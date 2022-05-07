Никаких мероприятий до 8-9 мая на Харьковщине не будет, - ОВА

Никаких мемориальных мероприятий ко Дню памяти и примирения, а также ко Дню победы над нацизмом проводиться не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



"Из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме", - написал он в телеграм-канале.

Олег Синегубов отметил, что 8-9 мая время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 до 6:00 утра.

Глава ОВА призвал людей не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках и других общественных местах, не игнорировать сигналы тревоги.

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