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Новости Война
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Оккупанты на Херсонщине заставляют предпринимателей получать "временные разрешения" на работу, в случае отказа - конфискация, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

рф

Рашисты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать так называемые "временные разрешения" на работу, в случае отказа - конфискация

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Так, представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції. Їхня мета - примус керівництва та персоналу до співпраці. Группа лиц (до 10 человек) в военной форме ВС РФ с орудием прибывает в кабинеты коммерческих компаний и в ультимативной форме просит продолжения производства продукции.

"Для этого, по словам рашистов, необходимо "официально" оформить свою деятельность по российским правилам и получить "временное разрешение" на работу от "военно-гражданских администраций". При этом все проблемные вопросы, в частности – поставка сырья и обеспечение сбыта, необходимо решать через местную комендатуру", - говорится в сообщении.

В то же время владельцы и работники предприятий предупреждены, что в случае прекращения работы или нарушения любых требований россиян руководство и персонал будут изменены. Новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные администрации среди лояльных к ним людей.

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Оккупанты на Херсонщине заставляют предпринимателей получать временные разрешения на работу, в случае отказа - конфискация, - ГУР МО 01

оккупация (10194) разведка (4193) Херсонская область (4886)


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Топ комментарии
+7
чо, мост в Херсоне нечем взорвать, уже бы давно Херсон зачистили. Русня отступая все равно мост за собой взорвут, чо ждать, там же наши люди в окупации. Мужиков начнут принудительно мобилизировать, тогда не легче будет ...
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07.05.2022 20:25 Ответить
+5
Почему ? - Зеленый бизнес на воде в Крым .
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07.05.2022 20:30 Ответить
+4
Арестовича послушайте. Это ЧМО уже насоветовало. Только не рассказало как высшее руководство страны во главе с Зеленским тупо сдало Херсонскую и юг Запорожской областей оркам.
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07.05.2022 20:40 Ответить
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Кароче рашенгестапо в своём репертуаре. Не чего пляди не долго вам осталось.
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07.05.2022 20:22 Ответить
чо, мост в Херсоне нечем взорвать, уже бы давно Херсон зачистили. Русня отступая все равно мост за собой взорвут, чо ждать, там же наши люди в окупации. Мужиков начнут принудительно мобилизировать, тогда не легче будет ...
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07.05.2022 20:25 Ответить
Арестовича послушайте. Это ЧМО уже насоветовало. Только не рассказало как высшее руководство страны во главе с Зеленским тупо сдало Херсонскую и юг Запорожской областей оркам.
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07.05.2022 20:40 Ответить
Почему Украина это терпит??? Немедленно нужно освободить Херсон!!! В Херсоне издеваются над Украинцами и Украина должна все войска в атаку и стереть всех орков на своем пути!
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07.05.2022 20:26 Ответить
Почему ? - Зеленый бизнес на воде в Крым .
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07.05.2022 20:30 Ответить
Без тебя никак не получится. Надеюсь, ты уже почистил автомат?
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07.05.2022 20:39 Ответить
Зелёное го аффтомат хранить дома не разрешило пока. Наверно чото знает.
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07.05.2022 22:15 Ответить
Та Зеленский он даже Марченка убрал потому, что у него договорняк с ****** насчёт юга Украины. А Марченко взялся и юг начал освобождать. Непорядок. Кого там вместо Марченко поставили командовать? Какого-то племянника Хомчака? И всё освобождение заглохло
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07.05.2022 21:58 Ответить
эти дауны как с Марса спустились
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07.05.2022 20:54 Ответить
Принуждение никогда к добру не приводило
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07.05.2022 21:05 Ответить
 
 