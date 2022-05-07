Даже после поражения Россия захочет отомстить, нужно быть готовыми, - Резников

Всему цивилизованному миру нужно быть готовым к тому, что Россия захочет отомстить.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы им (Западным партнерам. – Ред.) постоянно отмечали: вы должны понять, что РФ в космос не полетит, Илон Маск не организует полета этого, они все равно останутся даже после поражения, они все равно будут накапливать силы, пытаться отомстить", – подчеркнул он.

По словам Резникова, к этому нужно быть готовым всему цивилизованному миру.

"Именно украинцы стоят на той стене, которая держит от орков оборону всего цивилизованного мира", - добавил глава Минобороны.

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