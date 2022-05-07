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Новости День Победы
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Никаких мероприятий до 8-9 мая на Харьковщине не будет, - ОВА

синєгубов

Никаких мемориальных мероприятий ко Дню памяти и примирения, а также ко Дню победы над нацизмом проводиться не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме", - написал он в телеграм-канале.

Олег Синегубов отметил, что 8-9 мая время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 до 6:00 утра.

Глава ОВА призвал людей не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках и других общественных местах, не игнорировать сигналы тревоги.

Читайте: Рашисты потеряли контроль над н.п. Циркуны в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

День Победы (1231) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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А якже ватний "безсмертний полк" з фото НКВДічті на палках? А якже "сруській мір"?
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07.05.2022 20:34 Ответить
Збулись ватні мрії. Вони ж хотіли приходу роіські. Тільки їх теж не пошкодували.
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07.05.2022 20:38 Ответить
най на рашку їдуть, там їм "шествіє" буде.
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07.05.2022 21:55 Ответить
Зараз не до свят. Шашликів травневих уже не буде
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07.05.2022 20:37 Ответить
"Победобесие "на московських болотах схоже таки буде . Московитів не відпустять з цупких лап росо-пропаганди ...
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07.05.2022 20:58 Ответить
Жду когда пабедадаБеса *****, за заднюю лапку привяжут к вертолёту, и отправят в Гаагу! Жаль что это произойдёт не к 8 мая... Пора кончать основательно с нацизмом, которая на копростане, уже более 500 лет!
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07.05.2022 21:50 Ответить
Бо нацизм ще не перемогли. А окупацію російським нацизмом східної Європи святкувати можуть тільки рашисти.
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08.05.2022 09:57 Ответить
 
 