. А вооз разом з ляшком от туди до Африки. Там для них роботи є,айболити срані.
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07.05.2022 20:22 Відповісти
Ковид оказался обычным вирусцом. А вот проблему с коцабаме провтыкали!
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07.05.2022 22:11 Відповісти
...а в скверику посидіти на лавичці десь трошки , чи до крамниці без маски вже можна? Скотиняка іще одна така..падлюка....
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07.05.2022 20:14 Відповісти
Це що, це расистське чмо приперлося до Києва ?

Падаль ефіопська.
І всі промовчать ? Ніхто цьому скоту не нагадає його слова про українських біженців ?
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07.05.2022 20:16 Відповісти
політика ***(С)
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07.05.2022 20:51 Відповісти
Нахер обое и все остальные!!
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07.05.2022 22:09 Відповісти
Ляшко- нікчема, як і його боси
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08.05.2022 09:59 Відповісти
 
 