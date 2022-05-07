Даже после поражения Россия захочет отомстить, нужно быть готовыми, - Резников
Всему цивилизованному миру нужно быть готовым к тому, что Россия захочет отомстить.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Мы им (Западным партнерам. – Ред.) постоянно отмечали: вы должны понять, что РФ в космос не полетит, Илон Маск не организует полета этого, они все равно останутся даже после поражения, они все равно будут накапливать силы, пытаться отомстить", – подчеркнул он.
По словам Резникова, к этому нужно быть готовым всему цивилизованному миру.
"Именно украинцы стоят на той стене, которая держит от орков оборону всего цивилизованного мира", - добавил глава Минобороны.
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-Куме, Ви чули, що москалі у космос полетіли?
- Невже всі??!!
Резников, після поразки (чи разом з поразкою) рашка має щезнути НАЗАВЖДИ.
Такої території більше ніколи не повинно існувати.
І тоді жодних загроз нікому не буде.
9 травня
коли вся нечисть збереться
на червивому майдані у маас - ква
добре б було всіх їх знищити
Всіма Військами НАТО .
чому вони ******** міста всієї України
А відповіді не мають ?????
Нам треба зробити так, щоб санкції задушили не тільки воровську еліту раіські, але щоб кожний раісянін почав пухнути від голоду, від холоду та від хвороб. Якщо вони почнуть самознищуватися, то у нас може з'явитися надія на мирне життя.
Бити треба путлероподібних приматів так , що б потім і на коліна встати не змогли.
Та попутно не вагаючись розбиратися зі своїми гнидами що впустили сюди кацапів з Криму, що розмінували перешийок, з тими, що наживаються на війні і тими що вже планують нове Велике Крадівництво при майбутній відбудові країни