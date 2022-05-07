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Новини День Перемоги
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Жодних заходів до 8-9 травня на Харківщині не буде, - ОВА

синєгубов

Жодних меморіальних заходів до Дня пам’яті та примирення, а також до Дня перемоги над нацизмом проводитися не буде,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі", – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов зауважив, що 8-9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.

Голова ОВА закликав людей не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках та інших громадських місцях, не ігнорувати сигнали тривоги.

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Автор: 

День Перемоги (458) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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А якже ватний "безсмертний полк" з фото НКВДічті на палках? А якже "сруській мір"?
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07.05.2022 20:34 Відповісти
Збулись ватні мрії. Вони ж хотіли приходу роіські. Тільки їх теж не пошкодували.
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07.05.2022 20:38 Відповісти
най на рашку їдуть, там їм "шествіє" буде.
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07.05.2022 21:55 Відповісти
Зараз не до свят. Шашликів травневих уже не буде
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07.05.2022 20:37 Відповісти
"Победобесие "на московських болотах схоже таки буде . Московитів не відпустять з цупких лап росо-пропаганди ...
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07.05.2022 20:58 Відповісти
Жду когда пабедадаБеса *****, за заднюю лапку привяжут к вертолёту, и отправят в Гаагу! Жаль что это произойдёт не к 8 мая... Пора кончать основательно с нацизмом, которая на копростане, уже более 500 лет!
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07.05.2022 21:50 Відповісти
Бо нацизм ще не перемогли. А окупацію російським нацизмом східної Європи святкувати можуть тільки рашисти.
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08.05.2022 09:57 Відповісти
 
 