Жодних заходів до 8-9 травня на Харківщині не буде, - ОВА

Жодних меморіальних заходів до Дня пам’яті та примирення, а також до Дня перемоги над нацизмом проводитися не буде,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



"Через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі", – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов зауважив, що 8-9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.

Голова ОВА закликав людей не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках та інших громадських місцях, не ігнорувати сигнали тривоги.

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