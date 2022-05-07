Оккупанты на Херсонщине заставляют предпринимателей получать "временные разрешения" на работу, в случае отказа - конфискация, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

Рашисты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать так называемые "временные разрешения" на работу, в случае отказа - конфискация

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Так, представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції. Їхня мета - примус керівництва та персоналу до співпраці. Группа лиц (до 10 человек) в военной форме ВС РФ с орудием прибывает в кабинеты коммерческих компаний и в ультимативной форме просит продолжения производства продукции.

"Для этого, по словам рашистов, необходимо "официально" оформить свою деятельность по российским правилам и получить "временное разрешение" на работу от "военно-гражданских администраций". При этом все проблемные вопросы, в частности – поставка сырья и обеспечение сбыта, необходимо решать через местную комендатуру", - говорится в сообщении.

В то же время владельцы и работники предприятий предупреждены, что в случае прекращения работы или нарушения любых требований россиян руководство и персонал будут изменены. Новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные администрации среди лояльных к ним людей.

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